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Glowforge ile lazer kesim süreci evlere geliyor

3 yıl
6,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Glowforge ile lazer kesim süreci evlere geliyor
 
Bildiğiniz gibi sanayi kuruluşlarında oldukça gelişmiş lazer temelli kesme cihazları kullanılıyor. Bu cihazlara yüklenen tasarımlar farklı materyallerden kesilebiliyor ve lazer sayesinde oldukça pürüzsüz sonuçlar elde edilebiliyor. İşte Glowforge bu noktada devreye girerek bahsi geçen süreci evler içerisine getiriyor.
Dış gövdesiyle standart bir yazıcı gibi görünen Glowforge, bünyesinde yer alan lazer (40W / 45W) sistemiyle içerisine konulan farklı materyalleri kesebiliyor ya da oyarak şekillendirebiliyor. İçerisinde otomatik materyal algılama özelliği bulunan ve böylece ürüne uygun ayarlamaları otomatik olarak gerçekleştirebilen ürün, 3D otomatik netleme teknolojisiyle de tam istenilen ölçülerde çalışma gösterebiliyor.
Taşıdığı kamera ile yerleştirilen materyali tam boyutuyla dijital ortama aktarabilen Glowforge, böylece bu ölçülere uygun en ideal tasarımın konumlandırılmasına ciddi anlamda yardımcı olabiliyor. Bu tasarımlar ister mobil, istenirse de masaüstü sistemlerden rahatlıkla oluşturulabiliyor ve firma tarafından sunulan birçok hazır içerik de hazır olarak bulunuyor.
Glowforge ile lazer kesim süreci evlere geliyor
 
JPG, PNG, TIF, SVG, AI, DXF ve PDF formatındaki görsel tasarımları gerçek objeler üzerine keserek ya da oyarak geçirebilen cihaz, aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere Apple'ın alüminyum kasalı cihazları üzerine dahi herhangi bir zarar oluşturmadan lazer temelli tasarımlar yapabiliyor. Boyuta bağlı Basic (12x20-inç) ve Pro (20-inç-?) olmak üzere iki farklı modeli bulunan Glowforge, cihazlarla WiFi teknolojisi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kuruyor.
1000 DPI çözünürlükte oyma gerçekleştirebilen devrimsel cihaz, önemli bir artı olarak okullar içerisinde dahi kullanılabilecek güvenli bir çözüm ortaya koyuyor. Aralık ayında dağıtımına başlanacak olan Glowforge, %50 ön sipariş indirimiyle 1,999$'dan başlayan fiyat etiketiyle elde edilebiliyor. Ürünün tüm yeteneklerini aşağıda görebilirsiniz.
Glowforge'nin çalışabildiği materyal listesi ise şu şekilde sıralanıyor;
Kesme ve Oyma: 
  • Ahşap
  • Kumaş
  • Deri
  • Kâğıt
  • Karton
  • Pleksiglas (akrilik)
  • Delrin (asetal)
  • Kauçuk
  • Fiberglas
  • Mantar
  • Zımpara
  • Silikon levha
  • Gıdalar (Örneğin çikolata)
Sadece Oyma: 
  • Bardak
  • Mermer
  • Mühür
  • Taş
  • Seramik karo
  • Aluminyum
  • Paslanmaz çelik
  • Pirinç
  • Titanyum

http://glowforge.com/ Yorum Yaz
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1 Avatar
bende345 3 yıl
Tam Derya Baykal'lık.
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DH Misafiri 3 yıl
peki nerden alınabiliyor internette Türkiye için satış yeri yok ?
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cntrl 3 yıl
Adamlar yapmış abi
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Guest-E84249922 3 yıl
meyve kabuğu soyabiliyor mu bana onu söyle
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arel.gr 3 yıl

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kadirirdem 3 yıl
süper teknoloji ben bununla jet taşıyla paslanmaz çeliği keser bununla'da oyar desen verip silah yaparım.... :)...
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KingdeviL 3 yıl
Süper teknoloji. Bu aletten alanlar iyi para kazanır.
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