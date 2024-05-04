Tam Boyutta Gör Natron Energy, birkaç yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından ABD'de lityum içermeyen sodyum iyon bataryaların seri üretimine başladı. Bu şüphesiz ki pil teknolojisi için önemli bir dönüm noktası zira sodyum lityuma göre birçok avantaja sahip.

Sodyum iyon piller geleceğin teknolojisi mi? Avantajları neler? 2 ay önce eklendi

Sodyum, lityumdan 500 ila 1.000 kat daha bol olduğu için çevreye zararlı maden arama ve çıkarma faaliyetlerine daha az ihtiyaç duyuluyor. Natron, sodyum-iyon pillerinin alüminyum, demir ve manganez de dahil olmak üzere kolaylıkla temin edilebilen malzemelerinden yapıldığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte şirket, pillerinin lityum iyon pillere kıyasla 10 kat daha hızlı şarj olduğunu ve 50.000 döngülük potansiyel kullanım ömrüne sahip olduğunu açıkladı. Bu da söz konusu bataryaları veri merkezleri için yedek güç depolama üniteleri gibi çözümler için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Dezavantajı ne?

Ayrıca sodyum iyon piller yanıcı değildir ve alev almaz. Bu da lityum iyon pillere göre önemli bir güvenlik avantajı olarak gösterilebilir. Sodyum iyon pillerin mevcut dezavantajlarından biri lityum iyon pillere kıyasla daha düşük enerji yoğunluğuna (yaklaşık 70 Wh/kg) sahip olmaları. Natron yalnızca sabit pil uygulamalarına odaklandığı için bu düşük enerji yoğunluğu şirketin iş planına uyuyor.

Tam Boyutta Gör Buna karşın elektrikli mobilite için geliştirilmekte olan sodyum iyon piller bu değerin iki katından fazlasını gerektiriyor. Mesela CATL, 2021'de 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip bir sodyum iyon batarya tanıttı. Firma bu değeri elektrikli araçların ihtiyacını karşılamak için 200 Wh/kg'ın üzerine çıkarmayı planlıyor.

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Natron Energy, sodyum iyon batarya üretimine başladı