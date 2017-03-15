Gmail'in Android sürümü üzerinden ''ücretsiz'' para transferi artık mümkün

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Google, Gmail’in web sürümünü uzun bir süre önce Google Cüzdan ile entegre etmiş ve Gmail kullanıcılarının para transferi yapmasına olanak tanımıştı. Google şimdi ilk defa ABD’de hizmete sunduğu Gmail'in 7.2.26 sürümüyle Android cihazlardaki Gmail uygulamasıyla da tıpkı web sürümünde olduğu gibi para transferi yapılabileceğini duyurdu.

Uygulamanın son sürümüyle birlikte kullanıcılar artık Gmail’de yeni bir mesaj oluştururken sağ üst kısımda bulunan ataç işaretine tıkladıklarında ‘’dosya ekle/Drive’dan ekle’’ ifadeleriyle birlikte para gönder seçeneğini de görebilecekler. Para gönder seçeneğine tıkladıktan sonra ise kullanıcılar Google Cüzdan hesaplarına daha önce tanımladıkları banka hesapları arasında seçim yaparak ve gönderilecek miktarı yazarak işlemi tamamlayabilecekler. Ayrıca yeni sürümle birlikte geçtiğimiz aralık ayından beri Gmail’in web sürümünde kullanılabilen ‘’Para talep et’’ özelliği de Android kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

Tamamen Ücretsiz

Uzun bir süredir Google Cüzdan’ın ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasını hedefleyen Google, Gmail üzerinden yapılan para transferleri için ek ücret almayacağını ve ‘’iki taraf için de tamamen ücretsiz’’ olduğunu vurguluyor. Tabi bu hizmet henüz sadece ABD’de kullanılabiliyor ancak diğer ülkelere de işlem ücreti almaksızın sunulduğu takdirde Google, MoneyGram ve Western Union gibi uluslararası para transfer hizmeti sunan şirketlerin müşterilerini kendisine çekebilir ancak tüm bu beklentilerin gerçekleşmesi için şu an sadece ABD ve İngiltere'de kullanılabilen Google Cüzdan'ın diğer ülkelerde de hizmete sunulması gerekiyor.

https://9to5google.com/2017/03/14/gmail-android-send-receive-money/