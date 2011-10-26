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Google Chrome internet mağazası yeni tasarımına kavuştu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,1b
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Chrome internet mağazası yeni tasarımına kavuştu
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Mobil ve masaüstü işletim sistemlerinde uygulama mağazasının önemi son dönemlerde oldukça arttı. Artık sadece uygulamalar için değil tarayıcı eklentileri ve temaları için de web mağazaları gerekli hale geldi. Önceleri liste tabanlı tasarımlar sunan tarayıcı uygulama mağazaları şimdilerde görsel olarak diğer platformları aratmıyor.

Hem Chrome tarayıcısı için hem de Chrome OS tabanlı cihazlar için eklenti ve uygulamalar indirebileceğiniz Chrome internet mağazası tamamen yenilenen tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıktı.

Android Market tasarımını andıran yeni düzende uygulama görselleri sağ ekranda büyük ikonlar halinde izlenebiliyor. İkonun üzerine fare ile geldiğinizde kısa bir bilgi ve tek tıkla indirme opsiyonuna erişebiliyorsunuz.

Sol panelde ise kaydırma için optimize edilmiş olan menüde Eklenti ve Temalar en alt kısımda konumlanmış. Ücretli uygulamalar başlığı yeni tasarımda görünmüyor.

Bir kategori veya uygulama koleksiyonuna tıklandığında popüler uygulamaların görsel açıdan zenginleşmiş bir genel izlemesi ekrana geliyor.

Uygulamanın kendi bilgi ekranı ise yeniden elden geçirilerek özet bilgi, ekran görüntüleri ve videolar sunan bir sayfa haline getirilmiş. Her zamanki gibi +1 beğeni butonu da unutulmamış.

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ama=neden 8 yıl
Microsoft'un metro'sundan feci araklanmış :D
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brshr 8 yıl
güzelll
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northernlights 8 yıl
Gayet iyi olmuş, daha modern ve daha kolay bir arayüz, uzantı aramak artık daha kolay olacaktır.
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Tora 8 yıl
Biraz Safari biraz iTunes karışımı gibi olmuş buton, simge ve renkler ama çok düzenli ve kolay bir arayüzü. Chrome kullanıyorum ve eklenti ararken bu çok işe yarayacak.
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mugurgok 8 yıl
yeni tasarımı güzel ama kullanış değil yine. Mesela ben bir kategorideki popüler uygulamaları bulmak istiyorum ama bi türlü beceremedim
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cagataykoroglu 8 yıl
Win 8 gibi görünüyor.
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