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Go Klavye, Android kullanıcılarının kimlik bilgilerini sızdırıyor iddiası

Adguard tarafından yapılan araştırma sonucu Go Klavye'nin kullanıcıların kişisel bilgilerini kendi sunucusuna gönderdiği ve Google'ın güvenlik politikalarını ihlal ettiği ortaya çıktı.
1 yıl
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Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Go Klavye, Android kullanıcılarının kimlik bilgilerini sızdırıyor iddiası
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Güvenlik araştırmacıları Android kullanıcılarını Go Klavye uygulaması için uyardı. Adguard’a göre Go Klavye, kendi sunucularına kullanıcıların kişisel bilgilerini gönderiyor ve Android güvenlik politikalarını ihlal ediyor.
Çinli GOMO Dev Team tarafından değiştirilen klavyenin Play Store’da iki farklı sürümü bulunuyor. Go Klavye ve Go Klavye Emoji. İki uygulamanın toplam 200 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor. Gizlilik ile ilgili olarak uygulamaların Play Store sayfasında geliştirici tarafından şöyle bir açıklama yazılı:

“Kredi kartı v.b. gibi kişisel bilgilerinizi asla toplamıyoruz. Fakat “Bu klavye kişisel bilgilerinizi toplayabilir” şeklinde bir uyarı mesajı alabilirsiniz. Bu uyarı mesajı Android’lerde herhangi bir üçüncü parti klavye uygulaması için standart bir mesajdır, dolayısıyla endişelenmeyin.”


Ancak Adguard’a göre her iki uygulama da güvenlik ihlali yapıyor. Geliştiricinin; kullanıcıların Google Play Store hesabıyla ilişkili e-posta adresine, ağ türüne, ekran boyutuna, Android sürümüne ve yapı numarasına dair hassas bilgileri kendi sunucusuna gönderdiği bilgisine ulaşıldı.

Uygulamanın Google Play Store'la ilişkili e-posta adresine dair bilgi toplaması nedeniyle Google’ın Kötü Amaçlı Davranış ve Geliştirici Politikalarını ihlal ediyor. Bu politikalarda, kullanıcıların kimlik doğrulama bilgilerine erişilmesinin yasak olduğu yazıyor.

GOMO ekibinin bu ihlali endişe verici. Asıl endişe veren ise klavyeden ne yazdıklarımızı izleyip izlemediğini bilmiyoruz. Klavyeye tüm şifre, banka hesap numaraları, sosyal medya kimlik bilgileri ve telefon numaraları gibi özel bilgilerimizi giriyoruz. Bunları izleyip izlemeyeceği geliştiricinin insafına kalıyor. Belki de tüm bu bilgilerimiz bir uzak sunucuya gönderiliyor olabilir. Üçüncü parti klavyelere karşı kuşkulu yaklaşmakta fayda var.



https://blog.adguard.com/en/go-spy-go-popular-android-keyboard-from-china-crosses-the-red-line/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Efsanevi SwiftKey Klavye varken böyle boş işlerle neden uğraşıyorsunuz?
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Guest-F8946C419 1 yıl
Onu indirme bunu indirme sonuç android özgürlüktür
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AlkanExclusive 1 yıl Guest-F8946C419
Tabii özgürlüktür. Her türlü kişisel verilere ulaşılabilme özgürlüğünden bahsediyor arkadaşlar. Lütfen, istirham ediyorum dalga geçmeyelim.

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AlkanExclusive 1 yıl
Oooo bayağı kişiselleştirilebiliyor demek ki...
Suyundan da koyuyorlar mı?
En basit nöbetçi eczane bulma programı bile arama kayıtları, mesajlar, fotoğraflara erişim izni istiyordu be.. ama kişiselleştirilebiliyor tabii onlarda haklı..
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kty28 1 yıl
Hiçbiri güvenli değil boşuna aramıyoruz orjinal klavye uygulamalarını.
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-Uzumaki Naruto- 1 yıl
Indirmedim zaten.Indirenler dusunsun.
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Mianfei 1 yıl
Saçma sapan asalak firmalara bilgim gideceğine google'a gitsin.
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blacksss 1 yıl
Android kullanıcısı olarak her gün bu tarz haberler görmek üzücü banka uygulamaları kullanıyoruz mahrem resimlerimiz var en kısa zamanda ios platformuna geçmek gerekiyor bu böyle gitmez!!
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DaRKFoRCeS 1 yıl
En basit uygulama bile bir sürü izin istiyor.
Mümkün olduğu kadar az uygulama yüklerim.
Kısaca hiçbirşey güvenli değil.
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sadrag 1 yıl
Bakalım Google, kendi politikasını ihlal edenlere nasıl davranacak?
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Fenomenon 1 yıl
İddiası mı?? Kullanıcı bilgilerini sızdırmadığını düşünmek abes olurdu :D
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SEO-Uzmanı 1 yıl
hangi uygulama olursa olsun !
hatta uygulama bile olmasada olur
8.8.8.8 DNS ayarları üzerinden
google amcada aynı bilgileri görüyor !!!
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