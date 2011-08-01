Google, Docs uygulamasına çizim ve resimler için kopyala-yapıştır fonksiyonu ekledi

Google'ın başarılı bulut depolama uygulaması olan ve çevrimiçi döküman düzenlemeye imkan tanıyan Google Docs son olarak kullanıcı başı kapasitesini 1GB'den 10GB'ye yükselterek güzel bir sürpriz yapmıştı.





Ancak döküman düzenleme temeline dayandığı için dökümana eklenen resimleri kopyalarak diğer bir Docs dökümanına yapıştırma konusunda destek vermemesi oldukça eleştiriliyordu. Şimdi bu destek de Google tarafından sağlandı.





Dökümanlar içerisinde bulunan resim, çizim veya şekillerin kopyalanarak diğer bir dökümana veya çizim tablosunun içine yapıştırılması artık mümkün.





Bu işlem için Google Docs dosyalarına bir web panosu eklenmiş. Grafik dosyalarını kopyalamak isteyen kullanıcıların menü çubuğunda web panosu- kopyala seçimi yapmaları gerekiyor. Yapıştırmak için ise yine aynı başlık altındaki seçimi işaretlemeleri yeterli.





Pano kopyalanan grafikleri listeliyor. Böylece çoklu kopyalamalarda seçim yapmak çok daha kolaylaşıyor.





Google ayrıca sağdan sola tablo desteği de ekledi. Bu özellikteki dil grubunu hedefleyen Google'ın bu desteğini ilk olarak döküman listeleme ayarları içerisinden aktive etmeniz gerekiyor.