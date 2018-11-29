Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu

Google’un Project Fi adını verdiği sanal şebeke operatörü artık proje olmaktan kurtuluyor. Google Fi adını alan operatör, iPhone ve Android telefon sahiplerinin kullanımına açıldı.
5 ay
12,2b
1
31
Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu
Tam Boyutta Gör
Project Fi üç yıl önce duyurulduğunda oldukça dikkat çekmişti. Proje halinden kullanılabilir duruma gelmesi ise uzun zaman aldı. Bugün itibariyle Google Fi adını alan servis, iPhone ve Android telefonlar için kullanılabilir durumda. Yeni hizmeti daha önce duymadıysanız, Google’a ait bir operatör olarak özetleyebiliriz. Ancak bilindik operatörlerden bir farkı var, diğer operatörlere ait baz istasyonları arasında geçiş yapabiliyor. Yani sinyal gücü ve hızına bağlı olarak, bölgede hangi operatörün kalitesi daha iyiyse otomatik olarak ona geçiş yapabiliyorsunuz.

Google Fi yeniden yapılandırılıyor

Google Fi SIM'leri daha öncesinde de iPhone’lara takılabiliyordu ama herhangi bir uygulama veya resmi destek bulunmuyordu. Yeniden yapılanan Google Fi, artık gerçek manada hizmet vermeye başladı. Şu an beta aşamasında olan uygulamanın yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Google Fi ile sunulan operatörler arası dinamik geçiş özelliği için cihazınızın da uyumlu olması gerekecek. Şimdilik sadece Pixel serisi, LG V35 ThinQ, LG G7 ThinQ, Moto G6 gibi modeller bu desteğe sahip. Dinamik geçiş özelliğine sahip olmayan diğer cihazlar ise sabit bir operatörü kullanacaklar. (ABD'de T-mobile)

Fiyatlandırma

Project Fi fiyatlandırması oldukça basit ve anlaşılır olarak ayarlanmış. Sınırsız konuşma ve mesajlaşma için 20 dolar başlangıç ücreti ödüyorsunuz. İnternet paketi noktasında ise GB başına 10 dolar ücret isteniyor. Yani sınırsız konuşma ve mesajlaşma’ya ek olarak 4 GB’da internet isterseniz toplam ödeyeceğiniz rakam 60 dolara yükseliyor. 6 GB’lık paketten sonrasında, fatura koruma özelliği sayesinde ücret alınmıyor. Kısacası en yüksek fiyat olan 80 dolar'ı ödeyerek sınırsız mesajlaşma, konuşma ve internet sahibi olabileceksiniz ama 15GB’dan sonra EDGE hızına düşürülüyorsunuz. Bu seçimler için herhangi bir abonelik başlatmanız gerekmiyor. Kullandığınız internet miktarına göre fiyat otomatik olarak değişecek.

Amerika dışında yaşayan kullanıcılar için değişen tek şey, 20 dolar ücret ödeyerek sınırsız konuşma yerine dakikası 0.20 dolar olarak ödeme yapmanız oluyor. SMS kullanımı ise yine sınırsız.
Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu
Tam Boyutta Gör
Ayrıca Bkz. "Sanatçı Refik Anadol, Google’ın yapay zekası ile besteleri görsel esere dönüştürdü"

Google Fi hizmetinin 170’den fazla ülkede kullanılabileceği belirtilmiş. Aralarında Türkiye de mevcut. Fiyatların dolar bazlı olduğunu düşünülünce dakikası 0.20 dolardan ülkemizde ödeme yapmak oldukça pahalı faturalara sebebiyet verecektir. Ancak 170 ülkede roaming yapmanızı sağlayacağı için sürekli yurtdışı gezileri yapan insanlara oldukça faydalı olabilir. Özellikle Amerika üzerindeki 20 dolarlık sınırsız paket tüm iletişim ihtiyaçlarınızı giderecektir.


https://www.theverge.com/2018/11/28/18115264/google-fi-iphone-android-project-official Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Vodafone'da ayda 2000 dakika Dünyanın 23 ülkesi dahil, 1000 mesaj ve ismi 15.25 GB olup Facebook, Instagram, Whatsapp ve Twitter kullanımlarımın -sesli aramalar hariç, kotadan sayılmadığı için geçen ay 25 GB kullandığım İnterneti dahil ayda 58.5 lira ödüyorum. 25 GB kullansam da hızım EDGE e falan düşmüyor...
Vodafone'da ayda 2000 dakika Dünyanın 23 ülkesi dahil, 1000 mesaj ve ismi 15.25 GB olup Facebook, Instagram, Whatsapp ve Twitter kullanımlarımın -sesli aramalar...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kyhnzcn 5 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇevreMühendisi 5 ay
Turkcell fatura 100 lira odeyecegime bu hatti alirim daha iyi beyler. Fiyat gayet normal.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cleancoder 5 ay ÇevreMühendisi
Demi ama? Google'a ayda 416 TL öde daha iyi. Maşallah pırıl pırılsınız hocam:)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
White Water 5 ay
Ama gerçekten ülkede 4. bir operatör olsa ortalık kızışsa ne güzel olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 5 ay
Pahalı olmuş sanki. Eee roaming tabi. Uydudan gelmiyor bu dakika ve internetler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Gereginden fazla pahalli 4 tane hatta sinirsiz 4g internet konusma be mesaj vergiler dahil 100$ oduyorum. Zaten burada cogu telefon her sebekeyi desteklemiyor fiyaylari en az %30-40 indirirlerse Amerika pazarindan pay alabilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
procaptain 5 ay
Herhalde sadece seyahat edenler için düşünülmüş birşey yoksa fiyatlar Avrupa, Amerika vs tüm ülkeler için çok pahalı ve 170 ülkede geçerli. 170 ülkede roaming yapabilen başka bir operatör yok. Zamanla fiyatı düşerse güzel olabilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SPAWN-TheUndead 5 ay
Tarife ücretlerinin 0lkelere göre farklı olarak yapılması gerekir ki genel kitleye hitap edilebilsin. Sonuçta herkes dolar üzerinden kazanmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 5 ay SPAWN-TheUndead
Google Fi'yi zaten Amerika'da yaşayanlar alabiliyor pahalı bulanlar olmuş Amerika'da daha ucuza satan operatörlerde var fakat google ulusal roamingde sunuyor bulunduğunuz yerde hangi firma en iyi çekiyorsa ona kullanıyorsunuz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Bizim operatörlerin roaming için aldığı fahiş ücreti düşürür inşallah. Eskiden Vodafone red ile ayda 3 TL ek vererek yurtdisinda kullanım varken, şimdi günlük 26 TL.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Kafayi yemis bunlar biz frànsada 10€ ya 30gb internet ve sinirsiz arama sms mms kullaniyoz 20€ ver 50gb 30€ ver 100gb ve hersey sinirsiz ben daha 30gb bitiremiyom 10€ yetiyo intzrntten hic cikmiyom bunlara kim para verirki?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silver_Code 5 ay
bu internet dakika sms bunlara parayla mı veriliyor anlamıyorum kendi masrafını çıkar kullanıcı kazan ondan sonra ufak özellikler çıkarırsın ek gelir sağlarsın bu nedir anlamıyorum gb başına para gibi çok saçma ekmek mi bu bitsin (nedense çok cahilce bir yorum gibi geldi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 5 ay
sinirsiz internet, ayni operatorler ile konusma sinirsiz ve diger operatorlere 150 dk (ufak bir ucret ile artirilabilir) ve 150 sms (kullanmiyorum bile) toplamda 6 dolar gibi bir rakam oduyorum... her ulke icin avantajli bir paket degil bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, project fi ve
5 etiket daha mobil operatör google fi Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay iPhone Xs, Xs Max ve XR modelleri Türkiye’de! Türkiye fiyatı ne kadar? 5 ay Patronu kumar bağımlısı olan Gionee iflas etti 5 ay Asus, ekran kartınızı madencilik için kullanmanızı istiyor 5 ay Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinin Çin’e sızdırıldığını düşünüyor 5 ay Harici ekran kartı segmenti en büyük düşüşü gösterdi 5 ay iOS 12 benimsenme oranı yüzde 75 oldu 5 ay 5.000 mAh pille donatılmış Moto G7 Power geliyor 5 ay Coinmine One kripto madencilik cihazlarına yeni bir bakış açısı getiriyor 5 ay NASA, Ay'a iniş yapacak 9 şirketi açıkladı "2.6 milyar dolarlık dev anlaşma" 5 ay OnePlus 6T McLaren Edition, 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay Huawei’ye bir darbe de Yeni Zelanda’dan geldi 5 ay WhatsApp'in Android sürümüne iki yeni kullanışlı özellik geliyor 5 ay Yapay zekâ ve 3D yazıcılar sayesinde klasik tablolar tekrar hayat buluyor 5 ay Xiaomi akılı kapı kilidi duyuruldu 5 ay Bu haftanın kazandıranı açık ara Octoin Coin 5 ay Club3D sektörün ilk HDMI 2.1 kablosunu piyasaya sürüyor 5 ay Kripto yatırım bankası ilk üç çeyrekte 136 milyon dolar kaybetti 5 ay DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu 5 ay Kullanıcıların ağzı yandı: Windows 10'un son sürümüne geçiş kaplumbağa hızında 5 ay Google Çeviri'nin masaüstü sürümü yenilendi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu Sonraki Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Palisade tanıtıldı 5 ay Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor 5 ay Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi 5 ay Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi 5 ay Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı 5 ay Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi 5 ay Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme 5 ay PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı 5 ay Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek 5 ay Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor! 5 ay Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor 5 ay Amerikan Federal Ticaret Komisyonu loot box soruşturmasına yeşil ışık yaktı 5 ay Netflix, kült anime Cowboy Bebop'ın dizisini çekiyor 5 ay Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor 5 ay İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor 5 ay Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları 5 ay Amazon’dan sürücüsüz model araba 5 ay Audi e-tron GT Concept tanıtıldı! Elektrikli otomobil sınıfının yeni yıldızı 5 ay Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi 5 ay Xbox Live Gold Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim