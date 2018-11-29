Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu

Google Fi yeniden yapılandırılıyor
Google Fi SIM'leri daha öncesinde de iPhone’lara takılabiliyordu ama herhangi bir uygulama veya resmi destek bulunmuyordu. Yeniden yapılanan Google Fi, artık gerçek manada hizmet vermeye başladı. Şu an beta aşamasında olan uygulamanın yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.
Google Fi ile sunulan operatörler arası dinamik geçiş özelliği için cihazınızın da uyumlu olması gerekecek. Şimdilik sadece Pixel serisi, LG V35 ThinQ, LG G7 ThinQ, Moto G6 gibi modeller bu desteğe sahip. Dinamik geçiş özelliğine sahip olmayan diğer cihazlar ise sabit bir operatörü kullanacaklar. (ABD'de T-mobile)
Fiyatlandırma
Project Fi fiyatlandırması oldukça basit ve anlaşılır olarak ayarlanmış. Sınırsız konuşma ve mesajlaşma için 20 dolar başlangıç ücreti ödüyorsunuz. İnternet paketi noktasında ise GB başına 10 dolar ücret isteniyor. Yani sınırsız konuşma ve mesajlaşma’ya ek olarak 4 GB’da internet isterseniz toplam ödeyeceğiniz rakam 60 dolara yükseliyor. 6 GB’lık paketten sonrasında, fatura koruma özelliği sayesinde ücret alınmıyor. Kısacası en yüksek fiyat olan 80 dolar'ı ödeyerek sınırsız mesajlaşma, konuşma ve internet sahibi olabileceksiniz ama 15GB’dan sonra EDGE hızına düşürülüyorsunuz. Bu seçimler için herhangi bir abonelik başlatmanız gerekmiyor. Kullandığınız internet miktarına göre fiyat otomatik olarak değişecek.
Google Fi hizmetinin 170’den fazla ülkede kullanılabileceği belirtilmiş. Aralarında Türkiye de mevcut. Fiyatların dolar bazlı olduğunu düşünülünce dakikası 0.20 dolardan ülkemizde ödeme yapmak oldukça pahalı faturalara sebebiyet verecektir. Ancak 170 ülkede roaming yapmanızı sağlayacağı için sürekli yurtdışı gezileri yapan insanlara oldukça faydalı olabilir. Özellikle Amerika üzerindeki 20 dolarlık sınırsız paket tüm iletişim ihtiyaçlarınızı giderecektir.
https://www.theverge.com/2018/11/28/18115264/google-fi-iphone-android-project-official Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
12225 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
google, project fi ve