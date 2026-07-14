Android'te Chrome'un alt gezinme çubuğu yenileniyor: Gemini kısayolu geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, Gemini'yi Chrome deneyiminin daha merkezi bir parçası haline getirmeye hazırlanıyor. Son aylarda Birleşik Krallık'taki düzenleyici engeller nedeniyle geciken Chrome entegrasyonunu masaüstünde genişleten şirket, şimdi de Android tarafında yeni bir Gemini kısayolunu test ediyor.

Chrome'un alt gezinme çubuğu yenileniyor

X'te paylaşımlarıyla bilinen tipster Leopeva64'ün aktardığına göre, Chrome'un Android sürümünde yeniden tasarlanan alt gezinme çubuğunda yeni bir Gemini düğmesi görünmeye başladı. Kısayol, Ana Sayfa ile Sekmeler düğmeleri arasına yerleştiriliyor.

Yeni Gemini kısayolu şu an için yalnızca Chrome'un gezinme çubuğu alt tarafa taşındığında kullanılabiliyor. Kullanıcılar uzun süredir adres çubuğuna uzun basarak veya ilgili seçenek üzerinden gezinme çubuğunu ekranın altına taşıyabiliyor. Bu özellik yeni olmasa da Gemini entegrasyonu ilk kez bu arayüze ekleniyor.

Gemini artık tek sekmeyle sınırlı kalmayacak

Şu anda Chrome üzerinden Gemini'yi kullanmak mümkün olsa da kullanıcılar telefondaki Gemini uygulamasına yönlendiriliyor ve yalnızca açık olan web sayfası hakkında soru sorabiliyor. Test edilen yeni entegrasyon ise Gemini'yi doğrudan Chrome'a yerleştirerek birden fazla açık sekmedeki içerik üzerinde işlem yapabilmesini sağlayacak. Bu yaklaşım, masaüstü Chrome'daki Gemini kenar çubuğunun sunduğu deneyime daha yakın bir kullanım sunmayı hedefliyor.

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Google'ın yenilediği alt gezinme çubuğunda artık adres çubuğunun solunda geri düğmesi, sağında ise üç noktalı menü yer alıyor. Gemini kısayolu ise bu yeni düzenin bir parçası olarak test ediliyor.

Leopeva64 yeni özelliği çalıştırmayı başarmış olsa da dağıtım henüz oldukça sınırlı görünüyor. Chrome 150 sürümünü kullanan birçok Android kullanıcısında yeni alt araç çubuğu aktif olmasına rağmen Gemini düğmesi henüz görünmüyor.

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