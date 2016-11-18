Gök Sarayı'ndaki Çinli taykonotlar işte böyle Dünya'ya döndü (Video)

Çin'in henüz geçtiğimiz Eylül ayında yörüngeye yerleştirdiği uzay laboratuvarı Tiangong 2'nin ilk misafirleri görevlerinin sona ermesiyle beraber bu sabah Yeryüzü'ne iniş yaptı. 17 Ekim'de başlayan Shenzhou 11 isimli Çin'in altıncı insanlı uzay görevi, aynı zamanda Çin tarihindeki en uzun insanlı görevi olarak da tarihe geçti.

Kalıcı uzay istasyonu öncesinde hazırlıklar sürüyor

Shenzhou 11 görevinin taykonotları Chen Dong ve Jing Haipeng 32 günlük görevleri boyunca birçok deney ve test gerçekleştirdiler. Her ikisi de hava kuvvetlerinden seçilen taykonotlar, bir taraftan mikrogravitenin insan vücudu üzerindeki etkilerini kontrol ederken diğer taraftan da Çin'in uzay teknolojilerini test ettiler. Uzayda geçirdikleri süre boyunca orta okul öğrencileri tarafından tasarlanan bir deney dahi gerçekleştiren taykonotların bu 32 gün içerisinde yaptıkları her şey Çin'in 2022-2024 yılları arasında fırlatmayı planladığı kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3 öncesinde çok değerli veriler elde edilmesini sağlayacak. Yaklaşık 1.5-2 yıl daha yörüngede görev yapacak olan Tiangong 2 önümüzdeki dönemlerde Çinli taykonotlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Uzay istasyonunun ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor. Çin'in Tiangong-3 projesi hakkında ise şu an için çok detaylı bilgilere sahip değiliz; ancak uzay istasyonunun modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek.

Ayrıca Bkz.

"Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir"

Tiangong 3 ve Tiangong 2'nin temsili görselleri:

Çin'in gelecek planları: Mars'a gözlem aracı, Ay'a insan indirmek

http://news.xinhuanet.com/english/2016-11/18/c_135840494_2.htm

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Çin insanlı uzay görevleri programı başkanı Zhang Youxia, bugün öğlen saatlerinde Yeryüzü'ne geri dönüş yapan Shenzhou 11 görevini "büyük bir başarı" olarak nitelendirirkenifadelerine yer verdi. Çin başkan yardımcısı Zhang Gaoli ise bu görevle beraber" gösterdiklerini söylüyor.Uzay araştırmalarının lider ülkesi olmayı hedefleyen Çin'in gelecek planları da oldukça etkileyici. 2018 yılı içerisinde Ay'ın karanlık tarafına bir uzay aracı indirmeyi hedefleyen uzak doğu ülkesi, 2022 yılında da Kızıl Gezegen'e bir gözlem aracı indirmeyi hedefliyor. Ayrıca 2022-2024 gibi kendi uzay laboratuvarına sahip olmanın planlarını da yapan Çin'in nihai hedefiyse 2030'lu yıllar içerisinde uydumuz Ay'a bir insan indirmek olacak.