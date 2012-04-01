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Global Payments saldırısı 10 milyon kredi kartı bilgisini ortaya çıkarmış olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ilk büyük hacker saldırısı olarak nitelenen ve 21 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi ödeme kanallarından Global Payments'ın veritabanının ele geçirilmesi sonrasında, Visa ve MasterCard bilgi hırsızlığı konusunda ABD bankalarını uyarmaya başladı.

Belirtilen tarihler arasında veri hırsızlığı yapıldığını, Global Payments firması ancak Mart ayı başlarında farkedebildi ve bu süre zarfında pek çok kişinin kredi kartı üçüncü şahıslar tarafından kullanıldı. Hırsızlık ise müşterilerin bankalara hesaplarındaki onaylanmayan hareketler nedeniyle mesajlar göndermesi sonucunda ortaya çıktı.

Kredi kuruluşları ile çalışan analistlerin tahminine göre 56455 kişinin kart bilgileri çalınmış durumda. Ancak Gartner analistleri durumun daha vahim olduğunu belirtiyor. Tahminler 10 milyon kişinin hesabının çalındığı yönünde. 

Global Payments yarın basın mensuplarıyla bir toplantı yapacak ve hırsızlık olayının boyutlarını detaylandıracak. Ayrıca mağdur müşteriler için nasıl bir tedbir alınacağı da merak konusu.

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DH Misafiri 7 yıl
selam bankadan kredi almakta zorluk ceken arkadaşlar lütfen cepten veya mailden ulaşın kredi danışmanı hasan öz
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aohung1104 7 yıl
Paypal a kredi kartı değilde sanal kartı kaydedebilirsin.
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E_Aydin35 7 yıl
Çok büyük skandal, adamlar çok riskli işlere giriyorlar sırf para var iyi işler yapıcaz düşüncesinde ama geldikleri duruma bak 10Milyon yani saman altında su yürütmüş deilde, hackerlar kart altından para yürütmüşler..
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murdocklawless 7 yıl
benimde var paypal'de kredi kartım ama internet alışverişine sürekli kapalıdır. ihtiyaç olurca açar alışverişimi yapar yine kapatırım.
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alito 7 yıl
sanal kart kurtarıcınızdır, değerlendirin.
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alpa07 7 yıl
3d sucure yoksa alışveriş yapmıyorum internetten
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söny 7 yıl
Karanlık ortam babaları boş durmuyor.İnternet alışverişinden korkmuyorum fakat bir gün başım yanarsa bu sevdiğim adamlardan nefret edebilirim
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1ses1 7 yıl
Paypal a kredi kartı değilde sanal kartı kaydedebilirsin. Sanal hesabını paypal a kaydet rahat rahat alışveriş yap. Paypal sanal hesap için bir mani yok.
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acbold 7 yıl
Bu devirde kredi kartı kullanan bi zahmet internet bankacılığını açtırsın,artık herkesin elinde internet mevcut,sürekli olarak takibini yapmalı.3d secure dışında ,normal kart üzerindeki bilgileri bilmek anında işlem yaptırıyor,bir çok online alışverişte sms onaylama bile sormadan ücret çekiliyor.
Online alışveriş lerde kullanmak için en mantıklısı sanal kart oluşturup kullanmak,gerekli görüldüğü yerde paypal'a sanalkartınızı kaydedip oradan kullanmak.
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ezimuse 7 yıl
Ne paypal nede başka online ödeme yerlerinde kredi kartı bilgimi kaydetmedim. Kaydedersem bile sanal kart kaydederim sanırım en güvenlisi bu olacaktır.
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