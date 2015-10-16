Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, "Cardboard" kelimesi ile başlayan uygulamaları Play Store'dan kaldırıyor

3 yıl
1,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google,
 
İnternet devi Google'ın bildiğiniz üzere kartondan üretilen Cardboard isimli sanal gerçeklik başlığı bulunuyor ve bu başlığın yine kendi adını taşıyan bir Android ile iOS uygulaması bulunuyor. Variety sitesinde yer alan son habere göreyse Google "Cardboard" ismi konusunda oldukça hassas davranıyor.
Gelen bilgiler göre Google, Play Store içerisinde yer alan ve isminin ilk kelimesi "Cardboard" olan uygulamaları içerik politikasını ihlal ettikleri gerekçesiyle marketten kaldırıyor. Bu noktada Cardboard VNC, Cardboard Catapult ve Cardboard Theater gibi uygulamaların etkilendiği belirtilirken ve geliştiricilerin bu durumun önüne geçebilmek adına isim değişikliğine gitmeye başladıkları söyleniyor.
Google'dan konu hakkı resmi bir açıklama bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/10/16/google-kills-cardboard-apps/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Grkwnxs 3 yıl
Cardboard ı google kendisi satmalı bir standart olmalı ebaydan aldığım cardboard çamur gibi görüntü veriyor 1080p ekranda hem lens kaliteli olmalı hem de 2k ekran lazım güzel bir deneyim için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Adana Merkezli" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Philips'in yeni nesil ütüsünü kullandık: "Perfect Care Elite mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim