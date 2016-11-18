Gök Sarayı'ndaki Çinli taykonotlar işte böyle Dünya'ya döndü (Video)

Çin'in henüz geçtiğimiz Eylül ayında yörüngeye yerleştirdiği uzay laboratuvarı Tiangong 2'nin ilk misafirleri görevlerinin sona ermesiyle beraber bu sabah Yeryüzü'ne iniş yaptı. 17 Ekim'de başlayan Shenzhou 11 isimli Çin'in altıncı insanlı uzay görevi, aynı zamanda Çin tarihindeki en uzun insanlı görevi olarak da tarihe geçti.
Çin insanlı uzay görevleri programı başkanı Zhang Youxia, bugün öğlen saatlerinde Yeryüzü'ne geri dönüş yapan Shenzhou 11 görevini "büyük bir başarı" olarak nitelendirirken,"Shenzhou 11 kusursuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Kapsül içerisindeki iki taykonotumuzun sağlık durumları da çok iyi durumda. Shenzhou 11 ve Tiangong 2 görevlerinin büyük bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim." ifadelerine yer verdi. Çin başkan yardımcısı Zhang Gaoli ise bu görevle beraber "Çin'in uzay teknolojilerinde neler yapabileceğini" gösterdiklerini söylüyor.
Kalıcı uzay istasyonu öncesinde hazırlıklar sürüyor
Shenzhou 11 görevinin taykonotları Chen Dong ve Jing Haipeng 32 günlük görevleri boyunca birçok deney ve test gerçekleştirdiler. Her ikisi de hava kuvvetlerinden seçilen taykonotlar, bir taraftan mikrogravitenin insan vücudu üzerindeki etkilerini kontrol ederken diğer taraftan da Çin'in uzay teknolojilerini test ettiler. Uzayda geçirdikleri süre boyunca orta okul öğrencileri tarafından tasarlanan bir deney dahi gerçekleştiren taykonotların bu 32 gün içerisinde yaptıkları her şey Çin'in 2022-2024 yılları arasında fırlatmayı planladığı kalıcı uzay istasyonu Tiangong-3 öncesinde çok değerli veriler elde edilmesini sağlayacak. Yaklaşık 1.5-2 yıl daha yörüngede görev yapacak olan Tiangong 2 önümüzdeki dönemlerde Çinli taykonotlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.
Çin'in Tiangong-3 projesi hakkında ise şu an için çok detaylı bilgilere sahip değiliz; ancak uzay istasyonunun modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Uzay istasyonunun ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.Ayrıca Bkz. "Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir"
Tiangong 3 ve Tiangong 2'nin temsili görselleri:
Çin'in gelecek planları: Mars'a gözlem aracı, Ay'a insan indirmekUzay araştırmalarının lider ülkesi olmayı hedefleyen Çin'in gelecek planları da oldukça etkileyici. 2018 yılı içerisinde Ay'ın karanlık tarafına bir uzay aracı indirmeyi hedefleyen uzak doğu ülkesi, 2022 yılında da Kızıl Gezegen'e bir gözlem aracı indirmeyi hedefliyor. Ayrıca 2022-2024 gibi kendi uzay laboratuvarına sahip olmanın planlarını da yapan Çin'in nihai hedefiyse 2030'lu yıllar içerisinde uydumuz Ay'a bir insan indirmek olacak.
http://news.xinhuanet.com/english/2016-11/18/c_135840494_2.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siz bu soruyu sorunca zaytung daki "Türkiye Uzaya Muhtar Gönderme Çalışmaları İçin Düğmeye Bastı: Hedef 2023" haberi aklıma geldi...
Uzun bir süredir bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yürütülen ve kamuoyundan sır gibi saklanan yeni proje nihayet açıklandı. Türkiye, 2023 yılında uzaya ilk muhtarını gönderiyor…
Esrar perdesi kalktı
Bilim dünyasına bomba gibi düşen yeni projeye ilişkin ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı’ndan geldi. Ak Saray’da mikrofonların karşısına geçen Başdanışman Osman Anbilen, “Arkadaşlar sürekli buraya muhtar toplamamızın ardında bir iş olup olmadığını hep merak etmiştiniz. Evet, açıklıyoruz. Bizi uzayda temsil edecek uygun muhtarı arıyorduk. Bu kadarını siz de tahmin etmemiştiniz di mi?” diyerek konuşmasına başladı. Muhtarları her geldiklerinde çeşitli gizli incelemelere tabi tuttuklarını belirten Başdanışman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara paketlerini toplamasının da tamamen atmosferden çıkışa uyum programının bir parçası olduğunu ekledi.
Neden muhtar?
Gazetecilerin “Peki neden muhtar?” sorusunu da yanıtlayan Başdanışman Anbilen, amaçlarını şu sözlerle aktardı:
“Dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip büyük Türkiye olarak uzaya bu dakikadan sonra normal adam göndermek bize yakışmaz diye düşündük. Elin oğlu gitti aya bayrak dikti. Ama yetmez. Neden? Resmi bir belge yok ellerinde. İnşallah biz gidip orada Türkiye adına ikametgah düzenleyerek olayı neticelendireceğiz. İleride işler büyüdükçe Tapu Kadastrocu da yollanacak tabi, kimsenin şüphesi olmasın.”
İlk ‘Muhtaronot’ Burdur’dan
Uzay projesi için seçilen ilk isimse Burdur Merkez Karakamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kocaman (42) oldu. Uzaya gönderileceğini öğrendiğinde ilk önce ‘Harcırah verecekler mi? Dünyadaki muhtar maaşı yatmaya devam edecek mi? Kıyafeti biz mi alıyoruz?’ gibi soruların aklına takıldığını belirten Kocaman, çekinceleri konusunda Cumhurbaşkanlığı’ndan net açıklamalar talep ettiğini belirtti. Göreve getirilmesinde ‘boşboğazlığının’ etkili olduğunu vurgulayan muhtaronot adayı “Ya ben toplantıya girince ‘Sayın Cumhurbaşkanım Sarayımız maşallah uzay üssü gibi olmuş. Helal olsun’ diye bağırdım mal gibi. Orada danışmanlarına bir not aldırdı… İnsanın başına ne geliyorsa dilinden geliyor arkadaşlar” sözleriyle süreci özetledi.
“Maymun bile becerdi”
Her şeye rağmen Türkiye’yi ve temsil edeceği için gururlu olduğunu aktaran Hüseyin Kocaman, “Yani düşününce elin maymunu, şempanzesi yaptıysa, ben de yaparım. Atla, deve değil. Uzay mekiği en nihayetinde” sözleriyle kendine güvendiğini aktardı.
Uzaya çıkan insana NASA Astronot diyor, Rusya Kosmonot diyor, Çin Taykonot diyor. Hepsi aynı şey.