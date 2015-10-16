Google, "Cardboard" kelimesi ile başlayan uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor

İnternet devi Google'ın bildiğiniz üzere kartondan üretilen Cardboard isimli sanal gerçeklik başlığı bulunuyor ve bu başlığın yine kendi adını taşıyan bir Android ile iOS uygulaması bulunuyor. Variety sitesinde yer alan son habere göreyse Google "Cardboard" ismi konusunda oldukça hassas davranıyor.

Gelen bilgiler göre Google, Play Store içerisinde yer alan ve isminin ilk kelimesi "Cardboard" olan uygulamaları içerik politikasını ihlal ettikleri gerekçesiyle marketten kaldırıyor. Bu noktada Cardboard VNC, Cardboard Catapult ve Cardboard Theater gibi uygulamaların etkilendiği belirtilirken ve geliştiricilerin bu durumun önüne geçebilmek adına isim değişikliğine gitmeye başladıkları söyleniyor.

Google'dan konu hakkı resmi bir açıklama bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/10/16/google-kills-cardboard-apps/