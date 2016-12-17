Google, Apple ve Uber de Müslüman kaydının oluşturulmasına destek vermeyecek

Buzz Feed News, teknoloji devlerine binlerce Silikon Vadisi mühendisinin asla bir Müslüman kaydı oluşturmaya yardım etmeyeceğini belirterek kendi duruşlarının nasıl olacağını sordu. Google, Apple ve Uber bu girişimi desteklemeyeceklerini söylediler. Facebook, Microsoft ve Twitter da aynı yöndeki kararlarını birkaç gün önce bildirmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman kaydının oluşturulma olasılığı, Trump'ın seçim kampanyası sırasında ortaya çıktı ve kendisi bunu istemekten henüz vazgeçmiş değil.

Buna ek olarak Trump'ın geçiş ekibi üyelerinden olan Kansas Dışişleri Bakanı Kris Kobach, Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin kaydına yeniden başlamayı teklif etti. Kobach, 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra kullanılmaya başlanan ve 2011 yılına kadar kullanılan ulusal Müslüman veritabanının yeniden ele alınmasını istiyor. BuzzFeed News, her üç şirkete de bir Müslüman kaydı için veri sağlamaya yardım edip etmeyeceğini sordu.

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Bu konuda açıklama yapan bir Google sözcüsü "Şimdiye kadar bir 'müslüman kaydı' oluşturmaya yardım edip edemeyeceğimizle ilgili olarak herhangi birşey sorulmadı, elbette bunu yapmayacağız" dedi. Apple sözcüsü ise yine aynı şekilde kendilerine böyle birşeyin sorulmadığını ve böyle bir çaba göstermeyeceklerini söyledi. iPhone üreticisi adına konuşan yetkili "İnsanların, neye taptıklarına, nasıl göründüklerine, neyi sevdiklerine bakılmaksızın aynı şekilde muamele görmeleri gerektiğini düşünüyoruz. İstenmedik böyle bir çabaya karşı çıkacağız" dedi.

Aynı soruları yanıtlayan Uber de "Hayır" dedi ve Müslüman kaydı için veri oluşturmaya veya veri sağlamaya yardımcı olmayacaklarını açıkladı. Amazon, yorum taleplerini yanıtsız bırakırken Oracle, Müslüman kaydıyla ilgili soruları cevaplamak istemedi. Ayrıca, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) hala bir Oracle müşterisi olup olmadığını söylemeyi de reddetti. Oracle'ın yorum yapmayı reddetmesi, CEO Safra Catz'ın Başkan seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibine katılacağını duyurmasından bir gün sonra geldi.

https://www.buzzfeed.com/nitashatiku/google-muslim-registry-trump?utm_term=.naagWvPLA#.sly45QjWZ