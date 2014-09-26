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GoPro Hero 4 için geri sayım başladı: İşte merak edilen tüm detaylar!

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GoPro Hero 4 için geri sayım başladı: İşte merak edilen tüm detaylar!
Aksiyon kameralarının bir numarası olan GoPro, yeni modeliyle Ultra HD dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Eğer herhangi bir değişiklik olmaz ise, HTC'nin kendi aksiyon kamerasını tanıtacağı 8 Ekim tarihinde, GoPro da Hero 4 serisi yeni modellerini anons edecek.
Gelen bilgilere göre Hero 4 serisi Black ve Silver olmak üzere iki versiyondan oluşacak. Gelin şimdi hep birlikte GoPro Hero 4 serisindeki Black ve Silver modellerine yakından bakalım.
GoPro Hero 4 Black
Ve beklenen oldu. Hero 4 Black modeliyle GoPro, 30 kare/saniye hızında 4K yani Ultra HD video kaydı gerçekleştirebiliyor. Aslına bakılırsa Hero 3 Black te 4K kaydı yapabiliyordu ancak 15 kare/saniye hızında gerçekleştirdiğinden video olarak çok kullanışlı değildi.
Hero 4 Black Edition'ın gelişen 4K yeteneklerinin baş aktörü,  Ambarella firmasının yeni nesil  A9 yongada sistem platformu. Samsung'un 32nm HKMG üretim geometresi ile geliştirilen platform, ARM Cortex-A9 tasarımını baz alan ve çalışma frekansı 1GHz'e kadar çıkabilen çift çekirdekten güç alıyor. Ambrella'nın teknik dökümanlarından elde ettiğim bilgiye göre A9 platformu, 60fps'de 1080p  kodlarken 1 Watt, 30fps hızında 4K video kodlarken ise 2 Watt enerji tüketim değerine sahip, ayrıca 1080p60 modunda HDR desteği de sunuyor.
GoPro Hero 4 Black'e geri dönecek olursak eğer, 2.7K'da 50fps, 1440p'de 80fps, 1080p'de 120fps, 960p'de 120fps ve 720p'de ise 120fps hızlarında video kaydı yapabiliyor. İşin ilginç olan yanı ise Hero 4 için beklediğimiz 240 fps video özelliği olmayacak gibi görünüyor. Kullanılan platformun donanımsal gücünü düşündüğümde bu özellik, ileride bir yazılım güncellemesiyle verilebilir mi diye düşünmeden de edemiyorum ancak henüz net bir şey yok ortada. Hero 4 Black artık kullanıcılarına fotoğraf ve video kaydı için daha fazla ayar seçeneği de sunuyor.
Açıklanan bilgilere göre yeni kamera ile birlikte renk, ISO sınırı, poz ve benzeri değerleri ihtiyaca göre belirlenebiliyor. Bu gerçekten de profesyonel video editörlerinin görmek istediği bir detaydı çünkü aksiyon kamerası olarak yola çıkan GoPro bugün TV programlarından reklam filmlerine kadar pek çok yerde kullanılıyor ve yönetmenler ince ayar seçenekleri de istiyor. Yeni kamerada ayrıca HiLight Tag isimli bir özellik daha bulunuyor. Bu özellik ile çekilen videolardaki çok özel anlar ön plana çıkartılabilirken, Quick Capture teknolojisiyle de tek bir tuşa basarak kamera uykudan uyandırılıp otomatik ayarlarda video kaydına başlanabilecek. 
GoPro Hero 4 Black, üç farklı görüş açısı seçeneği ile gelecek ki bunlar; ultra geniş, orta ve dar. Şu ana kadar anlattıklarım video'nun görüntü tarafındaki gelişimde ayrıca ses kaydında da iyileştirmeler var. GoPro kullanıcıları bilir, cihazın dahili mikrofonu ses kaydetmek neredeyse imkansıza yakın. Bu konuda daha iyi işler yapan aksiyon kameraları da var, örneğin Sony'nin modelleri gibi. Nihayet bunu fark eden GoPro ekibi, Hero 4 Black'in ses kaydı esnasındaki dinamik alanı 2 kat arttırarak dahili mikrofon kaydını daha kullanışlı hale getirmişler.
GoPro Hero 4 Silver
GoPro'nun diğer yeni modeli olan Hero 4 Silver'ın en dikkat çekici yanı ise sahip olduğu dahili ekranı. Kullananlar bilir, GoPro'nun entegre bir ekranı yoktu ve ancak harici olarak satılan ekran aksesuar satın alarak cihaza bu özellik kazandırabiliyordu. Hero 4 Silver'da ise hem dahili bir ekran var hem de bu ekran dokunmatik olarak kullanılabiliyor. Ekranın boyutunu dikkate aldığımızda dokunmatik olarak kullanımı pek kolay olmasa da, sadece kaydedilen videoyu durdurması ve yeniden oynatması bile büyük bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Görüntü ve ses kaydında ise gelişim, daha az dikkat çekiyor
Teknik detaylara indiğimiz zaman ise karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor; Hero 4 Silver, aslen dahili ekrana sahip olan Hero 3 (+) Black. 4K çözünürlüğünde 15 kare/saniye hızında video kaydı yapan kamera 2.7K'da 30fps, 1440p'de 48fps'de 1080p'de 60fps, 960p'de 100 fps ve720p'de 120fps hızlarında video kaydına imza atabiliyor. Fiziksel görünümlerinde kozmetik güncellemeler olmakla birlikte ana silüet değişmediği için, yeni kameralar var olan güncel tüm GoPro aksesuarları ile sorunsuzca kullanılabiliyor. Tabi Hero 4 ailesinin lansmanı şerefine GoPro ekibinin bazı yeni aksesurları anons etmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. Hatta bunlar arasında yeni çıkartılabilir pil, aynı anda çift pil şarj istasyonu ve su geçirmez özellikte giyilebilir kamera kumandası gib aksesuarların olacağı da elime ulaşan bilgiler arasında.
Peki ya fiyatlar?
İşte bu soru, en tartışmalı konu çünkü en az bilgiye sahip olduğumuz konu. Ancak eğer dedikodular doğruysa, Hero 4 ailesiyle GoPro'nun fiyat arttırımına gideceğini öngörebiliriz. Rakamsal bazda konuşmak gerekirse, Hero 4 ailesinin 499$'dan başlayacağı söyleniyor. 


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DH Misafiri 4 yıl
Hero 4 silver kullanıcısıyım bir çok ayarı var hala çözebilmiş değilim tam anlamıyla.Fotograg cekiminde saniye ayarlı cekim yapamıyorum bilen birisi yardımcı olabilir mi ?
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar ben bahadır go pro hero 4 kullanıcısının evimizin önündeki havuzda çok iyi bi performans aldım yarında denize gidicem ortada bi test edicem bide ben bisiklet tutkunuyum bi adet ghost marka bisikletin var gidonu biraz büyük olduğu için biraz sıkıntı çıktı ama İstanbul daki go kamera bayisine başvurduğumuz da hemen geniş gjdonlar için aparatı verdiler bisiklet için aliyosan haberin olsun blackla silver un farkı black hep daha iyi diye tanıtılmıştır ama görüntü kaliteleri ayni ama sadece black direk 4K çekime başlıyor silverda 4K ya alınca bisiklet te biraz Kasmalar oluyor ama benim tercihin tabiki silver hem ekranı var ne çektiğini görebiliyorsunuz bende dokunmatik ben akşam yine silver i alirdım çünkü ipadimle bağlayabiliyorum menüsü biraz zor alışılıyor(professional çekimler için) ama amatör çekim yapacaksanız kolay bi menüye sahip
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar ben bahadır go pro hero 4 kullanıcısının evimizin önündeki havuzda çok iyi bi performans aldım yarında denize gidicem ortada bi test edicem bide ben bisiklet tutkunuyum bi adet ghost marka bisikletin var gidonu biraz büyük olduğu için biraz sıkıntı çıktı ama İstanbul daki go kamera bayisine başvurduğumuz da hemen geniş gjdonlar için aparatı verdiler bisiklet için aliyosan haberin olsun blackla silver un farkı black hep daha iyi diye tanıtılmıştır ama görüntü kaliteleri ayni ama sadece black direk 4K çekime başlıyor silverda 4K ya alınca bisiklet te biraz Kasmalar oluyor ama benim tercihin tabiki silver hem ekranı var ne çektiğini görebiliyorsunuz bende dokunmatik ben akşam yine silver i alirdım çünkü ipadimle bağlayabiliyorum menüsü biraz zor alışılıyor(professional çekimler için) ama amatör çekim yapacaksanız kolay bi menüye sahip
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Fatih617 4 yıl
Aksiyon kamerası olunca ne değişiyor kameralardan anlayan biri beni aydınlatabilir mi? Yalnızca su geçirmezlik mi?
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Sutangac 4 yıl Fatih617
Fatih617

Aksiyon kamerası olunca ne değişiyor kameralardan anlayan biri beni aydınlatabilir mi? Yalnızca su geçirmezlik mi?

Selamlar;
Aksiyon kamerasının tüketicilerce bu boyutlar tercih edilmesinin sebebi öncelikle kolay taşınabilir "handy" olması, darbelere kire ve suya dayanıklı olması. Öte yandan bu kameraları belli yüzeylere veya gidon gibi yerlere sabitlemek de mümkün. Kısacası kompakt bir makina alıp amn düşmesin, ama su değmesin diye kasılmak istemeyen kullanıcıların tercih ettiği bir segment. Son 4 yıldır hızla artıyor ve daha da artacak gibi görünüyor. Bunu haricinde soruların olursa seve seve cevaplamak isterim. Sevgiler..
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DH Misafiri 4 yıl
No pro diyorum 80 dolara hem de :D
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TheCapedCrusader 4 yıl
Şu 4k olayı çok abartılıyor
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DH Misafiri 4 yıl
Gopro hero4 aldım bir türlü kullanamiyorum gopro studio montaj programi vasat foto çekip photoshoplayamiyorum youtube dan da türkçe anlatım bulamıyorum yardimci olursaniz sevinirim
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Daimon88 4 yıl
Bisiklet hobisine tekrar döneceğimden dolayı bana lazım bu tarz kamera. Yanlız bunların fiyatları çok uçuk. Ben asgari ücretle geçinen insanım. Bu ürün kalitesine yakın olup da ucuz olan marka hangisidir?
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sagirdap 5 yıl
Turkiye fiyati ne olacak?
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Tobiobito 5 yıl
Şöyle bir zımbırtı için kim geri sayarki
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Kami Kaze 5 yıl
Sadece pil ömrünü yükseltseler daha iyi olurdu
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Ayrton_SENNA 5 yıl Kami Kaze
El Shaarawy AC Milan
Sadece pil ömrünü yükseltseler daha iyi olurdu

Aynen katılıyorum. Tek yapmaları gereken pil ömrünü uzatmaktı.
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alperalpi 5 yıl
silver ile black fotograf cekme konusunda aynismis, yanlis okumadiysam. ben ozellikle fotograf çektiğim icin silver i sertic edecegim
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