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Gmail'in Android sürümü üzerinden ''ücretsiz'' para transferi artık mümkün

Google, Google Cüzdan platformu sayesinde uzun süredir Gmail’in web sürümünde kullanıcıların para transferi yapmasına izin veriyordu. Bu özellik artık Android cihazlarda da kullanılabilecek.
2 yıl
4,2b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Gmail'in Android sürümü üzerinden ''ücretsiz'' para transferi artık mümkün
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Google, Gmail’in web sürümünü uzun bir süre önce Google Cüzdan ile entegre etmiş ve Gmail kullanıcılarının para transferi yapmasına olanak tanımıştı. Google şimdi ilk defa ABD’de hizmete sunduğu Gmail'in 7.2.26 sürümüyle Android cihazlardaki Gmail uygulamasıyla da tıpkı web sürümünde olduğu gibi para transferi yapılabileceğini duyurdu.

Uygulamanın son sürümüyle birlikte kullanıcılar artık Gmail’de yeni bir mesaj oluştururken sağ üst kısımda bulunan ataç işaretine tıkladıklarında ‘’dosya ekle/Drive’dan ekle’’ ifadeleriyle birlikte para gönder seçeneğini de görebilecekler. Para gönder seçeneğine tıkladıktan sonra ise kullanıcılar Google Cüzdan hesaplarına daha önce tanımladıkları banka hesapları arasında seçim yaparak ve gönderilecek miktarı yazarak işlemi tamamlayabilecekler. Ayrıca yeni sürümle birlikte geçtiğimiz aralık ayından beri Gmail’in web sürümünde kullanılabilen ‘’Para talep et’’ özelliği de Android kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

Tamamen Ücretsiz 

Uzun bir süredir Google Cüzdan’ın ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasını hedefleyen Google, Gmail üzerinden yapılan para transferleri için ek ücret almayacağını ve ‘’iki taraf için de tamamen ücretsiz’’ olduğunu vurguluyor. Tabi bu hizmet henüz sadece ABD’de kullanılabiliyor ancak diğer ülkelere de işlem ücreti almaksızın sunulduğu takdirde Google, MoneyGram ve Western Union gibi uluslararası para transfer hizmeti sunan şirketlerin müşterilerini kendisine çekebilir ancak tüm bu beklentilerin gerçekleşmesi için şu an sadece ABD ve İngiltere'de kullanılabilen Google Cüzdan'ın diğer ülkelerde de hizmete sunulması gerekiyor.


https://9to5google.com/2017/03/14/gmail-android-send-receive-money/ Yorum Yaz
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Takip etmediği bir para transferlerimiz kalmıştı ona da el atmış hamdolsun
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myhotyro 2 yıl onrerol
onur12onur12onur

arkadaslar nakit para transferi icin western union i cok kullaniyorum ama onda da 100 dolara 15 dolar komisyon aliyor. bu uygulama sayesinde ayni sekilde amerikaya para gondermek mumkun mu? bilen arkadaslar varsa sevinirim. yani gonderdigim parayi karsi taraf nakite cevirebilir mi?

Çok da uzun sayılmayacak haberi lütfedip okumamışsın. Şimdi verilecek cevapları okuyacağına güvenipde birileri niye soruna cevap versin.

Yani özetlersek haberi yapanı adam yerine koymamışsın, enayilik yapıp da sana cevap vereni adam yerine koyacağını neereden bilelim.
onur12onur12onurarkadaslar nakit para transferi icin western union i cok kullaniyorum ama onda da 100 dolara 15 dolar komisyon aliyor. b...
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dere.beyi 2 yıl onrerol
onur12onur12onur

arkadaslar nakit para transferi icin western union i cok kullaniyorum ama onda da 100 dolara 15 dolar komisyon aliyor. bu uygulama sayesinde ayni sekilde amerikaya para gondermek mumkun mu? bilen arkadaslar varsa sevinirim. yani gonderdigim parayi karsi taraf nakite cevirebilir mi?

gardaş okusaydın haberi şimdilik sadece amerikada ibaresini görürdün niye özet istiyosun

.
uluslar arası veri ücretini alır bence ama makul bi seviyede tutar ama yahudi bankaları ücretsiz yaptırmaz bu işi şırıngayla kan alırlar
onur12onur12onurarkadaslar nakit para transferi icin western union i cok kullaniyorum ama onda da 100 dolara 15 dolar komisyon aliyor. b...
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burak jr 2 yıl
iOS'e ne zaman gelecek?
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atilasat 2 yıl
dünyanın en büyük bankası geliyor demektir. google bank
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likeablex 2 yıl
Şuan ki bankam gayet iyi.
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shadowtr 2 yıl
Ben güvenmiyorum ney la, uyuşturucu kaçakçılığı falan mı yapıyorsunuz.



Global para transferi için seçeneklerin artması her daim iyidir. Bizde de kullanılabilir umarım kısa zaman içinde.
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Kartal Göz 2 yıl
Ulusal ve uluslarası havalenin yerini alabilirse süper olur. Gerçi yine bankalarla ve diğer aracı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak zorunda kalacak. Bu hizmeti ücretli olarak sunan kurumlar ve bankalar bunu bedavaya yedirmezler. Ücretli bile olsa yeni bir rakip istemezler.
Google cüzdan, bankamatik kartı gibi mi çalışacak? Yani istenilen veya anlaşmalı olan bankamatiklerden Google cüzdandaki para çekilebilecek mi? Online alışverişlerde kullanılabilecek mi? Bunlardan biri bile olacak olsa Google bunu bedavaya yapamaz, yapmaz. Google'a bunu bedavaya yaptırmazlar. Google kendi ATM'lerini dikmeyeceğine göre nasıl olacak bu iş? Hizmetin karşılığını uygulama reklamlarıyla mı ödeyeceğiz, klasik yöntemle?
Neyse bu yaygınlaşırsa gerçekten güzel olur. Üstelik IOS karşısında da bir avantaj bir albeni yaratır. Yapılabilirse mantıklı bir yatırım olarak görüyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Takip etmedikleri bir bu vardı oda oldu ben güvenmiyorum.
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axaxa 2 yıl
Ben güvenmiyorum.
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ardaq 2 yıl
bi 50 dolar atın bakalım bir şey denicem
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Takip etmediği bir para transferlerimiz kalmıştı ona da el atmış hamdolsun
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onrerol 2 yıl
arkadaslar nakit para transferi icin western union i cok kullaniyorum ama onda da 100 dolara 15 dolar komisyon aliyor. bu uygulama sayesinde ayni sekilde amerikaya para gondermek mumkun mu? bilen arkadaslar varsa sevinirim. yani gonderdigim parayi karsi taraf nakite cevirebilir mi?
2 Yanıt Yanıtla
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dere.beyi 2 yıl onrerol
onur12onur12onur

arkadaslar nakit para transferi icin western union i cok kullaniyorum ama onda da 100 dolara 15 dolar komisyon aliyor. bu uygulama sayesinde ayni sekilde amerikaya para gondermek mumkun mu? bilen arkadaslar varsa sevinirim. yani gonderdigim parayi karsi taraf nakite cevirebilir mi?

gardaş okusaydın haberi şimdilik sadece amerikada ibaresini görürdün niye özet istiyosun

.
uluslar arası veri ücretini alır bence ama makul bi seviyede tutar ama yahudi bankaları ücretsiz yaptırmaz bu işi şırıngayla kan alırlar
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myhotyro 2 yıl onrerol
onur12onur12onur

arkadaslar nakit para transferi icin western union i cok kullaniyorum ama onda da 100 dolara 15 dolar komisyon aliyor. bu uygulama sayesinde ayni sekilde amerikaya para gondermek mumkun mu? bilen arkadaslar varsa sevinirim. yani gonderdigim parayi karsi taraf nakite cevirebilir mi?

Çok da uzun sayılmayacak haberi lütfedip okumamışsın. Şimdi verilecek cevapları okuyacağına güvenipde birileri niye soruna cevap versin.

Yani özetlersek haberi yapanı adam yerine koymamışsın, enayilik yapıp da sana cevap vereni adam yerine koyacağını neereden bilelim.
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