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Gizli kameraya sahip hesap makinesi: Casio DS-5500

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çok fonksiyonlu yeni bir hesap makinesi almak isteyenler için aynı zamanda ofis çalışanlarını takip edebilecekleri yeni bir cihaz hazırlandı. Japon elektronik üreticisi Casio'nun logosunu taşıyan DS-5500 isimli masaüstü hesap makinesi, güneş enerjisiyle çalışabilen standart hesap özelliklerine ek olarak aynı zamanda gizli kameraya da sahip.

640 x 480 piksel (30 fps) video kaydı yapabilen hesap makinesi, kaydettiği görüntüleri miniUSB portu üzerinden bilgisayarlara aktarabiliyor. Video kaydı için 4GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, hesap makinesi özelliklerinden farklı oolarak kayıt için li-iyon pil kullanıyor. USB portunun arka kısma gizlendiği DS-5500, 40$'a satılıyor.


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karmaşık 9 yıl

fx57




Çok fonksiyonlu yeni bir hesap makinesi almak isteyenler için aynı zamanda ofis çalışanlarını takip edebilecekleri yeni bir cihaz hazırlandı. Japon elektronik üreticisi Casio'nun logosunu taşıyan DS-5500 isimli masaüstü hesap makinesi, güneş enerjisiyle çalışabilen standart hesap özelliklerine ek olarak aynı zamanda gizli kameraya da sahip.


640 x 480 piksel (30 fps) video kaydı yapabilen hesap makinesi, kaydettiği görüntüleri miniUSB portu üzerinden bilgisayarlara aktarabiliyor. Video kaydı için 4GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, hesap makinesi özelliklerinden farklı oolarak kayıt için li-iyon pil kullanıyor. USB portunun arka kısma gizlendiği DS-5500, 40$'a satılıyor.




ürün fake gibi duruyor bu özelliklerde bu fiyat çok zor casio gibi bir firma böyle bir ürün üretmez gibi totobay.com/... adresinde ürün 12 dolardandan satılıyor spycam özellikten bahsedilmiyor.
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TuVNeRa 9 yıl
Wireless olsaymış tam süper olacakmış
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BrainGeR 9 yıl
Amaç ne acaba?
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