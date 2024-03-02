Çinli Sany, 30 MW'lık dev rüzgar türbini kanatlarını test edecek

Tam Boyutta Gör Çinli sanayi devi Sany Group'un bir bölümü olan Sany Renewable Energy, ultra güçlü 30 MW'lık rüzgar türbinleri için gereken devasa kanatları kullanabilen yeni bir test tesisi yenilenebilir enerji yarışında önemli bir adım attı. Sany, yeni tesisin türünün ilk olduğunun altını çizdi.

Şirketin yenilikçi çift eksenli yer tabanlı tahrik ünitesi, çalışma sırasında rüzgar türbini kanatlarının maruz kaldığı gerçek dünya kuvvetlerini simüle ediyor. Bu modern teknoloji, Sany'nin uzunluğu 100 metreyi aşan kanatların yorulma testini yapmasına olanak tanıyor. Bilindiği üzere kanatların büyüklüğü, rüzgar türbininin enerji çıktısı üzerinde paralel bir etkiye sahip.

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Tam Boyutta Gör 131 metre ile dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadını üreten Sany, yeni tesisin ultra uzun kanatlar için ilk entegre yorulma test sistemi olduğunu ve 30 MW sınıfı rüzgar türbinlerinin doğrulama taleplerini karşılamak için önemli olduğunu aktardı. Sany'nin 30MW'lık bir türbin için acil bir planı olmasa da, yeni tesis Çin'in rüzgar türbini boyutunun sınırlarını zorlama konusundaki niyetinin açık bir göstergesi. Çinli üreticiler, şu anda Batılı rakiplerine kıyasla önemli ölçüde daha büyük hem kara hem de açık deniz türbinlerini kullanıma alabiliyorlar.

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Bununla birlikte çift eksenli sistem, geleneksel tek eksenli test yöntemlerine göre çeşitli avantajlar sunuyor. Bunlar arasında gerçek dünya koşullarını daha doğru taklit etmesi, test sürelerini üçte bir oranında kısaltması ve hassas veri analizi için uygulanan kuvvetin ve kanat hareketinin doğrudan ölçülmesini sağlaması bulunuyor. Sany RE’ye göre geleneksel tek eksenli test sistemi çok büyük kanatların performans doğrulama ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Son olarak üretici, halihazırda 112 metrelik kanatlar üzerindeki test ve doğrulama çalışmalarının tamamlandığında ve yakında 131 metrelik kanatları test etmeye başlayacaklarını aktardı.

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Çinli Sany, 30 MW'lık dev rüzgar türbini kanatlarını test edecek