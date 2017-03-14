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Kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor

Türkiye’deki tüm bankaların kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor. BDDK’nın aldığı yeni karar, internetten alışveriş için yapmanız gerekenler ve diğer her şey yazımızda.
2 yıl
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462
Güvenlik
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, tüm ülkeyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Alınan resmi karara göre tüm kredi kartları çok kısa bir süre içinde internetten alışverişe kapatılacak. Güvenlik adına yapılan bu uygulama sadece yeni kartları değil geriye dönük olarak eski kartları da kapsayacak.

Türkiye’de 176 milyon banka kartı ve kredi kartı bulunuyor. Düzenleme ile tüm kartlar ve bundan sonra çıkarılacak yeni kartlar, internetten alışverişe kapalı olacak. Kullanıcılar, online alışveriş için kartını kullanmak isterse bankası ile görüşüp yazılı veya sesli yanıt sistemi üzerinden onay vererek kartının e-ticarete açılmasını talep edecek.

Süreç için 17 Ağustos 2017 tarihi son gün olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihe kadar kartlar normal seyrinde kullanılacak ancak 17 Ağustos’tan sonra eğer onay vermediyseniz internetten alışveriş yapamaz hale geleceksiniz. Güvenlik adına alınan bu tedbirin özellikle internetten alışveriş yapmadığı halde dolandırıcıların açık hedefi haline gelen kullanıcıları koruması hedefleniyor.

Bankalar da şimdiden kullanıcılarına bu konuya ilişkin bilgilendirme mesajları göndermeye başlamış durumda. Kabullerin sms veya e-posta gibi basite indirgenmiş yollarla yapılamayacağını ve yazılı veya sesli onay kaydının şart olduğu da belirtiliyor.


https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Duyurular/Basin_Aciklamalari/15875basin_aciklamasi_2017_2.pdf Yorum Yaz
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Captain_Ivy 2 yıl
Tam da öyle bir şey imkansız yazacakken, onay verildikten sonra devam edilebileceğini okudum..
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yeB tadeS 2 yıl high speed dirt
high speed dirt
İnternetten alışveriş daha ucuz da ondan, vatandaşın ucuza mal alması AKP'ye batmış.

Okusaydın keşke be kardeş
high speed dirtİnternetten alışveriş daha ucuz da ondan, vatandaşın ucuza mal alması AKP'ye batmış.Okusaydın keşke be kardeş ...
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GrıezmaNN 2 yıl
Muhteşem yöntem. 3D şifreyi zorunlu hale getirmek gibi basit yöntemler varken illa insanları uğraştırın, onaymış bilmemneymiş.
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Turkforce 1 yıl
Bu memlekette bir iş düzgün olsa şaşırırım.
Aylar öncesinde mesaj ile 2 kez onay alan garanti bankası bugün ATM'ye kartı takınca tekrardan onay istiyor.
Son tarih gelene kadar daha kaç kere onay alınacak merak ediyorum.
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atadn 1 yıl
Doğru düzgün başlık girilmeli!
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sistemli adam 1 yıl
yerinde bir uygulama, dileyen açtırır.
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ozgur561 1 yıl
Kyk ziraat genç bankkart kullanıyorum. Kredi kartı özelliği de var. Kapanmaması için ne yapmak lazım ?
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ipli jeton 1 yıl ozgur561
0850 222 00 00 ara.
Veya kartı ATM'ye takınca sorması lazım. evete basınca açılır.
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Leipold 1 yıl
Arkadas bu ne simdi ben boyle sacmalik gormedim. Digiturk Play mail atmasa haberimiz olmayacak. Olacak is degil, ne diye var ozaman kredi karti?
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Peekay 1 yıl
Alışveriş siteleri için mi geçerli yoksa netflix üyelik tarzı durumlarıda kapsıyor mu ?
Kartımı sadece netflix için kullanıyorum, sıkıntı olur mu acaba ?
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ipli jeton 1 yıl Peekay
Onaysız kartlardan kartı pos makinesinde okutmadan, kart bilgileri ile çekim yapılamayacak. Yani netflix i de kapsıyor.
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Sta1ker 1 yıl
Savcılık aşamasındaki kredi kartı dolandırıcılık olaylarıni bilmeyenlerin mesajları baya begeni almış. Öncelikle 3d güvenlik olsa bile mağdur telefonuna gelen şifreyi kendisini başka biri gibi tanıtan dolandiriciya verebiliyor. Bunu daha çok yaşlılar yapıyor daha genç olanların da yaptığı oluyor. Telefonuna gelen şifreyi verdiği için de dolandırıcı rahatça internetten alışveriş yapıyor ancak bu yeni sistem ile bunların önüne geçilecek. Mağdurun bankayı arayip internet alışverişine onay veriyorum demesi gerekecek ve dolandırıcılık olayını fark edecek ya da buna maruz kalmayacak.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Ses onayı ile açtırabiliyorsun.
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ipli jeton 1 yıl Hendrik Johannes Cruijff
Burada mesele açtırmakta değil, ATM'de işlem yapmadan önce de soruyo yine tek tuşla açtırabiliyorsun. Asıl sorun şu,
Kredi kartı bilgilerin çalınırsa, ve kart numarası ile çekim yapılırsa...
Bu durumda banka onay vermişsiniz, sorumluluk sizde deyip işin içinden çıkacak. Yine her zamanki gibi görünürde vatandaşı koruyan, fakat siber hırsızlık durumunda onaydan dolayı kabak vatandaşa patlayacak.
Banka onay vermişsiniz gerekçesi ile mağduriyeti gidermekten kaçınacak.
Şahsen benim internet için ayrı banka hesabım var, bu hesaba tanımlı kartım var. Alışveriş yapacağımda kartın hesabına gerekli parayı transfer edip ordan ödüyorum. Bankam hesap ücretini müşteri bazında aldığı için ikinci bir hesap açtırmanın ek bir maliyeti yok. Ayrıca Banka kartı ile 3D olmadan çekim yapılamadığı için kredi kartından bir nebze daha güvenli.
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karaline 1 yıl
Oldukça yerinde bir karar aslında bir çok tüketici mağdur olmaktadır mesela kart bilgileri çalınan bir kişinin hesabından 5-10 tl gibi küçük harcamalar yapılmakta ve bir çok tüketici farkına dahi varmamaktadır.
uygulama ayrıntıları için bankarehberim.com/...
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eyoruk 1 yıl
İstenildiği zaman arayıp açtırılabiliyorsa kişi sıkıntı yok
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