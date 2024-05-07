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    Su altı basınçlı hava bataryası ile ucuz enerji depolamak mümkün oluyor

    İsrailli şirket BaroMar, basınçlı havayı, su altında çok daha ucuz tanklarda depolayarak, uygun maliyetli uzun süreli enerji depolama sistemi kuracak. Sistem nasıl çalışıyor?
    Su altı hava bataryası ile ucuz enerji depolamak mümkün oluyor Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kullanımı arttıkça enerji depolama sistemlerine olan ihtiyaç ve talep de artıyor. Kısa süreli enerji depolamada lityum tabanlı bataryalar öne çıksa da uzun vadeli enerji depolama için farklı sistem arayışları sürüyor. İsrailli şirket BaroMar da bu ihtiyaca yönelik yenilikçi enerji depolama sistemini test etmeye hazırlanıyor.

    BaroMar'ın yaklaşımı, fazladan üretilen elektrik ile kompresörlerin çalıştırılması ve yüksek basınçlı havanın tanklarda depolanması mantığına dayanıyor. Basınçlı hava enerji depolama (CAES) ismi verilen sistemde, elektriğe ihtiyaç duyulduğunda basınçlı gaz türbinden geçirilerek elektrik üretiliyor. Şirketin açıklamasına göre oldukça uygun maliyetli olduğu belirtilen sistem ile haftalık, aylık ve hatta mevsimlik enerji depolamak mümkün olabiliyor.

    Çok dayanıklı ve pahalı tanklara ihtiyaç duyulmuyor

    Şirket tesisleri, derin suya erişimi olan kıyı şeridine yakın yerlerde konuşlandırılacak. BaroMar, büyük yüksek basınçlı tanklar yerine, basınçlı havayı çok daha ucuz tanklarda depolamak için su basıncını kullanıyor.

    Bu beton ve çelik tanklar suyun 200-700 metre derinliklerine yerleştirilerek, üzerlerine kayalarla çelik kafesler yerleştiriliyor. İçi deniz suyuyla dolu olan tankların etrafında çok sayıda su geçirgen valf bulunuyor. Karada yer alan kompresör, fazla enerji ile çalıştırılarak derinliğe bağlı olarak 20-70 bar basınca yükseltilen hava, borular yardımıyla tanklara basılıyor.

    Su altı hava bataryası ile ucuz enerji depolamak mümkün oluyor Tam Boyutta Gör
    Basınçlı hava, suyu tanklardan dışarı çıkmaya zorluyor, ancak harici suyun hidrostatik basıncı iç hava basıncıyla eşitlendiğinden, karadaki tanklar kadar dayanıklı ve pahalı tanklara ihtiyaç duyulmuyor.

    Depolana enerji geri kazanmak için sistem, havanın hortumdan yukarıya doğru termal geri kazanım sistemine ve ardından jeneratörü çalıştıran bir turbo genişleticiye gelmesine izin veriyor. Tankta da tekrardan su ile doluyor.

    Güney Kıbrıs'ta pilot proje olarak uygulanacak sistemin gidiş-dönüş verimliliğinin %70 civarında olması hedefleniyor. Bu değer, Çin'deki dünyanın en büyük CAES tesisiyle (100 MW, 400 MWh) hemen hemen aynı seviyede. Geleneksel basınclı hava sistemlerinin ise üzerinde olduğu belirtiliyor. Güney Kıbrıs'ta kurulacak sistem, 4 MWh kapasiteye sahip olacak.

    Düşük maliyetiyle rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor

    BaroMar, uzun ömürlü, çok düşük maliyetli tankları ve çok düşük bakım maliyetleriyle sistemin uzun süreli enerji depolamada rakiplerinin önünde olacağını iddia ediyor. Şirkete göre sistemin Seviyelendirilmiş Depolama Maliyeti (LCoS) MWh başına 100 dolar civarında. Diğer uzun süreli enerji depolama sistemlerinin ise 131 dolar/MWh maliyete sahip olduğu belirtiliyor.

    Deniz altında 20 yıl boyunca çalışacak şekilde tasarlanan sistemin elbette zorlukları da bulunuyor. Kapsamlı jeofizik, jeoteknik ve batimetrik araştırma, inceleme, fizibilite çalışmasının yanında, karadaki mekanik ve elektrikli ekipman ihtiyaçları için derin denizlerde tank kurulumu için izin alınması gerekiyor. Yine de şirketin çözümü, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir enerji depolama sistemlerine farklı bir alternatif olarak gelecek vadediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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