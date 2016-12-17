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Google, Apple ve Uber de Müslüman kaydının oluşturulmasına destek vermeyecek

Trump'ın seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan Müslüman kaydının oluşturulma olasılığı tartışılmaya devam ediyor. Teknoloji devleri Google, Apple ve Uber de Müslüman kaydı için veri sağlamayacaklar.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Buzz Feed News, teknoloji devlerine binlerce Silikon Vadisi mühendisinin asla bir Müslüman kaydı oluşturmaya yardım etmeyeceğini belirterek kendi duruşlarının nasıl olacağını sordu. Google, Apple ve Uber bu girişimi desteklemeyeceklerini söylediler. Facebook, Microsoft ve Twitter da aynı yöndeki kararlarını birkaç gün önce bildirmişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman kaydının oluşturulma olasılığı, Trump'ın seçim kampanyası sırasında ortaya çıktı ve kendisi bunu istemekten henüz vazgeçmiş değil.
Buna ek olarak Trump'ın geçiş ekibi üyelerinden olan Kansas Dışişleri Bakanı Kris Kobach, Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin kaydına yeniden başlamayı teklif etti. Kobach, 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra kullanılmaya başlanan ve 2011 yılına kadar kullanılan ulusal Müslüman veritabanının yeniden ele alınmasını istiyor. BuzzFeed News, her üç şirkete de bir Müslüman kaydı için veri sağlamaya yardım edip etmeyeceğini sordu.
Ayrıca Bkz. "WordPress'in ana şirketi Automattic, Müslüman kaydının tutulmasına yardım etmeyecek"
Bu konuda açıklama yapan bir Google sözcüsü "Şimdiye kadar bir 'müslüman kaydı' oluşturmaya yardım edip edemeyeceğimizle ilgili olarak herhangi birşey sorulmadı, elbette bunu yapmayacağız" dedi. Apple sözcüsü ise yine aynı şekilde kendilerine böyle birşeyin sorulmadığını ve böyle bir çaba göstermeyeceklerini söyledi. iPhone üreticisi adına konuşan yetkili "İnsanların, neye taptıklarına, nasıl göründüklerine, neyi sevdiklerine bakılmaksızın aynı şekilde muamele görmeleri gerektiğini düşünüyoruz. İstenmedik böyle bir çabaya karşı çıkacağız" dedi.
Aynı soruları yanıtlayan Uber de "Hayır" dedi ve Müslüman kaydı için veri oluşturmaya veya veri sağlamaya yardımcı olmayacaklarını açıkladı. Amazon, yorum taleplerini yanıtsız bırakırken Oracle, Müslüman kaydıyla ilgili soruları cevaplamak istemedi. Ayrıca, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) hala bir Oracle müşterisi olup olmadığını söylemeyi de reddetti. Oracle'ın yorum yapmayı reddetmesi, CEO Safra Catz'ın Başkan seçilen Donald Trump'ın geçiş ekibine katılacağını duyurmasından bir gün sonra geldi.

https://www.buzzfeed.com/nitashatiku/google-muslim-registry-trump?utm_term=.naagWvPLA#.sly45QjWZ Yorum Yaz
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dragonborn95 2 yıl en beğenilen
Bro şimdi bi hep baraber çıkıp müslümanları ifşa etmeyeceğiz diye açıklama yacağız hem itibarımız artacak hemde Müslümanlar güvenip bizim sistemleri kullanacak biz de bilgilerini el altından atarız size ok?
Bro şimdi bi hep baraber çıkıp müslümanları ifşa etmeyeceğiz diye açıklama yacağız hem itibarımız artacak hemde Müslümanlar güvenip bizim sistemleri kullanaca...
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assasin34 2 yıl
siz müslümanları ülkelerinizden çıkarın atın tamam ama siz de o kanlı ellerinizi bizim topraklarımızdan çekin. pılınızı pırtınızı toplayın gidin. olur mu?!!!
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renklem 2 yıl
Çoktan yapmış olmadıkları ya da bunu yapmayı gerektirmeyecek şekilde kimin ne olduğunu anlayacak teknolojiye sahip olup olmadıkları ne malum? Adamlar Kaç kıta öteden Edirne'deki kişilerin hangi siteye girdiklerini çözebiliyor. ABD'deki müslümanları bırak dünya genelindeki herkese dair her bilginin zaten ellerinde olduğu muhakkak.
Çoktan yapmış olmadıkları ya da bunu yapmayı gerektirmeyecek şekilde kimin ne olduğunu anlayacak teknolojiye sahip olup olmadıkları ne malum? Adamlar Kaç kıta ö...
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arel.gr 2 yıl
ehh staa, ankarada dostluğumuza içeriz artık !
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BekirTemel 2 yıl
Ne kadar insancıllar değil mi?
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Survival 2 yıl
İnanan var mı cidden
yardım etmeyeceklermiş
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Mutlucan96 2 yıl
Yorumları okumayayım diyorum, yine okuyorum, yine okuyorum.
Google kimsenin bilgisini kimseye vermez. Kanunlara uygun bir mahkeme kararı olmadıkça, devletle paylaşılmaz. Bir Google çalışanının bile bir kullanıcının bilgilerini habersiz aşırması çok zordur. Haberdeki gibi bir durum yasalaşsa, Google ülkeden çıkar. Trump desteklenmiyor zaten.
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aycibin 2 yıl
bunlar hep dış güçlerin oyunu.kandırıldık
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Tugrul_512bit 2 yıl
O değil de google a giren birinin inancını anlaması için beyin okuması lazım. İnsanın davranışlarına bile güven olmazken nasıl anlayacaklar.
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Ridianod 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit

O değil de google a giren birinin inancını anlaması için beyin okuması lazım. İnsanın davranışlarına bile güven olmazken nasıl anlayacaklar.

%100 emin olmaktan bahsedemez tabi kimse de yaptığın paylaşım vs lere göre kişiler hakkında profiller oluşturuluyor. Bunu zaten yapıyolardı. Haber olarak verilmesi yine bir planları olduğunu göstermekten başka bir şey değil. Kimi arkadaşlar yukarda yazmış. Trump istedi ama biz vermedik diyerek güven kazanmak olabilir, trump da arkasındaki antimüslimleri elinde tutmuş olabilir vs vs. Brexit ve Trump seçimlerinde çalışan ekip aynı ekip. 2 oylamada da ne oldu lan öyle etkisi yaratıldı. Hatta brexit sonrası google'ın ingiltere arama sonuçlarında EU nedir diye aramış insanlar. Artık belki komplo teoricileri sürekli bahsediyor diye "yav he h"e dedirtecek hale getirdiler ama Perception Managemen/ Algı yönetimi yapman için üzerinde çalıştığın halkın profilini çıkarıp neden hoşlanıp neden hoşlanmadıklarını bilmen lazım. Yine bazı arkadaşların yukarda yazdığı gibi google anayasalara uyarak yapamaz zart zurt düşüncesinde hala dünyayı toz pembe görüyosanız da orası ayrı tabi.
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2PÁC 2 yıl
İyi Polis Kötü Polis :)))
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ozgur0785 2 yıl
Şeref yoksunları işleri güçleri müslümanlar. Desenize olm biz sizin topraklarınızı istiyoruz. Biz sizin kaynaklarınızı istiyoruz. Biz büyük israili kurmak istiyoruz.
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esmerbuyucu 2 yıl
Hayır yani toplasalar ne olacak toplamasalar ne. Gündeme getirilmesi bile gereksiz. Komple ülkeden at kökten çözüm.
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karaköy_soğancısı 2 yıl
kimsede demiyoki ;
aga isteyende vermeyende yahudi yerlermi lannn :)
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