Çinli Sany, 30 MW'lık dev rüzgar türbini kanatlarını test edecek

Şirketin yenilikçi çift eksenli yer tabanlı tahrik ünitesi, çalışma sırasında rüzgar türbini kanatlarının maruz kaldığı gerçek dünya kuvvetlerini simüle ediyor. Bu modern teknoloji, Sany'nin uzunluğu 100 metreyi aşan kanatların yorulma testini yapmasına olanak tanıyor. Bilindiği üzere kanatların büyüklüğü, rüzgar türbininin enerji çıktısı üzerinde paralel bir etkiye sahip.
Çin, rüzgar enerjisinde tepede kalmaya oynuyor
Bununla birlikte çift eksenli sistem, geleneksel tek eksenli test yöntemlerine göre çeşitli avantajlar sunuyor. Bunlar arasında gerçek dünya koşullarını daha doğru taklit etmesi, test sürelerini üçte bir oranında kısaltması ve hassas veri analizi için uygulanan kuvvetin ve kanat hareketinin doğrudan ölçülmesini sağlaması bulunuyor. Sany RE’ye göre geleneksel tek eksenli test sistemi çok büyük kanatların performans doğrulama ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Son olarak üretici, halihazırda 112 metrelik kanatlar üzerindeki test ve doğrulama çalışmalarının tamamlandığında ve yakında 131 metrelik kanatları test etmeye başlayacaklarını aktardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.