Giriş seviyesi BlackBerry 10 cihazına ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı





Ocak ayının sonunda tanıtılan ve açılışı Z10 modeli ile yapan BlackBerry 10 işletim sistemi, klavyeli Q10 modeli ile yoluna devam edecek. Ancak firmanın giriş seviyesi pazara yönelik bir hamlesinin şimdilik olmayacağı dile getiriliyordu.





Farklı kaynaklardan gelen bilgiler firmanın giriş seviye bir BB10 cihazını yaz aylarında tanıtma planları yaptığını ortaya koyuyor. R harfi ile tanımlanan yeni bir seriye ait olan modelin fiziksel klavyeli Q10 modelinin daha küçük bir versiyonu olduğu belirtiliyor.





Giriş seviyesi cihazda 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 1800mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı ifade edilirken, fiyatının ise 300$-400$ bandında olması bekleniyor. Tatil dönemi nedeniyle BlackBerry'nin iyi bir satış grafiği yakalamak istediği konuşuluyor.





BlackBerry'de konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, isminin açıklanmasını istemeyen bir test çalışanı da modelin karakalem çizimini internette paylaştı.

http://www.phonearena.com/news/Leak-reveals-entry-level-BlackBerry-10-model_id41544