Google Drive'ın iOS uygulaması QuickOffice entegrasyonuyla güncellendi

Google, bulut tabanlı depolama ve ofis çözümlerini bir arada sunduğu Google Drive servisinin iOS uygulaması güncelleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başladı.





Google'ın geçtiğimiz yıl satın aldığı QuickOffice'in Drive'a entegre edilmesi güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özellik oluyor. Bu entegrasyon sayesinde, Google Drive üzerinden QuickOffice dosyalarını açılabilirken, aynı zamanda Drive'a kaydedilebiliyor.

Güncellemenin getirdiğin diğer yeniliklere baktığımızda Helvetica Neue yazı tipinin desteklenmeye başlandığı görülürken, artık Drive kullanıcıları iOS cihazları üzerinden servise birden fazla fotoğraf veya video yükleyebilecekler. Hesap tabloları başlığı altında da birtakım yenilikler sunan Google, diyagonal kaydırma ve hücre biçimlendirme özelliklerini de uygulamaya kazandırmış durumda. Ayrıca, uygulamada slayt gösterileri ve animasyonlara ilişkin iyileştirmelerin de yapıldığını, slaytları uzaklaştırıp yakınlaştırmak için parmakla sıkıştırma hareketinin de artık kullanılabilir olduğunu hatırlatalım.





Aldığı yeni güncellemeyle birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya başlayan Google Drive'ın iOS uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/google-drive/id507874739?mt=8