Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere'de su kullanmayan pompaj depolama sistemi kurulacak: Sistemin avantajları neler?

    Pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri enerji depolamak için uzun yıllardır kullanılıyor. İngiltere'deki bu sistem ise su yerine farklı bir sıvı kullanacak. Sistem ne gibi avantajlar getiriyor?
    İngiltere'de su kullanmayan pompaj depolama sistemi kurulacak Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerjiye geçişle beraber önümüzdeki yıllarda enerji depolama sistemleri büyük önem kazanacak. Bataryalı enerji depolama sistemleri giderek yaygınlaşıyor olsa da, günümüzde pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri elektrik enerjisini depolamada büyük paya sahip. İngiltere merkezli RheEnergise şirketi ise pompaj depolamaya farklı bir yaklaşım getirerek su yerine başka bir akışkan kullanan bir sistem geliştirdi.

    İngiltere'nin Devon kentinde madencilik şirketi Sibelco'nun tesisinde inşa edilecek projede RheEnergise, enerjiyi depolamak için sudan 2.5 kat daha yoğun bir sıvı kullanacak. 500 kW büyüklüğindeki pilot projenin inşaatına yakında başlanacak.

    Pompaj depolama sistemi nedir?

    Pompaj depolama sistemleri, barajlarda depolanan suyun, baraj havzasından daha yüksekte daha küçük başka bir havzaya taşınarak depolandığı sistemlerdir. Elektriğin ucuz ve bol olduğu saatlerde üst havzaya taşınarak potansiyel enerji kazanan su, daha sonra elektriğe ihtiyaç duyulduğunda tekrardan baraj havzasına akıtılıp türbinlerin döndürülmesiyle elektrik üretiliyor. Bir nevi su bataryası diyebiliriz.

    Çok daha az su ve yükseklik farkı ile aynı performans elde edilebiliyor

    İngiltere'de su kullanmayan pompaj depolama sistemi kurulacak Tam Boyutta Gör
    RheEnergise'in sisteminde sudan 2,5 kat daha yoğun bir sıvı kullanılıyor. Aslında sıvının içeriğinde su bulunuyor ancak R19 adı verilen özel bir mineral tozu eklenerek suyun yoğunluğu arttırılıyor. Bu sayede, %60 daha küçük su rezervuarı ve %60 daha az yükseklik farkı ile geleneksel pompaj depolama sistemleriyle aynı performans elde edilebiliyor. Bu şekilde sistem, daha küçük tepelere kurulabiliyor ve daha az suya ihtiyaç duyuyor. Bu da, daha önce kullanılamayacak alanları potansiyel aday haline getiriyor. Şirkete göre yalnızca İngiltere'de sistemin uygulanabileceği 6.500 potansiyel alan bulunuyor.

    RheEnergy sistemin maliyetinin büyük ölçekli lityum iyon pillerden daha düşük olduğunu iddia ediyor. Üstelik bu tür mekanik enerji depolama, bataryalardan çok daha uzun ömürlü olmasının yanında, uzun vadeli depolamaya olanak sağlayarak, çeşitli senaryolarda bataryalı sistemlere göre avantajlı hale geliyor. 

    Pilot tesis, İngiliz Hükümeti'nin Uzun Süreli Enerji Depolama (LoDES) Gösteri Programı tarafından finanse ediliyor. Her şey planlandığı gibi giderse, bu küçük pilot uygulamayı yakında çok daha büyük ticari projeler takip edecek.

    Şirketin CEO'su Stephen Crosher, projelerinin uzun süreli enerji depolama sektörü için çığır açıcı olduğunu söylerek, dünya çapında ilgi gördüğünü belirtiyor. Şirket, 2 yıl içerisinde 10 MW ölçeğinde başka bir tesisi işletmeye almayı planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ders kaydı yapmayı unuttum vostok saat nereden alınır rainwoll yorumları arabanın direksiyonu sağa sola çevirince gelen ses morfose saç spreyi turuncu mu siyah mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Hot 30 X6831
    Hot 30 X6831
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız