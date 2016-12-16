WordPress'in ana şirketi Automattic, Müslüman kaydının tutulmasına yardım etmeyecek

Automattic, Müslüman üyelerin kaydını oluşturmaya "yardım etmeme" taahhütü imzaladı. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan girişimci Matt Mullenweg bugün şirketinin tamamı adına söz verdi. Neveragain.tech olarak adlandırılan taahhüt GitHub'da Müslümanları izleme ve hedefleme için kullanabilecekleri bir veritabanını oluşturulmasına yönelik katılımlarını engelleme amacı taşıyor. WordPress.com ve bir dizi diğer web geliştirme ve yayınlama araçlarının sahibioluşturmaya "" taahhütü imzaladı. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan girişimcibugün şirketinin tamamı adına söz verdi.olarak adlandırılan taahhüt GitHub'da barındırılıyor ve Silikon Vadisi şirketlerinin, Trump yönetimininiçin kullanabilecekleri bir veritabanını oluşturulmasına yönelik katılımlarınıamacı taşıyor.

Taahhüt şimdiye kadar 1.300'den fazla kişi tarafından imzalandı ve şu anda Mullenweg'in şirketinin desteğini de almış durumda. Bugün itibariyle teknoloji endüstrisindeki bireysel üyelerden oluşuyor. Mullenweg, GitHub üzerinde kaleme aldığı yazıda, şahsen imzaladığını ve ayrıca WordPress.com, Jetpack, Simplenote ve WooCommerce'i yapan Automattic şirketinin tamamı adına konuştuğu bildirdi. Mullenweg'in bu hareketi kampanyayı desteklerken, diğer şirket CEO'larını aynı girişimi kendi şirketleri adına yapmaları konusunda bir teşvik niteliği taşıyor.

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Taahhüt ilk kez Salı günü yayınlandı ve giderek destek kazanıyor. Automattic'in Müslümanların bir kaydını oluşturmaya katılmayı reddetmesi, Facebook'un konuyla ilgili gazetecilere yanıt vermeye zorlanmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Sosyal ağ, Intercept'in bu ayın başlarında konuyla ilgili büyük teknoloji şirketlerine soru yöneltmeye başladığı andan itibaren Trump için böyle bir kayıt defteri oluşturmaya yardım edip etmeyeceğine dair yorum taleplerini defalarca reddetmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Facebook sözcüsü; "Hiç kimse Müslümanların bir kaydını oluşturmamızı istemedi ve tabii ki bunu yapmıyoruz" diye bir açıklama yaptı.

https://github.com/neveragaindottech