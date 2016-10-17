Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke haline gelebilir

Dünyanın en büyük uzay ajansları NASA, ESA, Roscosmos, CSA ve JAXA'nın iş birliğinde 20 Kasım 1998 tarihinde uzaya fırlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu(ISS) bugüne kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yaptı. Mikrogravitenin sırlarını ortaya dökme konusunda çok büyük faydalar sağlayan ISS aynı zamanda geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonot barındırmış ve neredeyse dünyanın her bölgesinden çocukların ve uzay meraklıların hayali olmuştu.
Tabi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da tüm bu başarılı geçmişine rağmen bir gün emekliye ayrılma vakti gelecek. 2024 yılı itibariyle görev süresinin sonuna gelecek olan ISS, artık bünyesinde astronot veya kozmonot barındıramayacak ve 17 yıldır bulunduğu yörüngesinden ayrılıp Yeryüzü'ne düşecek.
Ayrıca Bkz. "İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı"
Tabi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da tüm bu başarılı geçmişine rağmen bir gün emekliye ayrılma vakti gelecek. 2024 yılı itibariyle görev süresinin sonuna gelecek olan ISS, artık bünyesinde astronot veya kozmonot barındıramayacak ve 17 yıldır bulunduğu yörüngesinden ayrılıp Yeryüzü'ne düşecek.
Ayrıca Bkz. "İşte tarihin ilk uzay ülkesi "Asgardia": Vatandaşlık başvuraları başladı"
Çin, bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke mi olacak?NASA, Roscosmos veya ESA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu projesinden sonra hangi yönde kararlar alacağı henüz netlik kazanmış değil; ancak ISS programına dahil olmayan Çin'in bu alandaki ciddi yatırımları sonunda meyve vermeye başlayabilir. Zira uzak doğu ülkesi, uzun bir süredir hazırlıklarına devam ettiği Tiangong-3 (Gök Sarayı 3) isimli uzay istasyonunu 2022-2024 gibi yörüngeye yerleştirip bir uzay istasyonuna sahip olan tek ülke olmayı amaçlıyor.
Çin'in Tiangong-3 projesi hakkında şu an için çok detaylı bilgilere sahip olmasak da modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Uzay istasyonunun ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.
Yani her şey planlanana göre gittiği takdirde Çin'in en azından bir süre için bu alanın tek hakimi haline gelme ihtimali bulunuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu projesine dahil olmadığı için çok uzun bir süre insanlı uzay görevlerinden uzak kalan Çin, artık bunun acısını yavaş yavaş çıkarmaya başlayabilir. Uzay istasyonu dışında da yatırımlarını sürdüren uzak doğu ülkesinin bir sonraki hedefiyse 2030'lu yıllarda Ay'a bir insan indirmek olacak.
Ayrıca Bkz. "Barack Obama: 2030 itibariyle Mars'a insan göndermeye başlıyoruz"
Tiangong-3 öncesinde hazırlıklar sürüyorÇin'in Tiangong-3 öncesinde hazırlık amaçlı yörüngeye yerleştirdiği iki farklı uzay laboratuvarı bulunuyor. Tiangong-1 isimli ilk laboratuvar 2011 yılında yörüngeye yerleştirilmiş ve üzerinde bazı testler gerçekleştirilmişti. İki farklı insanlı göreve de ev sahipliği yapan laboratuvar aynı zamanda Çin'in ilk taykonotlarını da bünyesinde ağırlamıştı. Önümüzdeki yıl içerisinde Yeryüzü'ne çarpacak olan bu mini laboratuvar halefi Tiangong-2 için de önemli bir hazırlık olmuştu.
Çin'in Tiangong-3 öncesinde yörüngeye yerleştirdiği ikinci uzay laboratuvarı Tiangong-2 ise hatırlayacağınız henüz geçtiğimiz ay fırlatıldı. Küçük boyutlarına rağmen tıpkı bir normal bir uzay istasyonu gibi çalışabilen Tiangong-2 yaklaşık 10 metre uzunluğa ve 8.6 tonluk bir ağırlığa sahip. Tiangong-2'nin ev sahipliği yapacağı ilk taykonotlar ise bugün (17 Ekim'de) yine Çin'in kendi roketi ve uzay kapsülüyle fırlatılacak.
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Bizim gibi boş beleş bir ülke değil adamlar. Biz ise hala başkanlık, terör, köprü, yol gibi boş işlerle uğraşıp duralım. Ülke hala patinaj çekiyor, yazık.