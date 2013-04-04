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Giriş seviyesi BlackBerry 10 cihazına ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giriş seviyesi BlackBerry 10 cihazına ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı

Ocak ayının sonunda tanıtılan ve açılışı Z10 modeli ile yapan BlackBerry 10 işletim sistemi, klavyeli Q10 modeli ile yoluna devam edecek. Ancak firmanın giriş seviyesi pazara yönelik bir hamlesinin şimdilik olmayacağı dile getiriliyordu.

Farklı kaynaklardan gelen bilgiler firmanın giriş seviye bir BB10 cihazını yaz aylarında tanıtma planları yaptığını ortaya koyuyor. R harfi ile tanımlanan yeni bir seriye ait olan modelin fiziksel klavyeli Q10 modelinin daha küçük bir versiyonu olduğu belirtiliyor.

Giriş seviyesi cihazda 8GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 1800mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı ifade edilirken, fiyatının ise 300$-400$ bandında olması bekleniyor. Tatil dönemi nedeniyle BlackBerry'nin iyi bir satış grafiği yakalamak istediği konuşuluyor.

BlackBerry'de konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, isminin açıklanmasını istemeyen bir test çalışanı da modelin karakalem çizimini internette paylaştı.

http://www.phonearena.com/news/Leak-reveals-entry-level-BlackBerry-10-model_id41544 Yorum Yaz
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jenizaro 6 yıl en beğenilen
Giriş seviyesi ya ucuz olsun diye böyle verecekler. Makasla kesip kendimiz yapıcaz telefonu :D
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famouse 6 yıl
giriş seviyesi acaba bizde ne seviyesi olur sonuçta BB
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Salona 6 yıl
Öğrenciler okulda çizmiş olmasın sıranın üzerine?
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genc34 6 yıl
jenizaro
Giriş seviyesi ya ucuz olsun diye böyle verecekler. Makasla kesip kendimiz yapıcaz telefonu :D

ikea :)
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turkattack 6 yıl
blackbery z10 zaten orta segment telefon donanımına sahip idi. Blacberry'nin giriş seviye telefonunu hayal bile edemiyorum
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xconnect 6 yıl
Giriş seviyesi için 400$ gayet makul bir rakam olmuş!
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eulogy 6 yıl
jenizaro
Giriş seviyesi ya ucuz olsun diye böyle verecekler. Makasla kesip kendimiz yapıcaz telefonu :D

+1 :)
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jenizaro 6 yıl en beğenilen
Giriş seviyesi ya ucuz olsun diye böyle verecekler. Makasla kesip kendimiz yapıcaz telefonu :D
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