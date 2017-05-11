Golf görünümlü yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı

Gelecek ay üretime girecek olan yeni nesil Volkswagen Polo, Golf benzeri bir görünüm sergileyecek. En son casus çekimler otomobili açık şekilde ortaya koyarken daha olgun görünümüyle Golf'ten esintiler taşıyacağının da sinyallerini verdi. Volkswagen'in henüz resmi olarak sergilemediği altıncı nesil Polo, kısa süre önce Güney Afrika'da kamuflajsız olarak test edildi.

Markanın, Wolfsburg'daki yıllık toplantısında önümüzdeki ay üretime gireceği teyit edilen otomobilin Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarında sahneye çıkması bekleniyor. En yeni Polo, 42. üretim yılı için yeni bir platform, güncellenmiş motorlar, revize edilmiş süspansiyon ve bir dizi teknik geliştirmeyle yeniden tasarlanmış durumda. Sekiz yaşındaki selefinden daha büyük ama daha hafif.

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Polo, yeni görüntülerde görüldüğü gibi daha dinamik bir dış görünüme sahip olmuş. Araç yeniden tasarlanan farları, daha eğimli tavan çizgisi ve yapılandırılmış arka kısmıyla dikkat çekiyor. Yeni Polo, PQ25 platformunda kurtularak yeni Seat Ibiza ve yeni nesil Skoda Fabia da dahil olmak üzere Volkswagen Group'un A0 segmenti için geliştirilen tamamen yeni MQB platformu üzerine inşa edilecek. Ayrıca otomobilin şimdiye dek olduğundan daha uzun ve geniş olacağını da ekleyelim.

Yeni nesil Polo bugün olduğu gibi, hem üç hem de beş kapılı olarak sunulacak. Volkswagen'in otomobile yarı arazi aracı görünümü vermek için artan sürüş yüksekliği ve ek kaplamaya sahip bir CrossPolo varyantı sunup sunmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Araç yepyeni bir kabin kazanmış durumda. Volkswagen, yumuşak gösterge paneli ve yeni dekor öğeleriyle iç kalitede rakiplerinden bir adım önde olacağını umuyor.

Daha donanımlı modeller için yeni nesil dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi, Park Pilot otomatik park ve anahtarsız giriş gibi opsiyonlar sunulacak. Yeni Polo'nun giriş seviyesi versiyonları, 64, 74, 94 ve 113 beygirlik 3 silindirli ve 1.0 litre turboşarjlı benzinli motor kullanacak. Bu arada, turbo 1.2 litre benzinli seçeneğin kalkması muhtemel. Günümüz Polo'sunda kullanılan 1.4 litre dört silindirli turbo benzinli motorun yerini ise makyajlı Golf'te başlatılan 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor alacak.

Yeni Polo büyük kardeşi gibi silindir kapatma teknolojisine sahip ancak bu özelliğin 128 ve 148 beygirlik versiyonlarda sunulması bekleniyor. Güçlü olan versiyon şimdiki Polo Blue GT modelinin yerini alacak. En tepede ise Polo GTI'ın halefinin konumlanacağını belirtelim. Söylentilere göre 200 beygirden daha yüksek 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli bir motora sahip olacak.

Volkswagen eninde sonunda küçük dizel motorlarını benzinli-elektrikli hibrit aktarma organlarıyla değiştirmek niyetinde olsa da, yeni Polo dizel versiyonlarını sunmaya devam edecek. Günümüzdeki 1.4 litre üç silindirli dizel motor seçeneğinin yerini muhtemelen 79, 94 ve 108 beygir güç üretebilen Volkswagen'in tartışmalı 1.6 litre dört silindirli dizel motorunun güncellenmiş versiyonu alacak. Düşük güçlü motorlarda beş vitesli, güçlü ünitelerde ise altı vitesli düz şanzıman mevcut olacak. Ayrıca yedi ileri çift kavramalı şanzıman seçeneğinin sunulacağı da gelen haberler arasında.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-volkswagen-polo-set-take-new-ford-fiesta