Google Drive, yeni aktivite penceresi ile yapılan değişiklikleri gösterebiliyor.





Google'ın tarayıcı tabanlı doküman düzenleme, görüntüleme ve toplu çalışma servisi Drive, yeni aktivite penceresi ile yapılan değişiklikleri göstermeye başladı.

Hayat geçirilen bu yeni özellik sayesinde artık Drive içerisinde yer alan ve ortak çalışma yapılan dokümanlarda meydana gelen değişiklikler, direkt olarak aktivite penceresi üzerinden görüntülenebilecek. Ekranın sağ üst bölümüne eklenen "i" butonu ile erişilen bu yeni pencere, dosya üzerinde düzenleme yapanları, dosyaya ekleme yapanları ya da benzeri işlemleri kişilerin fotoğrafları ile yansıtacak ve böylece devamlı olarak takip edilebilen faydalı bir yapı kurulmuş olacak.

Konu hakkında Google'ın hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://googledrive.blogspot.com/2014/01/a-new-activity-stream-in-drive-shows.html