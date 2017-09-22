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Adblock Plus kripto para madenciliğine savaş açtı

The Pirate Bay'in izinsiz şekilde kripto para madenciliği yapması Adblock Plus'ı harekete geçirdi. Popüler uzantıya ekleyeceğiniz bir filtreyle CPU'nuzun sömürülmesini engelleyebileceksiniz.
1 yıl
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Hafta başında The Pirate Bay'in ziyaretçilerin CPU'larını izinsiz şekilde kripto para madenciliği yapmak için kullandığı ortaya çıkmıştı. AdBlock Plus, kullanıcıların web sitelerindeki dijital para madenciliğinden etkilenmemeleri için reklam engelleyicisine ekleyebilecekleri yeni bir filtre yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Instagram canlı yayınlarında artık yüz filtreleri kullanılabilecek"
Dünyanın en popüler torrent sitesi ve en çok ziyaret edilen 100 web sayfasından biri olan The Pirate Bay'in siteye gömülü kripto para madencisiyle kullanıcıların işlemci gücünü Monero isimli kripto para birimine dönüştürmesi büyük yankı uyandırdı. Konuya duyarsız kalmayan AdBlock Plus ise kullanıcılara kalıcı bir çözüm sunuyor.
Bildiğiniz üzere Safari, Chrome, Firefox ve Edge'de bulunan AdBlock Plus uzantısı, kullanıcıların web sitelerindeki istenmeyen reklamları engellemelerine olanak sağlar. Bunun yanında bazı istenmeyen öğeleri engellemek veya belirli sitelerdeki reklamların gösterilmeye devam etmesini sağlamak (beyaz listeye alma) için özel filtre ayarlanmasına izin verir.
Bu filtreleri kullanarak sistem kaynaklarınızı sömüren scriptleri engelleyebilirsiniz. Kripto para madenciliğinden etkilenmemek için Adblock Plus uzantısının seçenekler bölümüne girerek "Kendi filtrelerinizi ekleyin" sekmesini açın. Daha sonra bu alana "coin-hive.com/lib/coinhive.min.js" filtresini ekleyin. Artık web siteleri izniniz olmadan CPU'nuzu kullanamayacak.

https://adblockplus.org/blog/kicking-out-cryptojack Yorum Yaz
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deoks 1 yıl en beğenilen
Bu adblock plus uygulamasının kendisinin madencilik yaptığı ortaya çıkmasın sonra :D
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fx3169 1 yıl fx3169
fx3169
Adblock Forum Kelime Filtresi Test

Forumda Adblock kelimesi yasaklıydı ne zaman kaldırdınız engeli? Uyuşturucu gibi bir kelime de sanki millet özenmesin diye yasakladıydınız amazonhaber.com
fx3169Adblock Forum Kelime Filtresi TestForumda Adblock kelimesi yasaklıydı ne zaman kaldırdınız engeli? Uyuşturucu gibi bir keli...
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Armin van Buuren* 1 yıl
Öyle bir haber yapmışsınız ki Adblock dünya çapında engellemeye başlamış gibi, kaç kişi kendi kendine kural girecek oraya? Ona bakılırsa her türlü Javascripti ben de engelleyebilirim, bunun firma ile ne alakası var?
Öyle bir haber yapmışsınız ki Adblock dünya çapında engellemeye başlamış gibi, kaç kişi kendi kendine kural girecek oraya? Ona bakılırsa her türlü Javascripti b...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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alemburda34 1 yıl
Adamlar adresi degistirir olur biter keske kendisi tespit etse yada uyarsada olur biz bulur engelleriz.
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X-FI 1 yıl
uMatrix ile 2nd ve 3rd party domainlerin script kullanmasını engellerseniz daha geniş çaplı bir koruma olur.
Hatta uBlock Origin'inin zararlı domain listeside yüksek ihtimal bunu engeller.
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DH Misafiri 1 yıl
Cevap gecikmedi :d
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 1 yıl
ABP adam mıdır? Bence adamdır :D
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Ephésus 1 yıl
Anasayfa haber thumbnaili Ad.Block, haber içeriği Ad.Block Plus ile ilgili.
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fx3169 1 yıl
Adblock Forum Kelime Filtresi Test
1 Yanıt Yanıtla +2
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fx3169 1 yıl fx3169
fx3169
Adblock Forum Kelime Filtresi Test

Forumda Adblock kelimesi yasaklıydı ne zaman kaldırdınız engeli? Uyuşturucu gibi bir kelime de sanki millet özenmesin diye yasakladıydınız amazonhaber.com
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deoks 1 yıl en beğenilen
Bu adblock plus uygulamasının kendisinin madencilik yaptığı ortaya çıkmasın sonra :D
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ONY86 1 yıl
no script de bi çözüm olabilir
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Armin van Buuren* 1 yıl
Öyle bir haber yapmışsınız ki Adblock dünya çapında engellemeye başlamış gibi, kaç kişi kendi kendine kural girecek oraya? Ona bakılırsa her türlü Javascripti ben de engelleyebilirim, bunun firma ile ne alakası var?
2 Yanıt Yanıtla +9
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Virinom 1 yıl Armin van Buuren*
Aynen öyle ona bakarsan hosts dosyasından domaini localhosta yönlendirirsin sorun kökten çözülür. İşte haber olsun torba dolsun.
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Tensi 1 yıl Armin van Buuren*
Armin van Buuren*

Öyle bir haber yapmışsınız ki **** dünya çapında engellemeye başlamış gibi, kaç kişi kendi kendine kural girecek oraya? Ona bakılırsa her türlü Javascripti ben de engelleyebilirim, bunun firma ile ne alakası var?

**** kendine odeme yapan firmalara reklam konusunda ayricalik taniyor. uBlock'ta bu yoktu. DH, **** haberi yaptiysa kendini bu listeye ekletmis olmali. uBlock vb kullanmayin, **** kullanin demeye getiriyorlar.
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