İki kat daha fazla enerji tutan “su bataryası” geliştirildi

Nature Energy'de yayınlanan çalışmaya göre iyot ve brom temelli su bazlı batarya, geleneksel lityum bataryaların 700Wh/L'sine kıyasla litre başına 1200 watt-saat (Wh/L) enerji yoğunluğuna sahip. Araştırmacılar, çözümlerinin yeni nesil yüksek enerji yoğunluklu ve güvenli şarj edilebilir su bazlı bataryaların geliştirilmesi için umut verici bir potansiyel gösterdiğini belirtiyor.
Lityum bataryalardan daha verimli
Günümüzde otomobillerden akıllı telefonlara kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan lityum bataryalar, yüksek enerji yoğunlukları nedeniyle tercih ediliyor. Ancak geleneksel lityum bataryaların, şarj ve deşarj olmasını sağlayan bir bileşen olan elektrolit, yüksek yanıcılığıyla bir risk faktörü olmayı sürdürüyor. Su bazlı elektrolitten oluşan “sulu bataryalar” ise aynı güvenlik risklerini taşımıyor.
Araştırmacılar 200Wh/L'nin altındaki mevcut su bazlı bataryaların lityum bataryalara kıyasla daha düşük bir enerji yoğunluğuna (bir bataryanın ağırlığına veya hacmine kıyasla tuttuğu enerji miktarı) sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum, bu tip bataryaların yalnızca büyük ölçekli kullanıma uygun olmasına sebep oluyor.
Araştırmacılar bu sorunu gidermek ve enerji yoğunluğu sorunlarının üstesinden gelmek için brom ve iyot bazlı bir elektrolit geliştirdi. Bu elektrolit kadmiyum bazlı bir anot ile bir bataryaya monte edildiğinde, bataryanın 300'den fazla şarj ve deşarj döngüsü boyunca yüzde 78 enerji verimliliğiyle sürekli çalıştığı tespit edildi. Araştırmacılar elektrolitlerini bir vanadyum anot ile test ettiklerinde, bataryaların yaşam döngüsünün 1.000 döngüye kadar uzatılabileceğini de keşfetti.
Araştırmacılar, bataryalarının enerji yoğunluğunun bazı katı elektrot malzemelerininkini bile aştığını ve maliyet açısından geleneksel lityum bataryalarla benzer olabileceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte bu bataryaların şebeke ölçeğinde enerji depolama ve hatta elektrikli araçlarda kullanılabileceği belirtiliyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/china-energy-dense-aqueous-batteries https://www.nature.com/articles/s41560-024-01515-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.