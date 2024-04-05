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    Akbabalardan ilham alan kanatçıklar, rüzgar türbinlerinin verimini %10 arttırıyor

    Yeni bir çalışmada, And akbabasının sürtünmeyi azaltan aerodinamik kanatlarından ilham alınarak tasarlanan kanatçıkların, rüzgar türbinlerine takılmasının enerji üretimini %10 arttırdığı ortaya kondu.
    Akbabalardan ilham alarak rüzgar türbinlerinin verimi arttırıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni bir çalışmada, And akbabasının sürtünmeyi azaltan aerodinamik kanatlarından ilham alınarak tasarlanan kanatçıklar, rüzgar türbini kanatlarına eklendiğinde enerji üretiminin %10 arttığı ortaya kondu.

    3 ila 3.7 metre kanat açıklığına sahip olan And akbabası dünyanın en büyük uçan kuşu olma özelliğine sahip. 16 kg'a varan ağırlığına rağmen kanatlarının aerodinamik yapısı, sürtünmeyi azaltarak, akbabanın günde 240 km'ye kadar kanat çırpmadan uçmasına imkan tanıyor.

    Kanada'daki Alberta Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden araştırmacılar, rüzgar türbini kanadına akbabadan ilham alan bir kanatçık takmanın sürtünmeyi azaltarak enerji üretimini artırıp artıramayacağını araştırdılar.

    Sorun, kanat uçlarında oluşan girdaplar

    Rüzgar türbinlerinden yüksek enerji elde etmek için aeorodinami büyük önem taşıyor. Türbinlerin verimliliğini azaltan en önemli şey, kaldırma kuvvetinin bir sonucu olarak oluşan indüklenen sürüklemedir. Kanat havayı yararken, üzerinde (emme tarafı) daha düşük hava basıncına sahip bir alan oluşur. Kanadın altındaki daha yüksek basınçlı hava (basınç tarafı), yukarıdaki daha düşük basınç alanıyla denge arar, bu da kanat uçlarında girdaplara yol açar. Yani hava, kanat uçlarında spiraller yaparak sürüklenir. Girdaplar hava akışını aşağı doğru saptırarak indüklenmiş sürükleme yaratır.

    Akbabalardan ilham alarak rüzgar türbinlerinin verimi arttırıldı Tam Boyutta Gör

    Modern uçak kanatlarında da kullanılıyor

    Birçok modern uçak, uç girdaplarının etkisini en aza indirmek için kanatçıklar kullanarak indüklenen sürüklemeyi azaltırken, rüzgar türbinlerindeki kullanımı henüz başlangıç ​​aşamasında. Kanatçıklı rüzgar türbinleri üzerine yapılan araştırmalar, güç üretiminde bir artış olduğunu ancak çoğu zaman kanat ucunun uzatılması gerektiğini ortaya koydu. Bu da artışın kanatçıktan mı yoksa kanadın havayla temas eden alanındaki artıştan mı gerçekleştiğini tespit etmeyi zorlaştırıyor.

    Sorunu açıklığa kavuşturmak için Alberta Üniversitesi araştırmacıları, akbaba kanatlarına dayalı kanatçıklar tasarlayan Kanadalı endüstriyel tasarım firması Biome Renewables'a başvurdu. Biome, 'Condor Projesi' için doğadan ilham alan kanatçığını geliştirdi. 5,35 m uzunluğundaki kanatçık, rüzgar türbininin kanat ucuna sonradan takılmak üzere tasarlandı. Araştırmacılar, Biome'un kanatçığını rüzgar türbinine eklemenin güç üretimi üzerindeki etkisini tespit etmek için bilgisayar simülasyonunu kullandı.

    Akbabalardan ilham alarak rüzgar türbinlerinin verimi arttırıldı Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, kanatçık eklemenin, kanadın açıklığı boyunca emme yüzeyi ile basınç yüzeyi arasındaki basınç farkını arttırdığını, bunun da türbinin torkunu ve güç üretimini arttırdığını buldu. Enerji üretimindeki ortalama artışın %10 seviyesinde olduğu tespit ettiler. Ve bu artışın sadece kanadın süpürülen alanındaki artıştan değil, kanatçıktan kaynaklanan aerodinamik değişikliklerden kaynaklandığı sonucuna vardılar. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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