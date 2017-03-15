Gmail'in Android sürümü üzerinden ''ücretsiz'' para transferi artık mümkün

Uygulamanın son sürümüyle birlikte kullanıcılar artık Gmail’de yeni bir mesaj oluştururken sağ üst kısımda bulunan ataç işaretine tıkladıklarında ‘’dosya ekle/Drive’dan ekle’’ ifadeleriyle birlikte para gönder seçeneğini de görebilecekler. Para gönder seçeneğine tıkladıktan sonra ise kullanıcılar Google Cüzdan hesaplarına daha önce tanımladıkları banka hesapları arasında seçim yaparak ve gönderilecek miktarı yazarak işlemi tamamlayabilecekler. Ayrıca yeni sürümle birlikte geçtiğimiz aralık ayından beri Gmail’in web sürümünde kullanılabilen ‘’Para talep et’’ özelliği de Android kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.
Tamamen Ücretsiz
Uzun bir süredir Google Cüzdan’ın ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasını hedefleyen Google, Gmail üzerinden yapılan para transferleri için ek ücret almayacağını ve ‘’iki taraf için de tamamen ücretsiz’’ olduğunu vurguluyor. Tabi bu hizmet henüz sadece ABD’de kullanılabiliyor ancak diğer ülkelere de işlem ücreti almaksızın sunulduğu takdirde Google, MoneyGram ve Western Union gibi uluslararası para transfer hizmeti sunan şirketlerin müşterilerini kendisine çekebilir ancak tüm bu beklentilerin gerçekleşmesi için şu an sadece ABD ve İngiltere'de kullanılabilen Google Cüzdan'ın diğer ülkelerde de hizmete sunulması gerekiyor.
https://9to5google.com/2017/03/14/gmail-android-send-receive-money/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok da uzun sayılmayacak haberi lütfedip okumamışsın. Şimdi verilecek cevapları okuyacağına güvenipde birileri niye soruna cevap versin.
Yani özetlersek haberi yapanı adam yerine koymamışsın, enayilik yapıp da sana cevap vereni adam yerine koyacağını neereden bilelim.
gardaş okusaydın haberi şimdilik sadece amerikada ibaresini görürdün niye özet istiyosun
.
uluslar arası veri ücretini alır bence ama makul bi seviyede tutar ama yahudi bankaları ücretsiz yaptırmaz bu işi şırıngayla kan alırlar