İngiltere'de su kullanmayan pompaj depolama sistemi kurulacak: Sistemin avantajları neler?

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjiye geçişle beraber önümüzdeki yıllarda enerji depolama sistemleri büyük önem kazanacak. Bataryalı enerji depolama sistemleri giderek yaygınlaşıyor olsa da, günümüzde pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri elektrik enerjisini depolamada büyük paya sahip. İngiltere merkezli RheEnergise şirketi ise pompaj depolamaya farklı bir yaklaşım getirerek su yerine başka bir akışkan kullanan bir sistem geliştirdi.

İngiltere'nin Devon kentinde madencilik şirketi Sibelco'nun tesisinde inşa edilecek projede RheEnergise, enerjiyi depolamak için sudan 2.5 kat daha yoğun bir sıvı kullanacak. 500 kW büyüklüğindeki pilot projenin inşaatına yakında başlanacak.

Pompaj depolama sistemi nedir?

Pompaj depolama sistemleri, barajlarda depolanan suyun, baraj havzasından daha yüksekte daha küçük başka bir havzaya taşınarak depolandığı sistemlerdir. Elektriğin ucuz ve bol olduğu saatlerde üst havzaya taşınarak potansiyel enerji kazanan su, daha sonra elektriğe ihtiyaç duyulduğunda tekrardan baraj havzasına akıtılıp türbinlerin döndürülmesiyle elektrik üretiliyor. Bir nevi su bataryası diyebiliriz.

Çok daha az su ve yükseklik farkı ile aynı performans elde edilebiliyor

Tam Boyutta Gör RheEnergise'in sisteminde sudan 2,5 kat daha yoğun bir sıvı kullanılıyor. Aslında sıvının içeriğinde su bulunuyor ancak R19 adı verilen özel bir mineral tozu eklenerek suyun yoğunluğu arttırılıyor. Bu sayede, %60 daha küçük su rezervuarı ve %60 daha az yükseklik farkı ile geleneksel pompaj depolama sistemleriyle aynı performans elde edilebiliyor. Bu şekilde sistem, daha küçük tepelere kurulabiliyor ve daha az suya ihtiyaç duyuyor. Bu da, daha önce kullanılamayacak alanları potansiyel aday haline getiriyor. Şirkete göre yalnızca İngiltere'de sistemin uygulanabileceği 6.500 potansiyel alan bulunuyor.

RheEnergy sistemin maliyetinin büyük ölçekli lityum iyon pillerden daha düşük olduğunu iddia ediyor. Üstelik bu tür mekanik enerji depolama, bataryalardan çok daha uzun ömürlü olmasının yanında, uzun vadeli depolamaya olanak sağlayarak, çeşitli senaryolarda bataryalı sistemlere göre avantajlı hale geliyor.

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Pilot tesis, İngiliz Hükümeti'nin Uzun Süreli Enerji Depolama (LoDES) Gösteri Programı tarafından finanse ediliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, bu küçük pilot uygulamayı yakında çok daha büyük ticari projeler takip edecek.

Şirketin CEO'su Stephen Crosher, projelerinin uzun süreli enerji depolama sektörü için çığır açıcı olduğunu söylerek, dünya çapında ilgi gördüğünü belirtiyor. Şirket, 2 yıl içerisinde 10 MW ölçeğinde başka bir tesisi işletmeye almayı planlıyor.

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