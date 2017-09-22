Adblock Plus kripto para madenciliğine savaş açtı

The Pirate Bay'in ziyaretçilerin CPU'larını izinsiz şekilde kripto para madenciliği reklam engelleyicisine ekleyebilecekleri yeni bir filtre yayınladı. Hafta başında'in ziyaretçilerin CPU'larını izinsiz şekilde yapmak için kullandığı ortaya çıkmıştı. AdBlock Plus, kullanıcıların web sitelerindeki dijital para madenciliğinden etkilenmemeleri içinekleyebilecekleri yeni bir filtre yayınladı.

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Dünyanın en popüler torrent sitesi ve en çok ziyaret edilen 100 web sayfasından biri olan The Pirate Bay'in siteye gömülü kripto para madencisiyle kullanıcıların işlemci gücünü Monero isimli kripto para birimine dönüştürmesi büyük yankı uyandırdı. Konuya duyarsız kalmayan AdBlock Plus ise kullanıcılara kalıcı bir çözüm sunuyor.

Bildiğiniz üzere Safari, Chrome, Firefox ve Edge'de bulunan AdBlock Plus uzantısı, kullanıcıların web sitelerindeki istenmeyen reklamları engellemelerine olanak sağlar. Bunun yanında bazı istenmeyen öğeleri engellemek veya belirli sitelerdeki reklamların gösterilmeye devam etmesini sağlamak (beyaz listeye alma) için özel filtre ayarlanmasına izin verir.

Bu filtreleri kullanarak sistem kaynaklarınızı sömüren scriptleri engelleyebilirsiniz. Kripto para madenciliğinden etkilenmemek için Adblock Plus uzantısının seçenekler bölümüne girerek "Kendi filtrelerinizi ekleyin" sekmesini açın. Daha sonra bu alana "coin-hive.com/lib/coinhive.min.js" filtresini ekleyin. Artık web siteleri izniniz olmadan CPU'nuzu kullanamayacak.

https://adblockplus.org/blog/kicking-out-cryptojack