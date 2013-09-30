Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gmail'in Android uygulaması yakın zaman içerisinde reklam göstermeye başlayabilir

5 yıl
483
1
9
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gmail'in Android uygulaması yakın zaman içerisinde reklam göstermeye başlayabilir

Google'ın popüler e-posta servisi Gmail, bildiğiniz gibi birçok farklı mobil platform da aktif olarak çalışabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Android tarafında güncellenen uygulamanın içerisine, Android Police isimli internet sitenin yaptığı ayrıntılı yazılım incelemesi sonucunda "ads" yani reklam ifadeli yeni dosyalarının eklendiği söyleniyor.
Şimdiye kadar içerisinde reklam gösterilmeyen Gmail Android uygulamasının, bu konu hakkında yakın bir zaman içerisinde özel bir güncelleme alabileceği düşünülüyor. Şimdilik tam olarak ne şekilde kullanılacağı bilinmeyen reklamların, görüntülenme noktasında kullanıcıların tercihine açık bir yapı sunabileceği de yapılan tahminler arasında.
(AA) / (AP) / (EG)
 
Gmail'in Android uygulaması yakın zaman içerisinde reklam göstermeye başlayabilir

http://www.engadget.com/2013/09/30/gmail-android-app-teardown-suggest-ads-coming/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Tesla Nikola 5 yıl en beğenilen
Telefonun kendi menusunde dolasirken reklam cikarsa şaşırmayın
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
danGerfuLL 5 yıl
Reklam cikmasin diye 3G'yi kapatacagim neredeyse adamlar tutmus GMail'e de reklam koymuslar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 5 yıl
Yok artık! ifadesi uygun olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 5 yıl
Açık Kaynak Kodu icin ucret almayacagını acikladiktan sonra reklam olayını abarttı bence ucret alsın bu basit islere kalkismasin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robert Downey Jr. 5 yıl
Engelleriz sıkıntı yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
Zaten telefondan alınacak tüm izinleri alıyor ama hala doymuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemaloztin 5 yıl
Yuh beee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tesla Nikola 5 yıl en beğenilen
Telefonun kendi menusunde dolasirken reklam cikarsa şaşırmayın
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Basteryus 5 yıl
Yakında telefonla konuşurken araya reklam sokacaklar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Balawitz 5 yıl
Haydaaa..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Crucial M500 960GB SSD Video İnceleme 5 yıl Toshiba Özel: Yeni dizüstü bilgisayarlar, tabletler, kameralar ve dahası 5 yıl WD Black 4TB Sabit Disk Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim