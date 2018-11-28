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Sanatçı Refik Anadol, Google’ın yapay zekası ile besteleri görsel esere dönüştürdü

Sanatçı Ferik Anadol, Los Angeles Filarmoni Orkestrası’nın 100. yılını kutlamak amacıyla Disney Konser Salonu’nun dış cephesine yansıtmak için, orkestranın bestelerinden görsel eser oluşturdu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sanatçı Refik Anadol, Google’ın yapay zekası ile besteleri görsel esere dönüştürdü
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2003 yılında açılan Walt Disney Konser Salonu (WDCH), Los Angeles Filarmoni Orkestrası’na ev sahipliği yapıyor. Türk sanatçı Refik Anadol, orkestranın 100. yılını kutlamak için orkestranın bestelerinden görsel eser oluşturdu ve Walt Disney Konser Salonu’na yansıttı.

WDCH Dreams, ismi verilen görselleştirme işlemi Google’ın “Artists and Machine Intelligence” yapay zekası ile yapıldı. Refik Anadol ve ekibi, orkestranın bestelerinden ve videolarından elde edilen 45 terabayt veriyi, makine öğrenimi ile görselleştirdi. Walt Disney Konser Salonu’nun dış cephesine yansıtmak için oluşturulan eser, orkestranın dijital arşivini oluşturan metin, fotoğraf ve desenlerin yeniden yorumlanmasından oluşuyor.

Los Angeles Filarmoni Orkestrası’nın 100 yıllık geçmişinden esinlenilerek Refik Anadol tarafından Google’ın Makine öğrenimi yardımı ile oluşturulan WDCH Dreams isimli 12 dakikalık görsel eser, bu hafta boyunca Walt Disney Konser Salonu’nun dış yüzeyine yansıtılıyor.

WDCH Dreams isimli eserin videosuna Google Arts&Culture isimli mobil uygulamadan ve Web sayfasından erişilebilecek.


https://artsandculture.google.com/theme/lAJCawbNlPUVIQ Yorum Yaz
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The Time Lord 5 ay
Güzel olmuş. Fikir de gayet yaratıcı. Haberin başlığında "Google'nin yapay zekası" değil de Google AMI diye belirtseydiniz daha ilgi çekici olurdu teknolojiseverler için.
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venom.X 5 ay
Windows media player değilmi bu ? :D
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V4LKyR 5 ay
Sanat işte... Ne olduğu belli değil :)
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