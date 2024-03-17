Dünyanın en büyük uçağı Radia WindRunner geliyor!

Dünyanın en büyük uçağı Radia WindRunner
Tamamlandığında uzunluk ve kargo hacmi olarak dünyanın en büyük uçağı olacak Radia WindRunner, devasa rüzgar türbini kanatlarının taşınmasını basitleştirerek yenilenebilir enerji sektöründe devrim yaratmayı vaat ediyor. WindRunner'ın devasa boyutları en ikonik ticari uçakları kolaylıkla gölgede bırakacak cinsten. Radia WindRunner, 108 metre uzunluğa, 24 metre yüksekliğe ve 79,5 metre kanat açıklığına sahip. Ticari havacılık alanında en popüler yapılardan birisi olan Boeing 747-8, WindRunner'dan 32 metre daha kısa kalıyor.
Bu kanatlar mevcut taşıma yöntemlerini ciddi şekilde zorluyor, özellikler kara tabanlı rüzgar türbinlerinde. WindRunner'ın geniş kapasitesi, mevcut ulaşım kısıtlamalarını çözmenin ötesinde, daha da büyük karasal türbinlerin geliştirilmesinin önünü açıyor. Uzmanlar bu büyük türbinlerin enerji üretiminin tutarlılığını %20 oranında artırabileceğini ve enerji maliyetlerini %35'e kadar düşürebileceğini tahmin ediyor.
Radia WindRunner ne zaman uçacak?
WindRunner şimdilik sadece bir tanıtımdan ibaret olsa da Radia, yapmış olduğu açıklamada uçağın 4 yıl içinde gökyüzüne çıkabileceğini belirtti. Bununla birlikte birincil hedef rüzgar enerjisi olsa da bu uçak son derece ağır askeri teçhizatların taşınmasını da kolaylaştırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.