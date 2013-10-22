Gmail ve Google Docs servisleri el yazısı desteği vermeye başladı

Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Gmail ile Google Docs (Belgeler), firmanın resmi bloğu üzerinden açıklanan gelişme doğrultusunda el yazısı desteği vermeye başladı.

Bu yeni özellik sayesinde Gmail ve Google Docs (Belgeler) kullanıcıları, servis bünyesinde özel bir seçenek ile açılan pencere içerisinden fare ya da touchpad yardımıyla el yazısı girişi yapabilecekler. Özellikle dokunmatik ekranlı cihazlar için oldukça faydalı bir özellik olarak nitelendirilen el yazısı desteği, Gmail servisinde 50 farklı dil, Google Docs tarafında ise 20 farklı dil desteğiyle geliyor.

Konu hakkında Google tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://liliputing.com/2013/10/gmail-google-docs-now-support-handwriting-input.html