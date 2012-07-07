Google, Android için yeni YouTube API'sini tanıttı





Anton Hansson ve Ross Mcllroy'un duyurusunu yaptığı, yeni YouTube API’sinin önümüzdeki aylarda Android için yayınlanması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2012/7/6/3140741/google-android-youtube-api

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Bu yeni API ile birlikte Android geliştiricilerinin YouTube videolarını geliştirdikleri uygulamalarına ekleyememe probleminin çözülmesi bekleniyor. Geliştiriciler, videoları uygulamalarına şu anda API erişimini kısıtlayacak şekilde Flash içerik olarak iliştirerek ya da bir çerçeve içinde web görünümü olarak ekleyebiliyor. Videoların çerçeve içinde web görünümü olarak eklendiği seçenekte eski Android sürümleri desteklenemiyor. Soruna YouTube uygulaması ile farklı bir çözüm getirilmeye çalışılmış olunsa da YouTube uygulamasına bir yönlendirme söz konusu olduğu için kullanıcı deneyiminin olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. Temel kodu sadece üç satırdan oluşan yeni API, Android 2.2 üstü tüm sürümlerde gömülü videoları oynatma imkanı sunuyor. Ayrıca reklamlar ve diğer pazarlama içeriklerini de destekliyor. Bu durumda geliştiricilerin uygulamalarında yer verdikleri videolardan ek gelir elde etmelerine olanak sağlanabiliyor.Google'ın yeni YouTube API'sinin geliştiricilerin işlerini ne kadar kolaylaştıracağını ve kullanıcı deneyimini nasıl etkileyebileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.