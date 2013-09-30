Gmail'in Android uygulaması yakın zaman içerisinde reklam göstermeye başlayabilir





Google'ın popüler e-posta servisi Gmail, bildiğiniz gibi birçok farklı mobil platform da aktif olarak çalışabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Android tarafında güncellenen uygulamanın içerisine, Android Police isimli internet sitenin yaptığı ayrıntılı yazılım incelemesi sonucunda "ads" yani reklam ifadeli yeni dosyalarının eklendiği söyleniyor.

Şimdiye kadar içerisinde reklam gösterilmeyen Gmail Android uygulamasının, bu konu hakkında yakın bir zaman içerisinde özel bir güncelleme alabileceği düşünülüyor. Şimdilik tam olarak ne şekilde kullanılacağı bilinmeyen reklamların, görüntülenme noktasında kullanıcıların tercihine açık bir yapı sunabileceği de yapılan tahminler arasında.

http://www.engadget.com/2013/09/30/gmail-android-app-teardown-suggest-ads-coming/