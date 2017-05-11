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Golf görünümlü yeni Volkswagen Polo ortaya çıktı

Volkswagen'in Frankfurt Otomobil Fuarında sergileyeceği altıncı nesil Polo'nun yeni kamuflajsız fotoğrafları otomobilin Golf'e benzer bir görünüme kavuştuğunu gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
15,5b
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78
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Gelecek ay üretime girecek olan yeni nesil Volkswagen Polo, Golf benzeri bir görünüm sergileyecek. En son casus çekimler otomobili açık şekilde ortaya koyarken daha olgun görünümüyle Golf'ten esintiler taşıyacağının da sinyallerini verdi. Volkswagen'in henüz resmi olarak sergilemediği altıncı nesil Polo, kısa süre önce Güney Afrika'da kamuflajsız olarak test edildi.
Markanın, Wolfsburg'daki yıllık toplantısında önümüzdeki ay üretime gireceği teyit edilen otomobilin Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarında sahneye çıkması bekleniyor. En yeni Polo, 42. üretim yılı için yeni bir platform, güncellenmiş motorlar, revize edilmiş süspansiyon ve bir dizi teknik geliştirmeyle yeniden tasarlanmış durumda. Sekiz yaşındaki selefinden daha büyük ama daha hafif.
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Polo, yeni görüntülerde görüldüğü gibi daha dinamik bir dış görünüme sahip olmuş. Araç yeniden tasarlanan farları, daha eğimli tavan çizgisi ve yapılandırılmış arka kısmıyla dikkat çekiyor. Yeni Polo, PQ25 platformunda kurtularak yeni Seat Ibiza ve yeni nesil Skoda Fabia da dahil olmak üzere Volkswagen Group'un A0 segmenti için geliştirilen tamamen yeni MQB platformu üzerine inşa edilecek. Ayrıca otomobilin şimdiye dek olduğundan daha uzun ve geniş olacağını da ekleyelim.
Yeni nesil Polo bugün olduğu gibi, hem üç hem de beş kapılı olarak sunulacak. Volkswagen'in otomobile yarı arazi aracı görünümü vermek için artan sürüş yüksekliği ve ek kaplamaya sahip bir CrossPolo varyantı sunup sunmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Araç yepyeni bir kabin kazanmış durumda. Volkswagen, yumuşak gösterge paneli ve yeni dekor öğeleriyle iç kalitede rakiplerinden bir adım önde olacağını umuyor.
Daha donanımlı modeller için yeni nesil dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi, Park Pilot otomatik park ve anahtarsız giriş gibi opsiyonlar sunulacak. Yeni Polo'nun giriş seviyesi versiyonları, 64, 74, 94 ve 113 beygirlik 3 silindirli ve 1.0 litre turboşarjlı benzinli motor kullanacak. Bu arada, turbo 1.2 litre benzinli seçeneğin kalkması muhtemel. Günümüz Polo'sunda kullanılan 1.4 litre dört silindirli turbo benzinli motorun yerini ise makyajlı Golf'te başlatılan 1.5 litre dört silindirli turbo benzinli motor alacak.
Yeni Polo büyük kardeşi gibi silindir kapatma teknolojisine sahip ancak bu özelliğin 128 ve 148 beygirlik versiyonlarda sunulması bekleniyor. Güçlü olan versiyon şimdiki Polo Blue GT modelinin yerini alacak. En tepede ise Polo GTI'ın halefinin konumlanacağını belirtelim. Söylentilere göre 200 beygirden daha yüksek 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli bir motora sahip olacak.
Volkswagen eninde sonunda küçük dizel motorlarını benzinli-elektrikli hibrit aktarma organlarıyla değiştirmek niyetinde olsa da, yeni Polo dizel versiyonlarını sunmaya devam edecek. Günümüzdeki 1.4 litre üç silindirli dizel motor seçeneğinin yerini muhtemelen 79, 94 ve 108 beygir güç üretebilen Volkswagen'in tartışmalı 1.6 litre dört silindirli dizel motorunun güncellenmiş versiyonu alacak. Düşük güçlü motorlarda beş vitesli, güçlü ünitelerde ise altı vitesli düz şanzıman mevcut olacak. Ayrıca yedi ileri çift kavramalı şanzıman seçeneğinin sunulacağı da gelen haberler arasında.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2017-volkswagen-polo-set-take-new-ford-fiesta Yorum Yaz
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gorkemnalbant 2 yıl en beğenilen
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IceRulez 2 yıl
önü golf arkası polo
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justinxnitsuj 2 yıl
Volkswagen tasarım bölümünde çalışmak isterdim. Ne güzel yata yata para kazanıosun.
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1 Avatar
pinwheel 2 yıl
Baz donanım otomatik 100 bin den başlar
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volkan3156 2 yıl
Volkswagen POLF
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Huseyin-ZST 2 yıl
Ben seviyorum bu arabayı. Sebebi basit. X ülkesine gidiyorsun. Alt segment araba kiralıyorsun. Neye bineceğini biliyor oluyorsun. Çoğu ülkede alt segment araçlarda binlerce polo filo arabası oluyor. Sen de alt segment araba kiralayan biri olarak %70 ihtimal polo'ya bineceğini biliyor oluyorsun.
Böylece riske girip adını duymadığın bir kiralama firmasından önceden arabanı kiralayıp ucuza araba kapatabiliyorsun. Sonuçta 8 yaşında bir Clio denk gelme ihtimali %30'un altında...

O yüzden ben Polo'yu seviyorum. Kimseye de yedirmem. Bir kere neye bineceğimi bilmek istedim ve canım çekti, Fiat 500 istedim. Olmadı, olamadı arkadaş!? Geldi yerine Fabia. O yüzden Polo candır. İyi ki vardır. Böylece seni neyin beklediğini biliyor oluyorsun.

Bilmeyen için söyleyeyim: Önceden rezervasyonda kiralama firması size hangi aracı vereceğini söylemez. Polo veya benzeri der mesela. Size Polo, Fiesta, Clio, i20, Grande Punto, vs.vs.vs. Herhangi biri gelir. Ancak filo araçlarda VW hem çok güçlü, hem de kiralamacılar yeni araçlarla çalışmayı seviyor. VW de onlara iyi fırsatlar sunuyor sanırım. Bu da araç kiralarken büyük rahatlık oluyor. Ucuz gördüğün yerden kiralamayı yapıştırabiliyorsun.
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DH Misafiri 2 yıl
polo 5 kuruş etmezz ww de hakezaa öyle almanyada 5 .sınıf araç muamaelisi gören firmayı türkiyede el üstünde tutuyorz enteresan araçlarn fiyatları aldı başını gitti gerçekten ww nin hangi arabası parasını eder soruyorum ?
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DH Misafiri 2 yıl
Ne güzel iş ön farları değiştir arka farları değiştir işte sana yeni kasa.
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YASNAKTP 2 yıl


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mob411 2 yıl
replika gibi duruyor sanki
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malzemec 2 yıl
Devşirme, yeniçeri arabası...
Arkası BMW 1
Önü golf
İçi vw Polo
Vites Japon
Teker İtalyan
.....
Taliplisi çok olur;
Satar valla
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turgay0651 2 yıl
Makyaj yapa yapa Ajda Pekkan'ı geçtiler.Ajda yine Ajda 1 km den görsen yine bizim Ajda
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Mehmet Serdar K. 2 yıl
Amaçlanan : Eşeğin, semerinde yapılan bir takım değişikliklerle sütçü beygirini andırması.
Netice : Eşek, aynı eşek.
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