Global Payments saldırısı 10 milyon kredi kartı bilgisini ortaya çıkarmış olabilir

Yılın ilk büyük hacker saldırısı olarak nitelenen ve 21 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi ödeme kanallarından Global Payments'ın veritabanının ele geçirilmesi sonrasında, Visa ve MasterCard bilgi hırsızlığı konusunda ABD bankalarını uyarmaya başladı.





Belirtilen tarihler arasında veri hırsızlığı yapıldığını, Global Payments firması ancak Mart ayı başlarında farkedebildi ve bu süre zarfında pek çok kişinin kredi kartı üçüncü şahıslar tarafından kullanıldı. Hırsızlık ise müşterilerin bankalara hesaplarındaki onaylanmayan hareketler nedeniyle mesajlar göndermesi sonucunda ortaya çıktı.





Kredi kuruluşları ile çalışan analistlerin tahminine göre 56455 kişinin kart bilgileri çalınmış durumda. Ancak Gartner analistleri durumun daha vahim olduğunu belirtiyor. Tahminler 10 milyon kişinin hesabının çalındığı yönünde.





Global Payments yarın basın mensuplarıyla bir toplantı yapacak ve hırsızlık olayının boyutlarını detaylandıracak. Ayrıca mağdur müşteriler için nasıl bir tedbir alınacağı da merak konusu.