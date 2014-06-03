Google 180 küçük uydu ile tüm dünyaya internet sağlayacak





Google'ın dünyada internet erişimi imkanı olmayan bölgelere farklı projelerle bu imkanı sunma çalışmalarına uzun süredir şahit oluyoruz. Sıcak hava balonu veya elektrikli zeplinlerle bazı denemeler yapan Google şimdi de gözünü uzaya dikmiş durumda.





WSJ tarafından verilen habere göre Google uzaya 180 adet küçük ancak yüksek kapasiteye sahip uydu göndermeyi planlıyor. Alçak yörüngeye konumlanması planlanan uydular ile dünyada internetin ulaşmadığı kesimlere bu hizmetin verilmesi amaçlanıyor.





Eğer işler yolunda giderse Google toplam sayıyı 360'a çıkaracak. Google insanlara internet erişimi ulaştırmayı insanların yaşamını geliştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyor. Google balon projesi ile büyük taleplerin olduğu noktalara odaklanacakken, uydular ile de kırsal kesimlere internet götürülecek.





Google'ın uydu projesi tahminen 1-3 milyar dolar arasında bir maliyet çıkaracak. Ancak Google'ın reklam ağına dahil edilecek yeni kullanıcılar düşünüldüğünde sistemin kısa sürede kendisini amorti etmesi bekleniyor. Google henüz proje ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

http://online.wsj.com/news/article_email/google-invests-in-satellites-to-spread-internet-access-1401666287-lMyQjAxMTA0MDAwMTEwNDEyWj