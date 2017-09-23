Go Klavye, Android kullanıcılarının kimlik bilgilerini sızdırıyor iddiası

Tam Boyutta Gör

Güvenlik araştırmacıları Android kullanıcılarını Go Klavye uygulaması için uyardı. Adguard’a göre Go Klavye, kendi sunucularına kullanıcıların kişisel bilgilerini gönderiyor ve Android güvenlik politikalarını ihlal ediyor.

GOMO Dev Team tarafından değiştirilen klavyenin Play Store’da iki farklı sürümü bulunuyor. 200 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor. Gizlilik ile ilgili olarak uygulamaların Play Store sayfasında geliştirici tarafından şöyle bir açıklama yazılı: Çinlitarafından değiştirilen klavyenin Play Store’da iki farklı sürümü bulunuyor. Go Klavye ve Go Klavye Emoji . İki uygulamanın toplambulunuyor. Gizlilik ile ilgili olarak uygulamaların Play Store sayfasında geliştirici tarafından şöyle bir açıklama yazılı:

“Kredi kartı v.b. gibi kişisel bilgilerinizi asla toplamıyoruz. Fakat “Bu klavye kişisel bilgilerinizi toplayabilir” şeklinde bir uyarı mesajı alabilirsiniz. Bu uyarı mesajı Android’lerde herhangi bir üçüncü parti klavye uygulaması için standart bir mesajdır, dolayısıyla endişelenmeyin.”





Ancak Adguard’a göre her iki uygulama da güvenlik ihlali yapıyor. Geliştiricinin; kullanıcıların Google Play Store hesabıyla ilişkili e-posta adresine, ağ türüne, ekran boyutuna, Android sürümüne ve yapı numarasına dair hassas bilgileri kendi sunucusuna gönderdiği bilgisine ulaşıldı.

Uygulamanın Google Play Store'la ilişkili e-posta adresine dair bilgi toplaması nedeniyle Google’ın Kötü Amaçlı Davranış ve Geliştirici Politikalarını ihlal ediyor. Bu politikalarda, kullanıcıların kimlik doğrulama bilgilerine erişilmesinin yasak olduğu yazıyor.

GOMO ekibinin bu ihlali endişe verici. Asıl endişe veren ise klavyeden ne yazdıklarımızı izleyip izlemediğini bilmiyoruz. Klavyeye tüm şifre, banka hesap numaraları, sosyal medya kimlik bilgileri ve telefon numaraları gibi özel bilgilerimizi giriyoruz. Bunları izleyip izlemeyeceği geliştiricinin insafına kalıyor. Belki de tüm bu bilgilerimiz bir uzak sunucuya gönderiliyor olabilir. Üçüncü parti klavyelere karşı kuşkulu yaklaşmakta fayda var.

https://blog.adguard.com/en/go-spy-go-popular-android-keyboard-from-china-crosses-the-red-line/