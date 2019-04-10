Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek

Lazy loading ismine bir çoğumuz yabancıyızdır. Buna karşın aslında bu özelliği hali hazırda bazı web sayfalarında kullanıyoruz bile. Son gelen haberlere göre Google, lazy loading’e tarayıcı tarafından doğal destek sunarak işlemi daha efektif hale getirmeyi amaçlıyor.

Günlük olarak kullandığımız bazı web sitelerinde görsellerin ya da web sayfasının diğer öğelerinin siz sayfada aşağı doğru kaydıkça yüklendiğine şahit olmuşsunuzdur. Çeşitli Javascript implantasyonları sayesinde sayfanın sadece sizin görüntülediğiniz kısmının yüklenmesini sağlayan bu özellik ne yazık ki sayfaya eklenen kodları da hesaba kattığımızda çok da efektif olmayabiliyor.

Şimdiden denemek isteyenler için

Son olarak Google’ın planlarına göre lazy loading 3 farklı stratehji ile çalışacak. lazy modu eğer web sitesi özelliği seçtiyse aktif olacak, Eager modu ise lazy loading’e elverişsiz sitelerde geçerli olacak ki bu durumda web sayfası şimdiye kadar olduğu gibi yüklenecek.

https://hexus.net/tech/news/software/129404-google-chrome-75-support-lazy-loading-default/

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Hem sayfaların açılış hızını arttıran hem de web tarayıcısının bellek kullanımını azaltan bu özelliği tarayıcı kanadında destek sunarak işlevi daha verimli hale getirmeyi amaçlayan, popüler tarayıcısısöz konusu özelliği ekleyecek.Mozilla’dan bir mühendisin açıklamalarına göreda yakın zamanda gelecek özelliğin stabil Chrome versiyonuna gelmesi mayıs ayını bulacak. Meraklı kullanıcılarsasürümü üzerindenadresini ziyaret edipvekutucuklarını işaretlemelerinin ardından lazy loading’i sistemlerinde deneyimleyebilecekler.senaryosu ise sayfasını yeni özelliğe yönelik güncellemeyen site sahipleri için geliştirilmiş. Chrome’un sayfada herhangi bir davranış tercihi bulamaması durumunda izleyeceği yol lazy moduyla aynı şekilde devam edecek.