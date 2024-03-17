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    Dünyanın en büyük uçağı Radia WindRunner geliyor!

    Yedi yıllık proje sonucunda girişimciler dünyanın en büyük uçağı Radia WindRunner’ı resmen duyurdu. WindRunner’ın özellikle yenilenebilir enerjiye büyük katkı sağlaması bekleniyor.
    Dünyanın en büyük uçağı Radia WindRunner geliyor Tam Boyutta Gör
    Büyüklük her zaman iyi bir şey olmasa da bazı spesifik konularda en büyüğüne sahip olmak çeşitli avantajlarla birlikte gelir. Bunlardan birisi de havacılık endüstrisinde kullanılan kargo uçakları. Bir enerji girişimi olan Radia, bir süre önce dünyanın en büyük uçağı için yedi yıllık planlarını açıkladı. WindRunner olarak adlandırılan dev uçağın özellikle yenilenebilir enerji alanında kullanılması planlanıyor.

    Dünyanın en büyük uçağı Radia WindRunner

    Tamamlandığında uzunluk ve kargo hacmi olarak dünyanın en büyük uçağı olacak Radia WindRunner, devasa rüzgar türbini kanatlarının taşınmasını basitleştirerek yenilenebilir enerji sektöründe devrim yaratmayı vaat ediyor. WindRunner'ın devasa boyutları en ikonik ticari uçakları kolaylıkla gölgede bırakacak cinsten. Radia WindRunner, 108 metre uzunluğa, 24 metre yüksekliğe ve 79,5 metre kanat açıklığına sahip. Ticari havacılık alanında en popüler yapılardan birisi olan Boeing 747-8, WindRunner'dan 32 metre daha kısa kalıyor.

    Dünyanın en büyük uçağı Radia WindRunner geliyor Tam Boyutta Gör
    Boeing 747'den 12 kat daha fazla kargo taşıma kapasitesine sahip olan WindRunner için aynı zamanda yaklaşık 1.800 metrelik özel de bir pist gerekiyor. Peki bu uçak tam olarak ne amaçla kullanılacak? Daha büyüğün daha iyi olduğu alanlara bir başka örnek de rüzgar türbinleridir. Günümüzde rüzgar türbinlerinde kullanılan kanatların boyları radikal olarak artmaya devam ediyor.
    Dünyanın en büyük uçağı Radia WindRunner geliyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en uzun rüzgar türbini kanadı Çinli üretici Sany tarafından halihazırda üretiliyor. Yani WindRunner bile aslında en büyükleri taşıyamayacak. Ancak halihazırda seri olarak üretilebilen 45 ila 90 metre arasında uzunluğa ve 35 ton ağırlığa sahip olan kanatlar taşınabilir.

    Bu kanatlar mevcut taşıma yöntemlerini ciddi şekilde zorluyor, özellikler kara tabanlı rüzgar türbinlerinde. WindRunner'ın geniş kapasitesi, mevcut ulaşım kısıtlamalarını çözmenin ötesinde, daha da büyük karasal türbinlerin geliştirilmesinin önünü açıyor. Uzmanlar bu büyük türbinlerin enerji üretiminin tutarlılığını %20 oranında artırabileceğini ve enerji maliyetlerini %35'e kadar düşürebileceğini tahmin ediyor.

    Radia WindRunner ne zaman uçacak?

    WindRunner şimdilik sadece bir tanıtımdan ibaret olsa da Radia, yapmış olduğu açıklamada uçağın 4 yıl içinde gökyüzüne çıkabileceğini belirtti. Bununla birlikte birincil hedef rüzgar enerjisi olsa da bu uçak son derece ağır askeri teçhizatların taşınmasını da kolaylaştırabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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