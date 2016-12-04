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Fransa hükümeti IŞİD web sitelerini ziyaret eden bir kişiyi tutukladı

Özellikle son yıllarda terör eylemlerine karşı ciddi önlemler alan Fransa hükümeti, IŞİD’i destekleyen türde yayınlar yapan web sitelerini ziyaret eden bir kişiyi tutukladığını duyurdu.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz temmuz ayında kamyon ile gerçekleştirilen ve 10'u çocuk olmak üzere 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında ülke genelindeki güvenlik önlemlerini maksimum seviyeye çıkaran Fransız yetkililer, aynı tutumu sanal dünya cephesinde de sergiliyorlar.
Ülkenin yerel kaynaklarında paylaşılan bir habere göre IŞİD yanlısı yayınlar yapan web sitelerini düzenli olarak ziyaret eden bir kişi, siber ekiplerin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde gerçek İslam ile sahte İslam arasındaki farkı anlayabilmek için ilgili web sitelerini ziyaret ettiğini söylediği belirtiliyor.
İncelemelerde IŞİD bayrağını bilgisayarındaduvar kağıdı yapan şüphelinin oturum şifresinin ise geçtiğimiz yıl düzenlenenParis saldırılarıyla bağlantılıolduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan cep telefonunda terör grubuyla ilgili videolar bulunduğu, kısa süre önce uzun sakal bıraktığı, ailesiyle din konusunda tartışmalar yaşadığı ve giyiminde önemli değişikliklere gittiği söyleniyor. Edinilen bilgilere göre şüpheliye mahkeme tarafından 2 yıl hapis ve 30 bin avro para cezası verildi.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/ardeche-2-ans-de-prison-ferme-pour-les-sites-djihadistes-1480430389 Yorum Yaz
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Bukalemun 2 yıl en beğenilen
Fransa terörist besliyor, ayrıca soykırım ve sömürge ülkesi. Şuanda asker sokakta, toplu taşıma araçlarında ve ülke de OHAL ilan edilmiş durum da ! Çok yazık! Endişeliyim !
Fransa terörist besliyor, ayrıca soykırım ve sömürge ülkesi. Şuanda asker sokakta, toplu taşıma araçlarında ve ülke de OHAL ilan edilmiş durum da ! Çok yazık! E...
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CENS. 2 yıl
Diktatör François Hollande tüüüü sana. Medeniyetin beşiği dediğiniz ülkelerde olan şeyler normal ama aynısını biz yapınca kötü öyle mi? İki yüzlüsünüz.
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BekirTemel 2 yıl
Türkiye'de terör eylemi yapanları korurlar şu yaptıklarına bak , umarım bu yaptıklarını devlet büyükleri dillendirir de herkesin haberi olur
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lawbreaker 2 yıl
sadece siteye girdiği için birşey yapamazlar zaten haberin sonunda da yazmışlar paris saldırısıyla baglantısı varmış
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mavizaman 2 yıl
niyet okumuşlar.
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PRODJ 2 yıl
İleri demokrasi...
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sosisvesalam 2 yıl
bizde böyle bir şey olsa sol partiler, ab ve abd özgürlük diye ağlamaya başlar, özgürlük mitingleri düzenlenir
avrupalı bir kurum çıkar dünyada internet ne kadar özgür diye araştırma yapar Türkiye'yi sonlara koyar
ama kendilerinde olunca sayfayı beğenmesi veya wifi adına isis koyması 7 yıl hapis yatmasına yeter
pkk, pyd, ypg çıkarlarına uyuyor onlar cici ama isis kaka
bunların çıkarlarına hitler yarasaydı şimdi kahramandı, medyada da bir güzel anlatırlardı kahraman hitler diye bizim bazı saflara ve kendi saf halkına bir güzel yedirirlerdi
1 Yanıt Yanıtla +1
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exterminant 2 yıl
bunlar kimi kandırıyor yahu?
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XPerience 2 yıl
Adam belki gerçekten karşılaştırma yapıyordu nasıl emin olabilmişler acaba fiili bir suç görmeden garip.
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interwap 2 yıl
Siteye girildiğini nasıl farketmişler acaba? Yok canım Avrupa kullanıcılarını izler mi hiç? Özgürlük var orada.
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Piêr Dé Sans 2 yıl interwap
Kullanıcıları izlemek her ülkenin güvenlik ve istihbarat amaçlı yaptığı bir şeydir.
Kodlu kelimeler vardır. Bunları ararsanız incelemeye takılmazsınız. Tesadüf denir geçilir. Ama benzer kelimeleri, sürekli olarak aramaya devam ederseniz incelemeye takılırsınız ve özellikle hareketleriniz takip edilir.
Ülkede siber güvenlik bu şekilde sağlanır. Bunun izlemeyle bir alakası yok.
Siz oturup bir arama motorunda porn diye aratırsanız sizi kimse sallamaz. child diye arama yaparsanız da kimse sallamaz. ama child porn diye aratır ve bunu devam ettirirseniz sizi incelemeye alırlar. Bunu aratmaktaki amacınız, niyetiniz, girdiğiniz siteler ve kaldığınız süre sizin aslında ne yaptığınızı açıkça gösterir.
Gereklidir, yapılması zorunludur. Yoksa sadece sağda solda muhbir tutarak istihbarat sağlayamazsınız.
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tutankenshta 2 yıl
adam işid sempazitanı siteye bir kereden fazla girmiştir haketmiş...
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hidrojennn 2 yıl tutankenshta
tutankenshta

adam işid sempazitanı siteye bir kereden fazla girmiştir haketmiş...

pkk , dhkp-c, mlkp sitelerine birden fazla girenlerin hapse atılmasını destekliyorsunuz o zaman.
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TheNewAtilla 2 yıl
Olması gereken olmuş.
Yalnız bu adamı içeri giren selocanlarla kiyaslamak abesle iştigal. Bu adam katliam yapacak potansiyel bir terörist iken içeri girenler neyi desteklerse desteklesinler SIYASETÇIdir.
Bu itlerin içeriye girmesinin bedelini yine biz ödüyoruz. Herkesi aklı selime davet ediyorum.
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gcb1903 2 yıl TheNewAtilla
TheNewAtilla

Olması gereken olmuş.



Yalnız bu adamı içeri giren selocanlarla kiyaslamak abesle iştigal. Bu adam katliam yapacak potansiyel bir terörist iken içeri girenler neyi desteklerse desteklesinler SIYASETÇIdir.



Bu itlerin içeriye girmesinin bedelini yine biz ödüyoruz. Herkesi aklı selime davet ediyorum.

Şimdi mesela çıksa Cezayir asıllı bir vekil " Bağdadi'nin heykelini dikeceğiz " dese.
Sonra aynı partiden başka bir vekil " sırtımızı Işid'e dayıyoruz " dese.
Başka bir tanesi de " Işid sizi tükürükleriyle boğar " dese.
Sonra bu vekiller öldürülen Işid militanlarının cenazelerine katılsa, aleni şekilde Işid'i desteklediklerini belirtse, üstüne çıkıp bu partiden vazı vekil ve belediye başkanları Işid'e katılmak üzere bizzat adam taşısa.

Sizce Fransa ve dünyanın herhangi bir ülkesinde ne gibi bir karşılık alırlar?
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hidrojennn 2 yıl
biz pkk sitelerini ziyaret edenleri tutuklasak büyük gürültü kopartırlardı. doğuda internete giren adam kalmazdı. ışid dışında bizde bir de dhkp-c mlkp, ibbdaüc var.
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