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Google dökümanlarınızı Dropbox içerisinde düzenleyebilirsiniz

Bundan böyle Google dökümanlarınızı Dropbox hesabınızda düzenleyebileceksiniz. Yeni iş birliği ile iki büyük bulut depolama devi ofis tarafında güçlerini birleştiriyor.
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde pek çok bulut depolama platformu var ve kullanıcılar ihtiyaçlarına göre tercih yapabiliyorlar. Bununla birlikte birden fazla platform kullananlar her dosya için ayrı işlem yapma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu bakımdan ortak harekete ihtiyaç var.

Kolaylık sağlıyor

Sektörün en büyük iki ismi Google Cloud ve Dropbox bu anlamda önemli bir adım atıyor. Yapılan ortaklık kapsamında Google Docs, Sheets ve Slides dosyalarınızı Dropbox hesabınızda düzenleyebileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Razer Ripsaw HD görüntü yakalama kartı çıtayı yükseltiyor"

Kullanıcının bunun için Google Cloud ve Dropbox platformlarında hesabına giriş yapması gerekiyor. Sonrasında istediği klasöre Google dökümanlarını aktarabiliyor. Ayrıca paylaşmak, ortak çalışmak, erişim izinleri ayarlamak ve geri bildirim almak da mümkün.

Dün itibariyle başlayan ortaklık şimdilik Dropbox Business kullanıcıları için beta sürümünde geçerli. Android ve iOS uygulamalarında da bu özellik kullanılabilecek. Yakın zamanda özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Dropbox-edit-Google-Docs-Sheets-Slides_id115167 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay
Onedrive senelerdir bu hizmet veriyor. Google bu konuda çok eksik kaldı geç kaldı.
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balcis 1 ay
google da daha yeni ms office dokümanını native olarak edit'leyebileceğini duyurdu (cümlede türkçe kelime yok neredeyse).
bulut sayesinde en azından dokümanlar bari cross platform oluyor.
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