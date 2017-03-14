Kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, tüm ülkeyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Alınan resmi karara göre tüm kredi kartları çok kısa bir süre içinde internetten alışverişe kapatılacak. Güvenlik adına yapılan bu uygulama sadece yeni kartları değil geriye dönük olarak eski kartları da kapsayacak.

Türkiye’de 176 milyon banka kartı ve kredi kartı bulunuyor. Düzenleme ile tüm kartlar ve bundan sonra çıkarılacak yeni kartlar, internetten alışverişe kapalı olacak. Kullanıcılar, online alışveriş için kartını kullanmak isterse bankası ile görüşüp yazılı veya sesli yanıt sistemi üzerinden onay vererek kartının e-ticarete açılmasını talep edecek.

Süreç için 17 Ağustos 2017 tarihi son gün olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihe kadar kartlar normal seyrinde kullanılacak ancak 17 Ağustos’tan sonra eğer onay vermediyseniz internetten alışveriş yapamaz hale geleceksiniz. Güvenlik adına alınan bu tedbirin özellikle internetten alışveriş yapmadığı halde dolandırıcıların açık hedefi haline gelen kullanıcıları koruması hedefleniyor.

Bankalar da şimdiden kullanıcılarına bu konuya ilişkin bilgilendirme mesajları göndermeye başlamış durumda. Kabullerin sms veya e-posta gibi basite indirgenmiş yollarla yapılamayacağını ve yazılı veya sesli onay kaydının şart olduğu da belirtiliyor.

https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/15875basin_aciklamasi_2017_2.pdf