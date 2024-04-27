IEA: 2030'a kadar enerji depolama sistemlerinin 6 kat artması gerekiyor

Tam Boyutta Gör Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyanın temiz enerji hedeflerine ulaşması için 2030 yılına kadar batarya temelli enerji depolama sistemlerinin günümüze göre 6 kat artması gerektiğini belirtti.

Enerji depolamada bataryalar en büyük paya sahip olacak

Günümüzde hızla yaygınlaşan bataryalı depolama sistemleri geçtiğimiz sene bir önceki seneye göre iki kattan fazla artış gösterdi. IEA'nın gelecek senaryosuna göre 2030'da bataryalı enerji depolama sistemleri, tüm depolama sistemlerinin %90'ını oluşturacak. Geri kalan kısmın çoğunluğunu ise pompaj depolamalı hidroelektrik santraller oluşturacak.

IEA "Piller ve Güvenli Enerji Geçişleri" raporunda, pillerin Dubai'deki COP28 iklim konferansında ana hatları verilen iklim ve enerji hedeflerine ulaşmada kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Raporda bataryalardaki büyümenin, düşen maliyetler, inovasyon ve destekleyici sanayi politikalarının etkisiyle 2023'te neredeyse tüm temiz enerji teknolojilerini geride bıraktığı belirtildi.

Şebeke ve ev ölçeğindeki batarya kurulumlarında dünya çapında yıllık %130 büyüme gerçekleşerek 42 GW'lık kapasiteye ulaşıldı. Elektrikli araçların batarya kullanımı ise 2023 yılında %40 arttı ve 750 GWh'e ulaşarak enerji sektöründeki batarya talebinin %90'ını oluşturdu. Enerji sektörü de toplam lityum iyon pil talebinin %90'ını oluşturuyor.

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Lityum iyon pil maliyetleri 15 senede %90 azaldı

Bu hızlı artışın sebebi, son 15 senede lityum iyon pil maliyetlerinin %90'dan fazla düşmesi. Raporda, bu düşüşün enerji sektöründe görülen hızlı düşüşlerden biri olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte rapor, pillerin küresel ölçekte yaygınlaşması için fiyatlarının daha da düşmesi gerektiği ifade ediliyor ve 2030'a kadar %40 düşüş gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör IEA, sodyum iyon pillerin 2030 yılına kadar elektrikli araç pillerinin %10'undan daha azını oluşturacağını, ancak maliyetleri lityum-demir fosfattan (LFP) pillerden %30 daha düşük olduğu için sabit depolamada önemli bir paya ulaşacağını öngörüyor.

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Güneş ve pil kombinasyonu kömür ve doğalgazı geçmek üzere

IEA'nın İcra Direktörü Fatih Birol, bataryaların önemine değinerek “Güneş panelleri ve pillerin kombinasyonu bugün Hindistan'daki yeni kömür santralleriyle rekabet edebilecek durumda. Ve sadece önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin'deki yeni kömür santrallerinden ve ABD'deki doğalgaz santrallerinden daha ucuz olacak. Piller oyunu gözümüzün önünde değiştiriyor” sözlerini sarfetti.

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