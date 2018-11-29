Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu

Project Fi üç yıl önce duyurulduğunda oldukça dikkat çekmişti. Proje halinden kullanılabilir duruma gelmesi ise uzun zaman aldı. Bugün itibariyle Google Fi adını alan servis, iPhone ve Android telefonlar için kullanılabilir durumda. Yeni hizmeti daha önce duymadıysanız, Google’a ait bir operatör olarak özetleyebiliriz. Ancak bilindik operatörlerden bir farkı var, diğer operatörlere ait baz istasyonları arasında geçiş yapabiliyor. Yani sinyal gücü ve hızına bağlı olarak, bölgede hangi operatörün kalitesi daha iyiyse otomatik olarak ona geçiş yapabiliyorsunuz.

Google Fi yeniden yapılandırılıyor

Google Fi SIM'leri daha öncesinde de iPhone’lara takılabiliyordu ama herhangi bir uygulama veya resmi destek bulunmuyordu. Yeniden yapılanan Google Fi, artık gerçek manada hizmet vermeye başladı. Şu an beta aşamasında olan uygulamanın yakında tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Google Fi ile sunulan operatörler arası dinamik geçiş özelliği için cihazınızın da uyumlu olması gerekecek. Şimdilik sadece Pixel serisi, LG V35 ThinQ, LG G7 ThinQ, Moto G6 gibi modeller bu desteğe sahip. Dinamik geçiş özelliğine sahip olmayan diğer cihazlar ise sabit bir operatörü kullanacaklar. (ABD'de T-mobile)

Fiyatlandırma

Project Fi fiyatlandırması oldukça basit ve anlaşılır olarak ayarlanmış. Sınırsız konuşma ve mesajlaşma için 20 dolar başlangıç ücreti ödüyorsunuz. İnternet paketi noktasında ise GB başına 10 dolar ücret isteniyor. Yani sınırsız konuşma ve mesajlaşma’ya ek olarak 4 GB’da internet isterseniz toplam ödeyeceğiniz rakam 60 dolara yükseliyor. 6 GB’lık paketten sonrasında, fatura koruma özelliği sayesinde ücret alınmıyor. Kısacası en yüksek fiyat olan 80 dolar'ı ödeyerek sınırsız mesajlaşma, konuşma ve internet sahibi olabileceksiniz ama 15GB’dan sonra EDGE hızına düşürülüyorsunuz. Bu seçimler için herhangi bir abonelik başlatmanız gerekmiyor. Kullandığınız internet miktarına göre fiyat otomatik olarak değişecek.

Amerika dışında yaşayan kullanıcılar için değişen tek şey, 20 dolar ücret ödeyerek sınırsız konuşma yerine dakikası 0.20 dolar olarak ödeme yapmanız oluyor. SMS kullanımı ise yine sınırsız.

Ayrıca Bkz.

"Sanatçı Refik Anadol, Google’ın yapay zekası ile besteleri görsel esere dönüştürdü"

Google Fi hizmetinin 170’den fazla ülkede kullanılabileceği belirtilmiş. Aralarında Türkiye de mevcut. Fiyatların dolar bazlı olduğunu düşünülünce dakikası 0.20 dolardan ülkemizde ödeme yapmak oldukça pahalı faturalara sebebiyet verecektir. Ancak 170 ülkede roaming yapmanızı sağlayacağı için sürekli yurtdışı gezileri yapan insanlara oldukça faydalı olabilir. Özellikle Amerika üzerindeki 20 dolarlık sınırsız paket tüm iletişim ihtiyaçlarınızı giderecektir.

https://www.theverge.com/2018/11/28/18115264/google-fi-iphone-android-project-official