Gmail için hazırlanan yeni Dropbox eklentisi ile dosya gönderimi kolaylaşıyor

Popüler bulut depolama servisi Dropbox, internet devi Google'ın e-posta servisi Gmail için hazırladığı "Dropbox for Gmail (Beta)" Chrome eklentisi ile dosya paylaşımını çok daha kolay hale getiriyor.

Chrome internet tarayıcısına ücretsiz olarak eklenti şeklinde kurulan "Dropbox for Gmail (Beta)", Gmail'in yeni e-posta oluşturma penceresine ufak bir simge ile geliyor ve direkt olarak buradan Dropbox depolama alanına bağlantı kurularak e-posta içerisine belirlenen içerikler / bağlantılar eklenebiliyor. Basit bir arayüzle hazırlanan eklenti, hızlı çalışmasıyla da verimliliği arttırıyor.

Dropbox'un faydalı yeni Chrome eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/dropbox-for-gmail-beta/dpdmhfocilnekecfjgimjdeckachfbec