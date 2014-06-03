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Google 180 küçük uydu ile tüm dünyaya internet sağlayacak

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google 180 küçük uydu ile tüm dünyaya internet sağlayacak

Google'ın dünyada internet erişimi imkanı olmayan bölgelere farklı projelerle bu imkanı sunma çalışmalarına uzun süredir şahit oluyoruz. Sıcak hava balonu veya elektrikli zeplinlerle bazı denemeler yapan Google şimdi de gözünü uzaya dikmiş durumda.

WSJ tarafından verilen habere göre Google uzaya 180 adet küçük ancak yüksek kapasiteye sahip uydu göndermeyi planlıyor. Alçak yörüngeye konumlanması planlanan uydular ile dünyada internetin ulaşmadığı kesimlere bu hizmetin verilmesi amaçlanıyor.

Eğer işler yolunda giderse Google toplam sayıyı 360'a çıkaracak. Google insanlara internet erişimi ulaştırmayı insanların yaşamını geliştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyor. Google balon projesi ile büyük taleplerin olduğu noktalara odaklanacakken, uydular ile de kırsal kesimlere internet götürülecek.

Google'ın uydu projesi tahminen 1-3 milyar dolar arasında bir maliyet çıkaracak. Ancak Google'ın reklam ağına dahil edilecek yeni kullanıcılar düşünüldüğünde sistemin kısa sürede kendisini amorti etmesi bekleniyor. Google henüz proje ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. 

http://online.wsj.com/news/article_email/google-invests-in-satellites-to-spread-internet-access-1401666287-lMyQjAxMTA0MDAwMTEwNDEyWj Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EinsteininTorunu 4 yıl en beğenilen
Bu ufak uydularla TTNET'ten bile daha hızlısını verir google. AKN'de olmaz.
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Guest-76F513060 4 yıl
Google tartışmasız internetin lideri. Hatta dünyanın.
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profecco 4 yıl
ttnetin sahibinin araplar olduğunu pek bilen yok sanırım. fiber kablonun olmadığı yerde 8 mbitlik internetten aylık 60 lira para istiyorlar. google şu uydu olayını çözsün çanak anten mi takılacak ne yapılacaksa yaparız artık. her yerde internete girilebilecekse süper
ttnetin sahibinin araplar olduğunu pek bilen yok sanırım. fiber kablonun olmadığı yerde 8 mbitlik internetten aylık 60 lira para istiyorlar. google şu uydu olay...
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TickTok 4 yıl
ttnet : Cayma bedelini %1000000 arttırıyoruz.
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Glorfindel1907 4 yıl
Gökyüzüne koruma kalkanı yaparlar merak etmeyin söz konusu özgürlük ve eleştiri olursa olmaz denilen herşeyi yapar baştakiler
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar bu uydu internet neden bu kadar pahalı ? Daha beklemeli miyim ? Adsl inde geleceği yok bizim köye. 450 tl aylık ne demek yahu go2sat.net/...
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K E N 4 yıl
Adamlar Çalşıyor =)
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kartilkisi 4 yıl
arkadaşlar...google küçük uydularını fezaya 2015 yılındamı fırlatacak?...özgür interneti bedavamı kullanacağız?...yaşasın google...!!!...
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DarkSidesOfMe 4 yıl
şimdiden tekel olmak için yolunu yapıyor
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carter 4 yıl
Umarım ilerde Türkiye'ye de gelir. Şu fahiş fiyatlardan da kurtulmuş oluruz.
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keskin53 4 yıl
Google reklamlarını tum dünyada tıklanmasını istiyor (internete girmek istiyorsan reklama tıkla)
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seven44 4 yıl
İyi fikirmiş
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Elsa 4 yıl
İyi fikir ama mantıklı davranması gerek
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irish 4 yıl
Hadi be google.
Kurtar bizi kan emicilerden.
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kımyasal 4 yıl
Herhangi bir hizmetin ücretsiz verilmesini,bu hizmetin ağırlıklı yönde çıkarsız yapıldığını düşündükçe bazı gerçekleri görmezden geliyoruz.Buda bizim paraya karşı ne kadar gardımızın düşük olduğunu gösteriyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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BARIŞ55 4 yıl kımyasal
kımyasal

Herhangi bir hizmetin ücretsiz verilmesini,bu hizmetin ağırlıklı yönde çıkarsız yapıldığını düşündükçe bazı gerçekleri görmezden geliyoruz.Buda bizim paraya karşı ne kadar gardımızın düşük olduğunu gösteriyor.

Deveye diken yaraşır diye boşuna dememişler...


Şimdi de her yer çanak antenlerle dolacak. Onun yerine güneş paneli olsa ama nerdeee....

Netten apk indirip check in yapmazsa, multiplayer oyun oynamazsa ölür bu millet.
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xxxone 4 yıl
Türkiye'ye gelsin kurulum için 1000TL ayda 150 TL vermeye razıyım. 100/20 verse bile yeter . Adaletçi Turk Telekom'dan kurtarsınlar bizi. Zaten firmanın adından başka Türk bir yeri kalmadı.
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makbulut 4 yıl
google şu ttnetin lag sorununa da bir el atsa.
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