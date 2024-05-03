İngiltere'de su kullanmayan pompaj depolama sistemi kurulacak: Sistemin avantajları neler?

- Pompaj depolama sistemi nedir?
- Çok daha az su ve yükseklik farkı ile aynı performans elde edilebiliyor
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İngiltere'nin Devon kentinde madencilik şirketi Sibelco'nun tesisinde inşa edilecek projede RheEnergise, enerjiyi depolamak için sudan 2.5 kat daha yoğun bir sıvı kullanacak. 500 kW büyüklüğindeki pilot projenin inşaatına yakında başlanacak.
Pompaj depolama sistemi nedir?
Pompaj depolama sistemleri, barajlarda depolanan suyun, baraj havzasından daha yüksekte daha küçük başka bir havzaya taşınarak depolandığı sistemlerdir. Elektriğin ucuz ve bol olduğu saatlerde üst havzaya taşınarak potansiyel enerji kazanan su, daha sonra elektriğe ihtiyaç duyulduğunda tekrardan baraj havzasına akıtılıp türbinlerin döndürülmesiyle elektrik üretiliyor. Bir nevi su bataryası diyebiliriz.
Çok daha az su ve yükseklik farkı ile aynı performans elde edilebiliyor
RheEnergy sistemin maliyetinin büyük ölçekli lityum iyon pillerden daha düşük olduğunu iddia ediyor. Üstelik bu tür mekanik enerji depolama, bataryalardan çok daha uzun ömürlü olmasının yanında, uzun vadeli depolamaya olanak sağlayarak, çeşitli senaryolarda bataryalı sistemlere göre avantajlı hale geliyor.
Pilot tesis, İngiliz Hükümeti'nin Uzun Süreli Enerji Depolama (LoDES) Gösteri Programı tarafından finanse ediliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, bu küçük pilot uygulamayı yakında çok daha büyük ticari projeler takip edecek.
Şirketin CEO'su Stephen Crosher, projelerinin uzun süreli enerji depolama sektörü için çığır açıcı olduğunu söylerek, dünya çapında ilgi gördüğünü belirtiyor. Şirket, 2 yıl içerisinde 10 MW ölçeğinde başka bir tesisi işletmeye almayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.