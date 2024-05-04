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    Natron Energy, sodyum iyon batarya üretimine başladı

    Sodyum iyon pil teknolojisinde öncü şirketlerden biri olan Natron Energy seri üretime geçtiğini duyurdu. Şirketin ürettiği bataryalar lityum iyondan 10 kat daha hızlı şarj oluyor.
    Natron Energy, sodyum iyon batarya üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Natron Energy, birkaç yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından ABD'de lityum içermeyen sodyum iyon bataryaların seri üretimine başladı. Bu şüphesiz ki pil teknolojisi için önemli bir dönüm noktası zira sodyum lityuma göre birçok avantaja sahip.

    Sodyum, lityumdan 500 ila 1.000 kat daha bol olduğu için çevreye zararlı maden arama ve çıkarma faaliyetlerine daha az ihtiyaç duyuluyor. Natron, sodyum-iyon pillerinin alüminyum, demir ve manganez de dahil olmak üzere kolaylıkla temin edilebilen malzemelerinden yapıldığını söylüyor.

    Natron Energy, sodyum iyon batarya üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte şirket, pillerinin lityum iyon pillere kıyasla 10 kat daha hızlı şarj olduğunu ve 50.000 döngülük potansiyel kullanım ömrüne sahip olduğunu açıkladı. Bu da söz konusu bataryaları veri merkezleri için yedek güç depolama üniteleri gibi çözümler için ideal bir seçenek haline getiriyor.

    Dezavantajı ne?

    Ayrıca sodyum iyon piller yanıcı değildir ve alev almaz. Bu da lityum iyon pillere göre önemli bir güvenlik avantajı olarak gösterilebilir. Sodyum iyon pillerin mevcut dezavantajlarından biri lityum iyon pillere kıyasla daha düşük enerji yoğunluğuna (yaklaşık 70 Wh/kg) sahip olmaları. Natron yalnızca sabit pil uygulamalarına odaklandığı için bu düşük enerji yoğunluğu şirketin iş planına uyuyor.

    Natron Energy, sodyum iyon batarya üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Buna karşın elektrikli mobilite için geliştirilmekte olan sodyum iyon piller bu değerin iki katından fazlasını gerektiriyor. Mesela CATL, 2021'de 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip bir sodyum iyon batarya tanıttı. Firma bu değeri elektrikli araçların ihtiyacını karşılamak için 200 Wh/kg'ın üzerine çıkarmayı planlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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