Göktürk-1 bugün fırlatılıyor: Fırlatma anını canlı olarak izleyin [Güncellendi]

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2009 yılının Temmuz ayında imzaladığı anlaşma ile yapımına başlanan Göktürk-1 uydusunda nihayet sona gelindi. Telespazio (İtalya) ve Thales Alenia Space’in (Fransa) ortak çalışmasıyla Fransa’nın Cannes şehrinde tamamlanan uydu, Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi’nde hazır olarak bekliyor.

Bugün Türkiye saati ile 16:51'de uzaya gönderilecek Göktürk-1, fırlatmanın 57. dakikasında roketten ayrılacak ve 59. dakikada güneş panellerini açacak. İlk sinyalin fırlatmadan sonra 68. dakikada alınması beklenen uydu Dünya çevresindeki turunu 90 dakikada tamamlayacak.

Terörle mücadelenin yanı sıra birçok farklı konuda destek sağlayacak

Yılda 60 binden fazla yüksek çözünürlükte fotoğraf çekeceği ifade edilen Göktürk-1, yakaladığı görüntüleri Türkiye üzerinden her geçişinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer İstasyonu’ndaki yetkili birimlere gönderecek.

canlı olarak izlenebilecek. Ülkemizde ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) bağlı Akıncı tesislerinde fırlatma için bir tören düzenlenecek. Terörle mücadelenin yanı sıra sınır uygulamaları, kadastro faaliyetleri, tarımsal rekoltenin tespiti, belediyecilik uygulamaları, çevre ve yapılaşmanın izlenmesi gibi konularda da görev alabileceği ifade edilen uydunun fırlatma anı buradaki Airanespace sayfasından izlenebilecek. Ülkemizde ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) bağlı Akıncı tesislerinde fırlatma için bir tören düzenlenecek.

GÜNCELLEME:

Yapılan açıklamayla görevin başarıyla tamamlandığı, uydunun güneş panellerini açarak yörüngeye oturduğu ve ilk sinyalin de alındığı bildirildi.