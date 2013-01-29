Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Drive'ın iOS uygulaması QuickOffice entegrasyonuyla güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
524
1
4
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Drive'ın iOS uygulaması QuickOffice entegrasyonuyla güncellendi
Google, bulut tabanlı depolama ve ofis çözümlerini bir arada sunduğu Google Drive servisinin iOS uygulaması güncelleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.

Google'ın geçtiğimiz yıl satın aldığı QuickOffice'in Drive'a entegre edilmesi güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özellik oluyor. Bu entegrasyon sayesinde, Google Drive üzerinden QuickOffice dosyalarını açılabilirken, aynı zamanda Drive'a kaydedilebiliyor.
Güncellemenin getirdiğin diğer yeniliklere baktığımızda Helvetica Neue yazı tipinin desteklenmeye başlandığı görülürken, artık Drive kullanıcıları iOS cihazları üzerinden servise birden fazla fotoğraf veya video yükleyebilecekler. Hesap tabloları başlığı altında da birtakım yenilikler sunan Google, diyagonal kaydırma ve hücre biçimlendirme özelliklerini de uygulamaya kazandırmış durumda. Ayrıca, uygulamada slayt gösterileri ve animasyonlara ilişkin iyileştirmelerin de yapıldığını, slaytları uzaklaştırıp yakınlaştırmak için parmakla sıkıştırma hareketinin de artık kullanılabilir olduğunu hatırlatalım.

Aldığı yeni güncellemeyle birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başlayan Google Drive'ın iOS uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/google-drive/id507874739?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
byJuck 6 yıl
Google drive mi dropbox mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiGHWAYMOUSE 6 yıl

byJuck
Google drive mi dropbox mu?

Dropbox'ın verdiği 2,5 gb yer yetiyorsa kesinlikle dropbox. İki üç gündür skydrive ve box dahil uğraştım. Pc de olan video ve resimleri yükleyecektim. İostaki en kötü yazılım Google drive'da. Skydrive fena değil ama o da pc den 300 mb dan büyük dosyaları yüklemeye izin vermedi. Kendi yazılımını kullanmayı şart koştu. Fakat kendi yazılımı da xp desteklemiyor.

Google drive'da ki en büyük eksiklik bence videoların çözünürlüğünü düşürmesi. HD kamera ile çektiğim videoları izlenmez hale getirmiş.

Ayrıca iOS uygulamasında dosya silmek tam bir zulüm. Diyelim 100 fotoğrafın var. Tek tek resimi açıp menüye girip kaldır demen lazım. Dropbox da en azından fotoğrafın isminde iken soldan sapa parmağını kaydırfıpında sil butonu çıkıyor.

Üstelik Google drive'da film rulosu otomatik yedekleme desteği yok. Dropbox ta var. İcloud benzeri..,

İkincil uygulama desteği de dropbox da daha fazla. Örneğin phone drive uygulaması ile dropbox a ulaşıp istediğin dosyayı açıp değiştirebiliyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Windows Phone 8S by HTC video inceleme 6 yıl Röportaj: NComputing terminalleri şirketlere neler kazandırıyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
iOS 13 tanıtıldı: İşte tüm yenilikler
DH Forum
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim