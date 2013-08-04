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Google Edition versiyonları Android 4.3 güncellemesi almaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Edition versiyonları Android 4.3 güncellemesi almaya başladı

Google'ın Nexus 4 akıllı telefonu sonrasında herhangi bir Nexus cihazı lansmanı yapmadığı dikkat çekerken bunun yerine önemli iki amiral gemisini Nexus programına aldığı açıklanmıştı.

Samsung'un Galaxy S4 ve HTC'nin One modellerinin stok Android arayüzlü versiyonlarını duyuran Google, bu iki modeli Nexus programına aldı ve Google Edition uzantısını isimlerine ekledi.

Nexus cihazlarının yanında Google Edition cihazları da yeni güncellemeleri en kısa sürede alacak olmasıyla ön plana çıkıyor. 24 Temmuz itibariyle başlayan Android 4.3 güncellemesi ilk etapta Nexus 4, 7 ve 10 modellerine gelirken, Google Edition versiyonları da güncellemeden faydalanmaya başladı.

Kullanıcılardan gelen raporlara göre güncellemeler an itibariyle dağıtımda. Galaxy S4 Google Edition güncellemesinin boyutu 150MB iken, HTC One Google Edition güncellemesinin boyutu ise 180MB. 

Güncelleme ile her iki modele daha büyük ikon boyutları sunulurken, HTC One için kızılötesi portunun aktivasyonu, Galaxy S4 için ise Bluetooth ile internet paylaştırma ve ayarlar için yeni arka plan renkleri geliyor. 

http://www.phonearena.com/news/Google-Play-Edition-handsets-get-Android-4.3-update-OTA_id46025 Yorum Yaz
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bgirengir 6 yıl
Merhaba
s4 gt-i9505 sahibiyim. ben su anda sammobile tarafindan sizdirilan 4.3 surumunu kullaniyorum. ama guncelleme alamiyorum normal olarak. acaba benim gibi stok android seven ve s4 u ne yeni cikan surumu yukleyen bir arkadas var mi? zip dosyasini bulabilecegim bir link veya site adresi verebiir mi?
1 Yanıt Yanıtla
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underwater 6 yıl bgirengir
bgirengir

Merhaba
s4 gt-i9505 sahibiyim. ben su anda sammobile tarafindan sizdirilan 4.3 surumunu kullaniyorum. ama guncelleme alamiyorum normal olarak. acaba benim gibi stok android seven ve s4 u ne yeni cikan surumu yukleyen bir arkadas var mi? zip dosyasini bulabilecegim bir link veya site adresi verebiir mi?

Ben de 9505 kullanıyorum. xda'dan sızıntı 4.3 indirip denemistim.. Xda da custom 4.3 ler yayınlanmaya baslar yakında.
BURADAN takip edebilirsiniz.
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NeutronS 6 yıl
S3 ne zaman alir acaba
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RayMcCall 6 yıl
optimus G ye de gelse hemen ..
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Nokia Specialist 6 yıl
Adamsın google
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ordinaryCitizen 6 yıl
Acaba note 2 ne zaman güncelleme alır. 4.2 yi alamadık bari bunu erken alabilelim? belki 4.1.2 ile gelen şarj sıkıntısına çare olur.
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-BraveHeart- 6 yıl
Gelmesi iyi olmuş hayırlı olsun aslinda diğer cihazlarada ayni anda verilmesi lazim google
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Spread 6 yıl
Bizede gelir inş artık

Bu arada hll knk spr dvm xdxd

@CDBurnerXP
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CDBurnerXP 6 yıl
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