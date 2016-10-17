Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir

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Dünyanın en büyük uzay ajansları NASA, ESA, Roscosmos, CSA ve JAXA'nın iş birliğinde 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) bugüne kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yaptı. Mikrogravitenin sırlarını ortaya dökme konusunda çok büyük faydalar sağlayanve neredeyse dünyanın her bölgesinden çocukların ve uzay meraklıların hayali olmuştu.Tabi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da tüm bu başarılı geçmişine rağmen bir gün emekliye ayrılma vakti gelecek.