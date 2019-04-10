Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek

Lazy loading ismine bir çoğumuz yabancıyızdır. Buna karşın aslında bu özelliği hali hazırda bazı web sayfalarında kullanıyoruz bile. Son gelen haberlere göre Google, lazy loading’e tarayıcı tarafından doğal destek sunarak işlemi daha efektif hale getirmeyi amaçlıyor.
Günlük olarak kullandığımız bazı web sitelerinde görsellerin ya da web sayfasının diğer öğelerinin siz sayfada aşağı doğru kaydıkça yüklendiğine şahit olmuşsunuzdur. Çeşitli Javascript implantasyonları sayesinde sayfanın sadece sizin görüntülediğiniz kısmının yüklenmesini sağlayan bu özellik ne yazık ki sayfaya eklenen kodları da hesaba kattığımızda çok da efektif olmayabiliyor.
Şimdiden denemek isteyenler içinMozilla’dan bir mühendisin açıklamalarına göre Firefox’a da yakın zamanda gelecek özelliğin stabil Chrome versiyonuna gelmesi mayıs ayını bulacak. Meraklı kullanıcılarsa Canary sürümü üzerinden chrome://flags adresini ziyaret edip '’Enable lazy frame loading'’ ve '’Enable lazy image loading'’ kutucuklarını işaretlemelerinin ardından lazy loading’i sistemlerinde deneyimleyebilecekler.
Son olarak Google’ın planlarına göre lazy loading 3 farklı stratehji ile çalışacak. lazy modu eğer web sitesi özelliği seçtiyse aktif olacak, Eager modu ise lazy loading’e elverişsiz sitelerde geçerli olacak ki bu durumda web sayfası şimdiye kadar olduğu gibi yüklenecek.
https://hexus.net/tech/news/software/129404-google-chrome-75-support-lazy-loading-default/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat bu bazen çalışmıyor. Sayfanın bazen üst, bazen farklı yerlerinde bir kısmı çevrilmiş, bir kısmı çevrilmemiş olarak görüntüleniyor. Mesela 2 paragraf yazı var diyelim. Bir tanesi çevrilirken, diğeri çevrilmemiş olabiliyor. Yani bu özellik şu anda pekte verimli çalışmıyor. Yine de performans açısından kullanışlı.