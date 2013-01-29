Google Drive'ın iOS uygulaması QuickOffice entegrasyonuyla güncellendi

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Google, bulut tabanlı depolama ve ofis çözümlerini bir arada sunduğu Google Drive servisinin iOS uygulaması güncelleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.
Google'ın geçtiğimiz yıl satın aldığı QuickOffice'in Drive'a entegre edilmesi güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özellik oluyor. Bu entegrasyon sayesinde, Google Drive üzerinden QuickOffice dosyalarını açılabilirken, aynı zamanda Drive'a kaydedilebiliyor.
Güncellemenin getirdiğin diğer yeniliklere baktığımızda Helvetica Neue yazı tipinin desteklenmeye başlandığı görülürken, artık Drive kullanıcıları iOS cihazları üzerinden servise birden fazla fotoğraf veya video yükleyebilecekler. Hesap tabloları başlığı altında da birtakım yenilikler sunan Google, diyagonal kaydırma ve hücre biçimlendirme özelliklerini de uygulamaya kazandırmış durumda. Ayrıca, uygulamada slayt gösterileri ve animasyonlara ilişkin iyileştirmelerin de yapıldığını, slaytları uzaklaştırıp yakınlaştırmak için parmakla sıkıştırma hareketinin de artık kullanılabilir olduğunu hatırlatalım.
Aldığı yeni güncellemeyle birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başlayan Google Drive'ın iOS uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/google-drive/id507874739?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dropbox'ın verdiği 2,5 gb yer yetiyorsa kesinlikle dropbox. İki üç gündür skydrive ve box dahil uğraştım. Pc de olan video ve resimleri yükleyecektim. İostaki en kötü yazılım Google drive'da. Skydrive fena değil ama o da pc den 300 mb dan büyük dosyaları yüklemeye izin vermedi. Kendi yazılımını kullanmayı şart koştu. Fakat kendi yazılımı da xp desteklemiyor.
Google drive'da ki en büyük eksiklik bence videoların çözünürlüğünü düşürmesi. HD kamera ile çektiğim videoları izlenmez hale getirmiş.
Ayrıca iOS uygulamasında dosya silmek tam bir zulüm. Diyelim 100 fotoğrafın var. Tek tek resimi açıp menüye girip kaldır demen lazım. Dropbox da en azından fotoğrafın isminde iken soldan sapa parmağını kaydırfıpında sil butonu çıkıyor.
Üstelik Google drive'da film rulosu otomatik yedekleme desteği yok. Dropbox ta var. İcloud benzeri..,
İkincil uygulama desteği de dropbox da daha fazla. Örneğin phone drive uygulaması ile dropbox a ulaşıp istediğin dosyayı açıp değiştirebiliyorsun.