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WordPress'in ana şirketi Automattic, Müslüman kaydının tutulmasına yardım etmeyecek

Automattic'in CEO'su Matt Mullenweg, Trump yönetiminin Silikon Vadisi şirketlerinden Müslüman üyelerin kaydının tutulduğu bir veritabanı oluşturmaları talebine yardım etmeme sözü verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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WordPress.com ve bir dizi diğer web geliştirme ve yayınlama araçlarının sahibi Automattic, Müslüman üyelerin kaydını oluşturmaya "yardım etmeme" taahhütü imzaladı. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan girişimci Matt Mullenweg bugün şirketinin tamamı adına söz verdi. Neveragain.tech olarak adlandırılan taahhüt GitHub'da barındırılıyor ve Silikon Vadisi şirketlerinin, Trump yönetiminin Müslümanları izleme ve hedefleme için kullanabilecekleri bir veritabanını oluşturulmasına yönelik katılımlarını engelleme amacı taşıyor.
Taahhüt şimdiye kadar 1.300'den fazla kişi tarafından imzalandı ve şu anda Mullenweg'in şirketinin desteğini de almış durumda. Bugün itibariyle teknoloji endüstrisindeki bireysel üyelerden oluşuyor. Mullenweg, GitHub üzerinde kaleme aldığı yazıda, şahsen imzaladığını ve ayrıca WordPress.com, Jetpack, Simplenote ve WooCommerce'i yapan Automattic şirketinin tamamı adına konuştuğu bildirdi. Mullenweg'in bu hareketi kampanyayı desteklerken, diğer şirket CEO'larını aynı girişimi kendi şirketleri adına yapmaları konusunda bir teşvik niteliği taşıyor.
Ayrıca Bkz. "WordPress blogları artık 360 derece VR içerikleri destekliyor"
Taahhüt ilk kez Salı günü yayınlandı ve giderek destek kazanıyor. Automattic'in Müslümanların bir kaydını oluşturmaya katılmayı reddetmesi, Facebook'un konuyla ilgili gazetecilere yanıt vermeye zorlanmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Sosyal ağ, Intercept'in bu ayın başlarında konuyla ilgili büyük teknoloji şirketlerine soru yöneltmeye başladığı andan itibaren Trump için böyle bir kayıt defteri oluşturmaya yardım edip etmeyeceğine dair yorum taleplerini defalarca reddetmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Facebook sözcüsü; "Hiç kimse Müslümanların bir kaydını oluşturmamızı istemedi ve tabii ki bunu yapmıyoruz" diye bir açıklama yaptı.

https://github.com/neveragaindottech Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl
Ha sen de buna inandın ;)
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Guaire 2 yıl
Dik dur. Eğilme Trump reyiz
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unflattering 2 yıl
Gel gel deyip daha kolay fişleyecekler. Hepsi bu.
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Hasan07-36 2 yıl
Müslümanları fişlerler mi ülkeden mi kovarlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ama kendileri de pılılarını pırtılarını toplayıp Ortadoğu'dan çekip gitsinler. Biz de rahat edelim onlar da rahat etsin...
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unflattering 2 yıl Hasan07-36
Hasan07-36
Müslümanları fişlerler mi ülkeden mi kovarlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ama kendileri de pılılarını pırtılarını toplayıp Ortadoğu'dan çekip gitsinler. Biz de rahat edelim onlar da rahat etsin...

Onlar bizi burada da istemiyolar. Hatta artık mümkünse uzayda bir yerlere girmemiz lazım. Dünya üzerinde müslümanların çektiği sıkıntılara bakarsak nerede olurs olsun müslüman olması önünün kesilmesi için yeterli oluyor. Daha düne kadar Türkiyede de böyleydi. Yarının dün gibi olmayacağının garantisi yok.
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ssbrutality 2 yıl
isabet olur.
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classf2re 2 yıl
Bu yankeeler de hep tiyatro başka birşey yok. Ulan dünyayı fişlediniz zaten!!
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gcb1903 2 yıl
Abd istihbaratı Abd sınırları içinde Amerikan bir şirketten bir bilgi, evrak, kayıt isteyecek ve o şirket " böyle bir şey yapmam taam mı " diyecek.
Buna inanan c.başkanının tarafsız olduğuna da inanıyordur. Hatta çocukları leyleklerin getirdiğine de.
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CeeMoo 2 yıl
İngiliz Müslümanlarımı ilginç.Hala bu deliliğe inanan var mı ?
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ozgur0785 2 yıl
Müslümanlık neden bu trump a batıyor anlamadım. Zamanında bunu düdüklemişler galiba.
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sniper23 2 yıl
Democracy Overload Detected.
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