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Göktürk-1 bugün fırlatılıyor: Fırlatma anını canlı olarak izleyin [Güncellendi]

TSK’ya hedef istihbaratı konusunda yüksek çözünürlükte uydu görüntüleri sağlayacak olan Göktürk-1 uydusunun fırlatılmasına çok az bir süre kaldı. Fırlatma anını canlı olarak buradan izleyebilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
1
40
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2009 yılının Temmuz ayında imzaladığı anlaşma ile yapımına başlanan Göktürk-1 uydusunda nihayet sona gelindi. Telespazio (İtalya) ve Thales Alenia Space’in (Fransa) ortak çalışmasıyla Fransa’nın Cannes şehrinde tamamlanan uydu, Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi’nde hazır olarak bekliyor.
Bugün Türkiye saati ile 16:51'de uzaya gönderilecek Göktürk-1, fırlatmanın 57. dakikasında roketten ayrılacak ve 59. dakikada güneş panellerini açacak. İlk sinyalin fırlatmadan sonra 68. dakikada alınması beklenen uydu Dünya çevresindeki turunu 90 dakikada tamamlayacak.

Terörle mücadelenin yanı sıra birçok farklı konuda destek sağlayacak 

Yılda 60 binden fazla yüksek çözünürlükte fotoğraf çekeceği ifade edilen Göktürk-1, yakaladığı görüntüleri Türkiye üzerinden her geçişinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer İstasyonu’ndaki yetkili birimlere gönderecek.
Terörle mücadelenin yanı sıra sınır uygulamaları, kadastro faaliyetleri, tarımsal rekoltenin tespiti, belediyecilik uygulamaları, çevre ve yapılaşmanın izlenmesi gibi konularda da görev alabileceği ifade edilen uydunun fırlatma anı buradaki Airanespace sayfasından canlı olarak izlenebilecek. Ülkemizde ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) bağlı Akıncı tesislerinde fırlatma için bir tören düzenlenecek. 

GÜNCELLEME:

Yapılan açıklamayla görevin başarıyla tamamlandığı, uydunun güneş panellerini açarak yörüngeye oturduğu ve ilk sinyalin de alındığı bildirildi.
 
 

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MrT4ngo 2 yıl
Bu ülke için bir tuğla koyandan Allah razı olsun. Güzel gelişme, emeği geçen herkese teşekkürler.
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Dil-hun 2 yıl
birazdan ama yerli değilciler gelir.amaç her zaman bağcıyı dövmek üzümün faydasını konuşan yok.
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AKTeknisyen 2 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22


ozanbey432

Oturdum yorumları bekliyorum. İlk kim bok atıp yok nerde üretildi yok çipini kimden aldık diyecek :)

Uyduyu kimlerin yaptığını(dış mihraklardan parayla satın almak), nerde yapıldığını yerlilik olayını bir kenara koyuyoruz.
Uydu Fransa(dış mihrak) da, Fransız fırlatma üssünden(dış mihrakların üssünden) fırlatılıyor, tören Türkiye(milli tören) de akıncı tesisinde yapılıyor.

Tezat olan bu yukarda yazdıklarım değil, Türkiye de tören konuşmasında konuşacak zatların, yukarıdaki saydıklarımın tam tersinde söylemleri olması olacak.

Biz yaptık oldu. Yüzde yüz yerlidir. Biz fırlarıyoruz fırlattık. Türk mühendisleri geliştirdi. Tamamen yerli imkanlarla yaptık. Bu bir ilktir. Dış mihraklar bizi kıskanıyür. Prangalarımızdan kurtulduk.

Eyyy fransa, eyyy imerihaaaa

Anladın işte, tezat olan bu.



Siz bu söylenenleri Göktürk-2 ile karıştırıyor olmayasınız?

Göktürk 1 için hangi resmi açıklamada biz yaptık yerli malı yada %100 bizim üretimimiz gibi bir ifade geçiyor.? Eğer geçmiyorsa sizin söylediğiniz iftira atmak olmuyor mu? (sakın ha sosyal medyada şu şunu söyledi bu bunu söyledi gibi örneklere girmeyelim lütfen)

Kafamızda ki ön yargıları kıramıyoruz bir türlü :(
yoksulseytan22ozanbey432Oturdum yorumları bekliyorum. İlk kim bok atıp yok nerde üretildi yok çipini k...
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sdc55 2 yıl
süper bişe
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Synch3 2 yıl
Umarım yeni uydularımızın Türkiye'den fırlatıldığı günleri de görürüz.. Çok seviniyorum bu tarz gelişmelere.. Ülkemiz için hayırlı olsun.. Hava kuvvetlerimizin ismi Hava ve Uzay Kuvvetleri şeklinde değişir sanıyorum bu gidişle.. Uzayda askeri misyon sürdüren ülkeler bu şekilde isim değişikliğine gitti.. Yetkililerden gerekli atılımları bekliyoruz..
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Bluflame 2 yıl
uydu fırlatma işi yerli olmadığı süre, isterse %100 yerli olsun, elin adamına “ abi uydumu uzaya gönder” diye muhtaçsan olaya hakim değilsin demekdir.
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FatihAsl 2 yıl Bluflame
Bluflame
uydu fırlatma işi yerli olmadığı süre, isterse %100 yerli olsun, elin adamına “ abi uydumu uzaya gönder” diye muhtaçsan olaya hakim değilsin demekdir.

ülkemizden uydu fırlatmak için şuan çalışmalar devam ediyor. ben 10 yıl içinde kendi topraklarımızdan uydu fırlatabileceğimizi düşünüyorum. bir uydunun %100 yerli olmasına gerek yok. önemli olan tasarımının ve montajının ülkemizde yapılması
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kadirirdem 2 yıl
ülkemize hayırlı olsun....
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sniper23 2 yıl
Veeeeeeee, klayve delikanlılarının şikayetlerini dinlediniz. Şimdi reklamlar.
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Giresunlufuk 2 yıl
Asın Bayrakları.

Güzel gelişmeler bunlar.
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bydvd 2 yıl
fransa ile ortak yapımmış... hani bi ara libya lideri kaddafinin fransadan aldıkları silahlar gibi olmasın sonra en çok ihtiyaçı olacağı sıra fransa hooooppppp şanteli indiri vermiş kaddafinin silahlarının aynı olay bizimde başımıza gelmesin sonra hem bide fransıza pkk.lıları savunuyor ve ermeni olaylarını tanıyan ve ülkesinde inkar edenlere ceza veren bi ülke yani tam bir TÜRK düşmanı. sen kalk bizi sevmeyenlerle ortak iş yap... boşa giden paralar...
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MRTFR 2 yıl
Hayırlı olsun.
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ülkücüadam 2 yıl
Pazardan elma almiyorsun, uzaya uydi firlatiyorsun. Tabiki insanlar guvenilirlik acisindan bunu kim yapti diye soracak. Size kalirsa kimse biseyi sormasin, tipki sizin gibi kafa sallasin istiyorsunuz..
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eric13 2 yıl
Ismide Fransiz Italyan ortak yapimi olsaymis tam olacakmis agsgdgd
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