Akbabalardan ilham alan kanatçıklar, rüzgar türbinlerinin verimini %10 arttırıyor

3 ila 3.7 metre kanat açıklığına sahip olan And akbabası dünyanın en büyük uçan kuşu olma özelliğine sahip. 16 kg'a varan ağırlığına rağmen kanatlarının aerodinamik yapısı, sürtünmeyi azaltarak, akbabanın günde 240 km'ye kadar kanat çırpmadan uçmasına imkan tanıyor.
Kanada'daki Alberta Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden araştırmacılar, rüzgar türbini kanadına akbabadan ilham alan bir kanatçık takmanın sürtünmeyi azaltarak enerji üretimini artırıp artıramayacağını araştırdılar.
Sorun, kanat uçlarında oluşan girdaplar
Rüzgar türbinlerinden yüksek enerji elde etmek için aeorodinami büyük önem taşıyor. Türbinlerin verimliliğini azaltan en önemli şey, kaldırma kuvvetinin bir sonucu olarak oluşan indüklenen sürüklemedir. Kanat havayı yararken, üzerinde (emme tarafı) daha düşük hava basıncına sahip bir alan oluşur. Kanadın altındaki daha yüksek basınçlı hava (basınç tarafı), yukarıdaki daha düşük basınç alanıyla denge arar, bu da kanat uçlarında girdaplara yol açar. Yani hava, kanat uçlarında spiraller yaparak sürüklenir. Girdaplar hava akışını aşağı doğru saptırarak indüklenmiş sürükleme yaratır.
Modern uçak kanatlarında da kullanılıyor
Birçok modern uçak, uç girdaplarının etkisini en aza indirmek için kanatçıklar kullanarak indüklenen sürüklemeyi azaltırken, rüzgar türbinlerindeki kullanımı henüz başlangıç aşamasında. Kanatçıklı rüzgar türbinleri üzerine yapılan araştırmalar, güç üretiminde bir artış olduğunu ancak çoğu zaman kanat ucunun uzatılması gerektiğini ortaya koydu. Bu da artışın kanatçıktan mı yoksa kanadın havayla temas eden alanındaki artıştan mı gerçekleştiğini tespit etmeyi zorlaştırıyor.
Sorunu açıklığa kavuşturmak için Alberta Üniversitesi araştırmacıları, akbaba kanatlarına dayalı kanatçıklar tasarlayan Kanadalı endüstriyel tasarım firması Biome Renewables'a başvurdu. Biome, 'Condor Projesi' için doğadan ilham alan kanatçığını geliştirdi. 5,35 m uzunluğundaki kanatçık, rüzgar türbininin kanat ucuna sonradan takılmak üzere tasarlandı. Araştırmacılar, Biome'un kanatçığını rüzgar türbinine eklemenin güç üretimi üzerindeki etkisini tespit etmek için bilgisayar simülasyonunu kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...