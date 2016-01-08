GoPro'dan herkese hitap eden 360 derecelik kamera geliyor

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Aksiyon kamerası pazarının lider ismi GoPro, 2015 yılı içerisinde profesyonellere hitap eden 360 derecelik kamera sistemi Odyssey'yi duyurmuştu. Şirket CEO'su Nick Woodman'ın verdiği son bilgilere göreyse son kullanıcıya yönelik bir model de yolda.
Tüm ayrıntılarına burada yer verdiğimiz GoPro Odyssey (Görsel üstte), 360 derecelik sanal gerçekliğe uygun çekimleri tam 16 adet Hero4 Black kamera ile yerine getiriyor ve bu donanım yüzüden 15 bin dolar gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiye satılıyor. CES 2016 fuarı kapsamında konuşan şirket CEO'su Nick Woodman ise son kullanıcıya yönelik her zaman taşınabilecek ve elde kullanılabilecek bir 360 derecelik kameranın yolda olduğunu müjdeliyor.
Bu kamera ile 360 derecelik içerikleri arttırmayı hedefleyen GoPro, bildiğiniz üzere Karma isimli kendi drone modeli üzerinde de aktif olarak çalışıyor ve şirket aksiyon kamerası dışında da var olmak için önemli adımlar atıyor.
http://www.techradar.com/news/photography-video-capture/cameras/gopro-wants-to-make-a-360-degree-vr-camera-for-the-masses-1312706 Yorum Yaz Paylaş Tweetle