Google Docs uygulaması Android tabletler için elden geçirildi

Arama motoru devi Google'ın internet kullanıcılarının hizmetine sunduğu servislerinin arayüzlerinde yaptığı değişiklikler hepsinin benzer görünümde olmasını sağlıyor ve Android tabletlere göre de optimizasyon içeriyor. İnternet üzerinden sunduğu servislerden sonra Google mobil uygulamalarını da elden geçirmeye başladı. Bunlardan ilki Google Docs.





Yaklaşık bir yıldır kullanımda olan Google Docs uygulaması ilk kez tabletler için optimize edildi. Menüler ve tasarım büyürken ekstra içerikler de eklendi. Google mühendisleri Honeycomb için ayrı bir uygulama yazmak yerine orijinal uygulamadaki fonksiyonelliği artırdılar. Böylece herhangi bir ekran boyutunda bile uygulama en iyi şekilde görünüyor.





Optimizasyon sonrası üç farklı panel görünümü ortaya çıktı. Panel görünümleri klasörler ve dökümanlar arasında ayraçlar, dökümanların içeriğini görebilme gibi imkanlar sunuyor.





Dökümanın sağ tarafında önizleme ekranını görmek mümkün. Önizlemeye tıklayarak döküman düzenlemeye geçilebiliyor. Uygulama 46 dilde hizmet veriyor ve Android 3.0 üzeri tabletlerde bahsettiğimiz fonksiyonlar kullanılabiliyor.





11 Ekim'deki etkinlikte Google Docs'un yeni tasarımı tanıtılacaktı ancak ertelendiği için şu anda Android Market üzerinden indirilebiliyor.