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Gizemli bir girişim yazılımlarda ilk gün açıklarını bulanlara ödül veriyor

Güvenlik güçlerine telefon şifrelerini kırmak için araç tedarik etmek artık bir sektör haline geldi. Dubaili bir girişim yazılımlarda açık bulanlara 10 milyon dolarlık ödül havuzu oluşturdu.
1 yıl
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde yazılım ve donanım ekosistemine sahip üreticilerin büyük ödüller dağıttığı açık bulma programları düzenlediğine şahit oluyoruz. Bu kez üçüncü taraf bir firma açıkları bulanları ödüllendireceğini duyurdu.

Yeni bir sektör

Aslında daha önce Zerodium adında bir girişim iPhone modellerini uzaktan jailbreak yapabilen bir ekibe 1 milyon dolar ödül vermişti. Bu kez Dubai kaynaklı Crowdfense girişimi daha büyük bir ödül havuzu ile çıkageldi.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Girişim iPhone, Android, macOS ve Windows sistemlerinde ilk gün açıklarını bulanlara 500 bin dolar ile 3 milyon dolar arasında değişen ödül vadediyor. Toplam ödül havuzu ise 10 milyon dolar.

Oldukça büyük bir meblağa ulaşan programın ilgi çekeceği muhakkak. Peki bu girişim elde ettiği açıkları ne yapacak? Son dönemde kolluk kuvvetlerinin suçlulara ait mobil cihazları açmakta sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Girişim işte bu noktada oyuna dahil olmayı amaçlıyor. Kilit çözme ekipmanlarının milyon dolarlara varabildiği günümüzde girişim hazırladığı şifre kırma araçlarını güvenlik güçlerine satacak. Böylece dağıttığı ödülden daha fazlasını kazanmış olacak.

 

http://bgr.com/2018/04/26/iphone-security-bug-bounty-3-million-crowdfense/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Büyük şirketlerin verdiği komik rakamlara kıyaslara süper bir rakam. Belki büyük şirketlerde artık adam gibi iyi rakamlar verir bu gibi açıkları bulanlara.
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