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Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2024'te emekliye ayrılmasıyla beraber artık bu alanın tek hakimi Çin olabilir. Çin, uzun bir süredir kendi uzay istasyonuna sahip olmanın planlarını yapıyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en büyük uzay ajansları NASA, ESA, Roscosmos, CSA ve JAXA'nın iş birliğinde 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) bugüne kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yaptı. Mikrogravitenin sırlarını ortaya dökme konusunda çok büyük faydalar sağlayan ISS aynı zamanda geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonot barındırmış ve neredeyse dünyanın her bölgesinden çocukların ve uzay meraklıların hayali olmuştu.

Tabi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da tüm bu başarılı geçmişine rağmen bir gün emekliye ayrılma vakti gelecek. 2024 yılı itibariyle görev süresinin sonuna gelecek olan ISS, artık bünyesinde astronot veya kozmonot barındıramayacak ve 17 yıldır bulunduğu yörüngesinden ayrılıp Yeryüzü'ne düşecek.

Ayrıca Bkz. "İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı"

Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke mi olacak?

NASA, Roscosmos veya ESA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu projesinden sonra hangi yönde kararlar alacağı henüz netlik kazanmış değil; ancak ISS programına dahil olmayan Çin'in bu alandaki ciddi yatırımları sonunda meyve vermeye başlayabilir. Zira uzak doğu ülkesi, uzun bir süredir hazırlıklarına devam ettiği Tiangong-3 (Gök Sarayı 3) isimli uzay istasyonunu 2022-2024 gibi yörüngeye yerleştirip bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke olmayı amaçlıyor.

Çin'in Tiangong-3 projesi hakkında şu an için çok detaylı bilgilere sahip olmasak da modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Uzay istasyonunun ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.

Yani her şey planlanana göre gittiği takdirde Çin'in en azından bir süre için bu alanın tek hakimi haline gelme ihtimali bulunuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu projesine dahil olmadığı için çok uzun bir süre insanlı uzay görevlerinden uzak kalan Çin, artık bunun acısını yavaş yavaş çıkarmaya başlayabilir. Uzay istasyonu dışında da yatırımlarını sürdüren uzak doğu ülkesinin bir sonraki hedefiyse 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan indirmek olacak.

Ayrıca Bkz. "Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz"

Tiangong-3 öncesinde hazırlıklar sürüyor

Çin'in Tiangong-3 öncesinde hazırlık amaçlı yörüngeye yerleştirdiği iki farklı uzay laboratuvarı bulunuyor. Tiangong-1 isimli ilk laboratuvar 2011 yılında yörüngeye yerleştirilmiş ve üzerinde bazı testler gerçekleştirilmişti. İki farklı insanlı göreve de ev sahipliği yapan laboratuvar aynı zamanda Çin'in ilk taykonotlarını da bünyesinde ağırlamıştı. Önümüzdeki yıl içerisinde Yeryüzü'ne çarpacak olan bu mini laboratuvar halefi Tiangong-2 için de önemli bir hazırlık olmuştu.

Çin'in Tiangong-3 öncesinde yörüngeye yerleştirdiği ikinci uzay laboratuvarı Tiangong-2 ise hatırlayacağınız henüz geçtiğimiz ay fırlatıldı. Küçük boyutlarına rağmen tıpkı bir normal bir uzay istasyonu gibi çalışabilen Tiangong-2 yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 8.6 tonluk bir ağırlığa sahip. Tiangong-2'nin ev sahipliği yapacağı ilk taykonotlar ise bugün (17 Ekim'de) yine Çin'in kendi roketi ve uzay kapsülüyle fırlatılacak.

 

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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
Çalışan her zaman kazanır.
Bizim gibi boş beleş bir ülke değil adamlar. Biz ise hala başkanlık, terör, köprü, yol gibi boş işlerle uğraşıp duralım. Ülke hala patinaj çekiyor, yazık.
Çalışan her zaman kazanır.Bizim gibi boş beleş bir ülke değil adamlar. Biz ise hala başkanlık, terör, köprü, yol gibi boş işlerle uğraşıp duralım. Ülke hala...
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Krone 3 yıl
Çin bu aralar iyi yatırım yaptı. Geçenlerde dev radyo teleskobu inşa ediyorlardı.
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kadirirdem 3 yıl
bir zamanlar çin malı diye laf ettiğimiz , dalga geçtiğimiz Çin , Şimdi dünyada tek ülke olacak bir işe kalkışıyor.
Helal olsun demek düşer (bu ülkelerin haberlerini okuyunca bizim ülkemizin haline acıyorum).
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gxhero 3 yıl
Şu uzay vatandaşlığı konusu vardı ya asgard idi ismi sanırsam onuda yaparsa çinli yapar çünkü kölegibi çalışıyorlar ve amerikadan çok dolar var merkez bankalarında normal yani.
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BekirTemel 3 yıl
Amerika be Rusya'dan iyi gibi Çin ama onunda sağı solu belli değil.
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MustafaC53 3 yıl
Diyanet olmayaydı 1 şehrimiz de uzayda olurdu. (!)
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Bukalemun 3 yıl MustafaC53
MustafaC53
Diyanet olmayaydı 1 şehrimiz de uzayda olurdu. (!)

Belge var mı?

anıtkabir yapılmamış olsa , 10 yeni ünivesite olurdu , 5 tane hastane


DEMİRTAŞ' ın PEKEKE ' si olmasa herşey daha iyi olurdu , ülke deki 10/15 milyon olmasa daha çok rahat ve bol kaynak sahibi olurduk.

Sen olmasan temiz hava solurduk


K.k.o olmasa muhalefetimiz olmazdı
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silversmith 3 yıl
Çin'liler ileride süper güç olurlarsa hiçte şaşırmam. Uzak doğulular ama hemen hemen her konuyla yakından ilgileniyorlar.
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StaatSanWalt 3 yıl silversmith
silversmith
Çin'liler ileride süper güç olurlarsa hiçte şaşırmam. Uzak doğulular ama hemen hemen her konuyla yakından ilgileniyorlar.

Olacaklar zaten cok cok olaganustu bir durum olmazsa amerika'yi tahtindan edecekler butun istatistikler bunu gosteriyor,
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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
Çalışan her zaman kazanır.
Bizim gibi boş beleş bir ülke değil adamlar. Biz ise hala başkanlık, terör, köprü, yol gibi boş işlerle uğraşıp duralım. Ülke hala patinaj çekiyor, yazık.
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KaleyDeskop 3 yıl
ruslar niye suskun anlamadım gitti.
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Bukalemun 3 yıl
NASA , ay ' a gitmiyor ! Mars 'a gitmiyor ve şimdi de uzay üssü için erken bile olsa bu haber yapıldı. Yeni teleskopta olmasa popüleritesi iyice azaldı/azalacak. Bu konu da rusya, abd ve çin'in dünya açısından faydası çok oldu. Ufaktan ufaktan uzaylı olduk:))
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turker03 3 yıl Bukalemun
Bukalemun

NASA , ay ' a gitmiyor ! Mars 'a gitmiyor ve şimdi de uzay üssü için erken bile olsa bu haber yapıldı. Yeni teleskopta olmasa popüleritesi iyice azaldı/azalacak. Bu konu da rusya, abd ve çin'in dünya açısından faydası çok oldu. Ufaktan ufaktan uzaylı olduk:))

Mars'a gitmiyor derken haberiniz yok sanırım. Obama 2030 yılında Mars'a ayak basacağız dedi.
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Sirkadyen 3 yıl Bukalemun
Bukalemun

NASA , ay ' a gitmiyor ! Mars 'a gitmiyor ve şimdi de uzay üssü için erken bile olsa bu haber yapıldı. Yeni teleskopta olmasa popüleritesi iyice azaldı/azalacak. Bu konu da rusya, abd ve çin'in dünya açısından faydası çok oldu. Ufaktan ufaktan uzaylı olduk:))

Ay'a gidilmiyor çünkü gitmek için bir sebep yok. Araştırmaları yapıldı, yapısı incelendi, yörüngesinde uydularımız var ve kolonileşme için uygun bir gökcismi değil. Mars'a gitmek varken neden Ay için boş yere para harcansın ?
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