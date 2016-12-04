Fransa hükümeti IŞİD web sitelerini ziyaret eden bir kişiyi tutukladı

Geçtiğimiz temmuz ayında kamyon ile gerçekleştirilen ve 10'u çocuk olmak üzere 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında ülke genelindeki güvenlik önlemlerini maksimum seviyeye çıkaran Fransız yetkililer, aynı tutumu sanal dünya cephesinde de sergiliyorlar.

Ülkenin yerel kaynaklarında paylaşılan bir habere göre IŞİD yanlısı yayınlar yapan web sitelerini düzenli olarak ziyaret eden bir kişi, siber ekiplerin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde gerçek İslam ile sahte İslam arasındaki farkı anlayabilmek için ilgili web sitelerini ziyaret ettiğini söylediği belirtiliyor.

İncelemelerde IŞİD bayrağını bilgisayarındaduvar kağıdı yapan şüphelinin oturum şifresinin ise geçtiğimiz yıl düzenlenenParis saldırılarıyla bağlantılıolduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan cep telefonunda terör grubuyla ilgili videolar bulunduğu, kısa süre önce uzun sakal bıraktığı, ailesiyle din konusunda tartışmalar yaşadığı ve giyiminde önemli değişikliklere gittiği söyleniyor. Edinilen bilgilere göre şüpheliye mahkeme tarafından 2 yıl hapis ve 30 bin avro para cezası verildi.

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/ardeche-2-ans-de-prison-ferme-pour-les-sites-djihadistes-1480430389