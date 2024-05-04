Natron Energy, sodyum iyon batarya üretimine başladı

Sodyum, lityumdan 500 ila 1.000 kat daha bol olduğu için çevreye zararlı maden arama ve çıkarma faaliyetlerine daha az ihtiyaç duyuluyor. Natron, sodyum-iyon pillerinin alüminyum, demir ve manganez de dahil olmak üzere kolaylıkla temin edilebilen malzemelerinden yapıldığını söylüyor.
Dezavantajı ne?
Ayrıca sodyum iyon piller yanıcı değildir ve alev almaz. Bu da lityum iyon pillere göre önemli bir güvenlik avantajı olarak gösterilebilir. Sodyum iyon pillerin mevcut dezavantajlarından biri lityum iyon pillere kıyasla daha düşük enerji yoğunluğuna (yaklaşık 70 Wh/kg) sahip olmaları. Natron yalnızca sabit pil uygulamalarına odaklandığı için bu düşük enerji yoğunluğu şirketin iş planına uyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.