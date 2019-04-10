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Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek

Web tarayıcıları segmentinde de donanım dünyasında olduğu gibi heyecan verici yenilikler duyurulmaya devam ediliyor. Lazy loading sayesinde sayfalar daha hızlı açılacak.
1 ay
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5
Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Lazy loading ismine bir çoğumuz yabancıyızdır. Buna karşın aslında bu özelliği hali hazırda bazı web sayfalarında kullanıyoruz bile. Son gelen haberlere göre Google, lazy loading’e tarayıcı tarafından doğal destek sunarak işlemi daha efektif hale getirmeyi amaçlıyor.
Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek

Günlük olarak kullandığımız bazı web sitelerinde görsellerin ya da web sayfasının diğer öğelerinin siz sayfada aşağı doğru kaydıkça yüklendiğine şahit olmuşsunuzdur. Çeşitli Javascript implantasyonları sayesinde sayfanın sadece sizin görüntülediğiniz kısmının yüklenmesini sağlayan bu özellik ne yazık ki sayfaya eklenen kodları da hesaba kattığımızda çok da efektif olmayabiliyor.
Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek
 
Hem sayfaların açılış hızını arttıran hem de web tarayıcısının bellek kullanımını azaltan bu özelliği tarayıcı kanadında destek sunarak işlevi daha verimli hale getirmeyi amaçlayan Google, popüler tarayıcısı Chrome’a 75. sürümden itibaren söz konusu özelliği ekleyecek.

Şimdiden denemek isteyenler için 

Mozilla’dan bir mühendisin açıklamalarına göre Firefox’a da yakın zamanda gelecek özelliğin stabil Chrome versiyonuna gelmesi mayıs ayını bulacak. Meraklı kullanıcılarsa Canary sürümü üzerinden chrome://flags adresini ziyaret edip '’Enable lazy frame loading'’ ve '’Enable lazy image loading'’ kutucuklarını işaretlemelerinin ardından lazy loading’i sistemlerinde deneyimleyebilecekler.
Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek
 
Son olarak Google’ın planlarına göre lazy loading 3 farklı stratehji ile çalışacak. lazy modu eğer web sitesi özelliği seçtiyse aktif olacak, Eager modu ise lazy loading’e elverişsiz sitelerde geçerli olacak ki bu durumda web sayfası şimdiye kadar olduğu gibi yüklenecek.
Auto senaryosu ise sayfasını yeni özelliğe yönelik güncellemeyen site sahipleri için geliştirilmiş. Chrome’un sayfada herhangi bir davranış tercihi bulamaması durumunda izleyeceği yol lazy moduyla aynı şekilde devam edecek.
https://hexus.net/tech/news/software/129404-google-chrome-75-support-lazy-loading-default/ Yorum Yaz
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Paroksetin 1 ay
Yabancı dilde yazılmış bir sayfayı Türkçe çevirince sayfanın tamamı değilde ilk etapta sadece görüntülenen kısmı çevriliyor. Aşağıya doğru kaydırınca çevrilmemiş kısımlar 1-2 saniye içerisinde otomatik çevrilmeye başlıyor.
Fakat bu bazen çalışmıyor. Sayfanın bazen üst, bazen farklı yerlerinde bir kısmı çevrilmiş, bir kısmı çevrilmemiş olarak görüntüleniyor. Mesela 2 paragraf yazı var diyelim. Bir tanesi çevrilirken, diğeri çevrilmemiş olabiliyor. Yani bu özellik şu anda pekte verimli çalışmıyor. Yine de performans açısından kullanışlı.
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DH Misafiri 1 ay
Bence güzel olmuş...
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ertech26 1 ay
Demo sayfası yada deneyebilen var mı ?
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gun 1 ay
Bizim işimizide oldukça kolaylaştıracak o kesin ama tüm tarayıcılara yayılması gerek.
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The.Mafia 1 ay
Hız artacaksa gelmesi iyi olur
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