Gmail ve bazı Google servisleri bugün bir süre çöktü

İnternetin neredeyse en önemli altyapılarından birisi haline gelen Google ve bağlı servisleri, hergün milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor veya kullanılıyor. Bu servislerde yaşanan en ufak bir kesinti bile etkili olabiliyor.





Bugün bazı Google sevislerinde bağlantı sorunu ve Chrome tarayıcısında da çökme şikayetleri gelmeye başladı. Gmail başta olmak üzere Drive, Docs ve Google Play gibi hizmetler bir süre erişim dışı kaldı. Bu servislerle senkronize olmaya çalışan Chrome tarayıcıları da çökme sorunu yaşadı.





Sıkıntı belirli sayıda kullanıcı tarafından rapor edildi. Google ise Uygulama Durum Paneli'nde Gmail ve Drive için servis aksaması sorununu yaşandığını ve gerekli incelemelerin başladığını duyurdu.





Sorunun neyden kaynaklandığı bilinmiyor. Ancak özellikle hacker grubu Anonymous tarafından bir saldırı yapıldığı iddiaları ortaya atılıyor.