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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Giriş seviyesi Fujifilm X-A7 aynasız kamera duyuruldu

Dönebilen dokunmatik ekran, 24.2MP çözünürlüğünde CMOS sensör, daha hızlı otomatik odaklama, Bright Mode canlılık modu gibi özellikler Fujifilm X-A7 modelinde yer alıyor.
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Aynasız kamera segmentinde rekabet giderek ısınmaya başladı. Her seviyede üreticiler ihtiyaçlara yönelik yeni aynasız kameralar ile dikkat çekmeye çalışıyor. Fujifilm de X-A7 adındaki yeni aynasız kamerasını duyurdu.

Fujifilm X-A7 özellikleri ve fiyatı

Fujifilm X-A7 aynasız kamera modelinde 24.2MP çözünürlüğünde CMOS sensör yer alıyor. Sensör bir önceki kamera modeline göre 8.5 kat daha fazla faz algılama pikseline sahip. Böylece daha hızlı otomatik odaklama ve yüz algılama yapabiliyor. Sürekli çekim hızı ise 6FPS.

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ISO değeri 100-12800 arasında olan kamera 25600 seviyesine kadar genişletilebiliyor. 4K çözünürlükte 30fps, Full HD çözünürlükte ise 60fps video kaydı yapılabiliyor. Bulanıklaşmaya sebep olan Rolling Shutter etkisini ise en aza indiriyor.

Önceki modelin aksine tamamen dönebilen bir dokunmatik ekrana sahip olan kamera kontrolleri buradan sağlıyor. Lens ile birlikte gövde 455 gram ağırlığa sahip. Kamerada ayrıca HDR gibi canlılık efektleri katan Bright Mode yer alıyor.

Fujifilm X-A7 aynasız kamera modeli Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIZ PZ lens ile birlikte 700$ fiyat etiketine sahip. Satışlar 24 Ekim tarihinde başlıyor.

 


https://www.engadget.com/2019/09/12/fujifilm-x-a7-entry-level-mirrorless-camera/ Yorum Yaz
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