Google Earth uygulamasının Android 3.0 optimizasyonlu yeni sürümü çıktı

Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Android 3.0 işletim sistemine yönelik uygulama sayısı artıyor. Google Earth yazılımının Android 3.0 işletim sistemi optimize edilmiş 2.0 sürüm numaralı yeni versiyonu yayınlandı. Aynı zamanda Android 2.1 ve üzeri işletim sistemlerine sahip cihazlarla uyumlu olan yazılımın arayüzünde tabletler üzerinde rahatça kullanılmasını sağlayacak bir takım değişikliklere yer verildiğini görüyoruz. Yeni hareket barı sayesinde kullanıcıların Arama, Konumum ve Katmanlar gibi özelliklere hızlı bir şekilde erişebildiği uygulama aynı zamanda 3D kaplı yapılar ve ikonlara tıkladığınızda çıkıveren pop up bilgi balonları ile desteklenmiş durumda.

Android işletim sistemi için Google Earth 2.0 uygulamasını, Android Market üzerinden indirebilirsiniz.