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Google, Docs uygulamasına çizim ve resimler için kopyala-yapıştır fonksiyonu ekledi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Docs uygulamasına çizim ve resimler için kopyala-yapıştır fonksiyonu ekledi
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Google'ın başarılı bulut depolama uygulaması olan ve çevrimiçi döküman düzenlemeye imkan tanıyan Google Docs son olarak kullanıcı başı kapasitesini 1GB'den 10GB'ye yükselterek güzel bir sürpriz yapmıştı.

Ancak döküman düzenleme temeline dayandığı için dökümana eklenen resimleri kopyalarak diğer bir Docs dökümanına yapıştırma konusunda destek vermemesi oldukça eleştiriliyordu. Şimdi bu destek de Google tarafından sağlandı.

Dökümanlar içerisinde bulunan resim, çizim veya şekillerin kopyalanarak diğer bir dökümana veya çizim tablosunun içine yapıştırılması artık mümkün.

Bu işlem için Google Docs dosyalarına bir web panosu eklenmiş. Grafik dosyalarını kopyalamak isteyen kullanıcıların menü çubuğunda web panosu- kopyala seçimi yapmaları gerekiyor. Yapıştırmak için ise yine aynı başlık altındaki seçimi işaretlemeleri yeterli.

Pano kopyalanan grafikleri listeliyor. Böylece çoklu kopyalamalarda seçim yapmak çok daha kolaylaşıyor.

Google ayrıca sağdan sola tablo desteği de ekledi. Bu özellikteki dil grubunu hedefleyen Google'ın bu desteğini ilk olarak döküman listeleme ayarları içerisinden aktive etmeniz gerekiyor.

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emregök 7 yıl
google coğun uygulamsını sıklıkla kullanıyorum bulunsun iyidir.
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DH Misafiri 7 yıl
OpenOffice.org çalışmalarını kendi uzantısıyla kaydedersen MS Office açmaz (Gerçi 2007'nin SP2'sinde açıyordu). OpenOffice dosyalarını MS Office olarak da kaydedebiliyorsun. Aynısı OoO çatallaması olan LibreOffice için de geçerli.
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techraven 7 yıl
Gayet başarılı.
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HAAltuntas 7 yıl
Henüz yeni bilgim oluyor bu uygulamadan. gerçekten güzelmiş.
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uLtRaTRim 7 yıl
sadtneverdie
mecbur kalınca iyi oluyor ama open office ve office varken bunu kullanannın aklına şaşarım. hele office 365 bu kadar ucuzken.

openoffice çok yavaş ve onda yaptığın dokümanlar başka yerde açılmıyor, veya istemediğin bir şekilde açılıyor.
ms office sadece windows için var, linux kullanmak isteyen biri ms office kullanamaz, ve herkes te openoffice ta kullanmadığı için bazen bir çözüm olabiliyor.
Ama Docs un en büyük dezavantajı google"ın olmasıdır bana göre. her ne yapıyosan kaydediliyor, ve gittikçe daha çok insan bunun bilincine varıyor.
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sadtneverdie 7 yıl
mecbur kalınca iyi oluyor ama open office ve office varken bunu kullanannın aklına şaşarım. hele office 365 bu kadar ucuzken.
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