Google Edition versiyonları Android 4.3 güncellemesi almaya başladı





Google'ın Nexus 4 akıllı telefonu sonrasında herhangi bir Nexus cihazı lansmanı yapmadığı dikkat çekerken bunun yerine önemli iki amiral gemisini Nexus programına aldığı açıklanmıştı.





Samsung'un Galaxy S4 ve HTC'nin One modellerinin stok Android arayüzlü versiyonlarını duyuran Google, bu iki modeli Nexus programına aldı ve Google Edition uzantısını isimlerine ekledi.





Nexus cihazlarının yanında Google Edition cihazları da yeni güncellemeleri en kısa sürede alacak olmasıyla ön plana çıkıyor. 24 Temmuz itibariyle başlayan Android 4.3 güncellemesi ilk etapta Nexus 4, 7 ve 10 modellerine gelirken, Google Edition versiyonları da güncellemeden faydalanmaya başladı.





Kullanıcılardan gelen raporlara göre güncellemeler an itibariyle dağıtımda. Galaxy S4 Google Edition güncellemesinin boyutu 150MB iken, HTC One Google Edition güncellemesinin boyutu ise 180MB.





Güncelleme ile her iki modele daha büyük ikon boyutları sunulurken, HTC One için kızılötesi portunun aktivasyonu, Galaxy S4 için ise Bluetooth ile internet paylaştırma ve ayarlar için yeni arka plan renkleri geliyor.

http://www.phonearena.com/news/Google-Play-Edition-handsets-get-Android-4.3-update-OTA_id46025