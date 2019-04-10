Google dökümanlarınızı Dropbox içerisinde düzenleyebilirsiniz

Günümüzde pek çok bulut depolama platformu var ve kullanıcılar ihtiyaçlarına göre tercih yapabiliyorlar. Bununla birlikte birden fazla platform kullananlar her dosya için ayrı işlem yapma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu bakımdan ortak harekete ihtiyaç var.

Kolaylık sağlıyor

Sektörün en büyük iki ismi Google Cloud ve Dropbox bu anlamda önemli bir adım atıyor. Yapılan ortaklık kapsamında Google Docs, Sheets ve Slides dosyalarınızı Dropbox hesabınızda düzenleyebileceksiniz.

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Kullanıcının bunun için Google Cloud ve Dropbox platformlarında hesabına giriş yapması gerekiyor. Sonrasında istediği klasöre Google dökümanlarını aktarabiliyor. Ayrıca paylaşmak, ortak çalışmak, erişim izinleri ayarlamak ve geri bildirim almak da mümkün.

Dün itibariyle başlayan ortaklık şimdilik Dropbox Business kullanıcıları için beta sürümünde geçerli. Android ve iOS uygulamalarında da bu özellik kullanılabilecek. Yakın zamanda özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.