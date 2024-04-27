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    IEA: 2030'a kadar enerji depolama sistemlerinin 6 kat artması gerekiyor

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyanın temiz enerji hedeflerine ulaşması için 2030 yılına kadar batarya temelli enerji depolama sistemlerinin günümüze göre 6 kat artması gerektiğini belirtti.
    IEA: 2030'a kadar enerji depolama sistemleri 6 kat artmalı Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyanın temiz enerji hedeflerine ulaşması için 2030 yılına kadar batarya temelli enerji depolama sistemlerinin günümüze göre 6 kat artması gerektiğini belirtti.

    Enerji depolamada bataryalar en büyük paya sahip olacak

    Günümüzde hızla yaygınlaşan bataryalı depolama sistemleri geçtiğimiz sene bir önceki seneye göre iki kattan fazla artış gösterdi. IEA'nın gelecek senaryosuna göre 2030'da bataryalı enerji depolama sistemleri, tüm depolama sistemlerinin %90'ını oluşturacak. Geri kalan kısmın çoğunluğunu ise pompaj depolamalı hidroelektrik santraller oluşturacak.

    IEA "Piller ve Güvenli Enerji Geçişleri" raporunda, pillerin Dubai'deki COP28 iklim konferansında ana hatları verilen iklim ve enerji hedeflerine ulaşmada kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Raporda bataryalardaki büyümenin, düşen maliyetler, inovasyon ve destekleyici sanayi politikalarının etkisiyle 2023'te neredeyse tüm temiz enerji teknolojilerini geride bıraktığı belirtildi.

    Şebeke ve ev ölçeğindeki batarya kurulumlarında dünya çapında yıllık %130 büyüme gerçekleşerek 42 GW'lık kapasiteye ulaşıldı. Elektrikli araçların batarya kullanımı ise 2023 yılında %40 arttı ve 750 GWh'e ulaşarak enerji sektöründeki batarya talebinin %90'ını oluşturdu. Enerji sektörü de toplam lityum iyon pil talebinin %90'ını oluşturuyor.

    IEA: 2030'a kadar enerji depolama sistemleri 6 kat artmalı Tam Boyutta Gör

    Lityum iyon pil maliyetleri 15 senede %90 azaldı

    Bu hızlı artışın sebebi, son 15 senede lityum iyon pil maliyetlerinin %90'dan fazla düşmesi. Raporda, bu düşüşün enerji sektöründe görülen hızlı düşüşlerden biri olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte rapor, pillerin küresel ölçekte yaygınlaşması için fiyatlarının daha da düşmesi gerektiği ifade ediliyor ve 2030'a kadar %40 düşüş gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

    IEA: 2030'a kadar enerji depolama sistemleri 6 kat artmalı Tam Boyutta Gör
    IEA, sodyum iyon pillerin 2030 yılına kadar elektrikli araç pillerinin %10'undan daha azını oluşturacağını, ancak maliyetleri lityum-demir fosfattan (LFP) pillerden %30 daha düşük olduğu için sabit depolamada önemli bir paya ulaşacağını öngörüyor.

    Güneş ve pil kombinasyonu kömür ve doğalgazı geçmek üzere

    IEA'nın İcra Direktörü Fatih Birol, bataryaların önemine değinerek “Güneş panelleri ve pillerin kombinasyonu bugün Hindistan'daki yeni kömür santralleriyle rekabet edebilecek durumda. Ve sadece önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin'deki yeni kömür santrallerinden ve ABD'deki doğalgaz santrallerinden daha ucuz olacak. Piller oyunu gözümüzün önünde değiştiriyor” sözlerini sarfetti.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/04/26/iea-calls-for-sixfold-expansion-of-global-energy-storage-capacity/ https://iea.blob.core.windows.net/assets/cb39c1bf-d2b3-446d-8c35-aae6b1f3a4a0/BatteriesandSecureEnergyTransitions.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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