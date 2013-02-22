Google Drive, dosya önizleme özelliği kazandı





Google'ın hem bulut depolama, hem de döküman görüntüleme ve düzenleme imkanı sunan hizmet Drive, bugün önemli bir özellikle güncellendi.





Artık hizmet içerisindeki dosyaları seçtikten sonra üst menüdeki göz işaretine veya sağ tıklayarak Önizle seçeneğine tıkladığınızda dosyalarınızın ön izlemesini görebileceksiniz. Önizleme penceresinde ileri veya geri giderek tüm dosyaları görebiliyorsunuz. Yani tekrar dosya seçip önizleme yapmanıza gerek kalmıyor. Özellik çoklu dosya seçimini de destekliyor.





Önizleme özelliği hali hazırda 30 dosya tipini destekliyor. Fotoğraf görüntüleme, video izleme, çok sayfalı dosyalar arasında gezinti önizleme penceresi ile sunulan imkanlar arasında.





Özellik şu anda dağıtılmaya başladı. Ayrıca Android için Drive uygulaması da hesabınızdaki videoları akış olarak telefonunuza getirme yeniliği ile güncellendi.













http://googledrive.blogspot.com/2013/02/preview-files-in-google-drive.html