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    Anlık Bildirim

    Çinli Sany, 30 MW'lık dev rüzgar türbini kanatlarını test edecek

    Çinli Sany Renewable Energy, ultra güçlü 30 MW rüzgar türbinleri için gereken muazzam kanatları kullanabilen yeni bir test tesisi ile rüzgar enerjisi 'silahlanma yarışında' önemli bir adım attı.
    Çinli Sany, 30 MW'lık dev rüzgar türbini kanatlarını test edecek Tam Boyutta Gör
    Çinli sanayi devi Sany Group'un bir bölümü olan Sany Renewable Energy, ultra güçlü 30 MW'lık rüzgar türbinleri için gereken devasa kanatları kullanabilen yeni bir test tesisi yenilenebilir enerji yarışında önemli bir adım attı. Sany, yeni tesisin türünün ilk olduğunun altını çizdi.

    Şirketin yenilikçi çift eksenli yer tabanlı tahrik ünitesi, çalışma sırasında rüzgar türbini kanatlarının maruz kaldığı gerçek dünya kuvvetlerini simüle ediyor. Bu modern teknoloji, Sany'nin uzunluğu 100 metreyi aşan kanatların yorulma testini yapmasına olanak tanıyor. Bilindiği üzere kanatların büyüklüğü, rüzgar türbininin enerji çıktısı üzerinde paralel bir etkiye sahip.

    Çin, rüzgar enerjisinde tepede kalmaya oynuyor

    Çinli Sany, 30 MW'lık dev rüzgar türbini kanatlarını test edecek Tam Boyutta Gör
    131 metre ile dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadını üreten Sany, yeni tesisin ultra uzun kanatlar için ilk entegre yorulma test sistemi olduğunu ve 30 MW sınıfı rüzgar türbinlerinin doğrulama taleplerini karşılamak için önemli olduğunu aktardı. Sany'nin 30MW'lık bir türbin için acil bir planı olmasa da, yeni tesis Çin'in rüzgar türbini boyutunun sınırlarını zorlama konusundaki niyetinin açık bir göstergesi. Çinli üreticiler, şu anda Batılı rakiplerine kıyasla önemli ölçüde daha büyük hem kara hem de açık deniz türbinlerini kullanıma alabiliyorlar.

    Bununla birlikte çift eksenli sistem, geleneksel tek eksenli test yöntemlerine göre çeşitli avantajlar sunuyor. Bunlar arasında gerçek dünya koşullarını daha doğru taklit etmesi, test sürelerini üçte bir oranında kısaltması ve hassas veri analizi için uygulanan kuvvetin ve kanat hareketinin doğrudan ölçülmesini sağlaması bulunuyor. Sany RE’ye göre geleneksel tek eksenli test sistemi çok büyük kanatların performans doğrulama ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Son olarak üretici, halihazırda 112 metrelik kanatlar üzerindeki test ve doğrulama çalışmalarının tamamlandığında ve yakında 131 metrelik kanatları test etmeye başlayacaklarını aktardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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