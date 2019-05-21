Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yonga pazarında lider yeniden Intel

Geçen yıl sürpriz bir şekilde yonga sektörünün lideri konumuna yükselen Samsung bu yıl ise geri verdi. DRAM ve NAND bellek fiyatlarındaki düşüş firmayı olumsuz etkiledi.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,2b
1
2
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yonga pazarında lider yeniden Intel

Geçtiğimiz yıl özellikle DRAM sektörünün de etkisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve gelir anlamında yonga pazarının lideri haline gelen Samsung, bu yıl da kötü gidişin etkisiyle liderliği yeniden Intel’e devretmek zorunda kaldı.

Geri aldı

Yılın ilk çeyrek raporlarına göre Intel’in yonga sektöründeki geliri 15.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aslında geçen yıla göre bir artış yok ancak Samsung’un 18 milyar dolarlık geliri bu yıl 12.8 milyar dolara düştü. Liderlik de el değiştirdi.

Ayrıca Bkz. "ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu"

Aslında Intel’in önemli bir başarı yakaladığı söylenebilir zira yonga pazarının hemen tüm oyuncuları gelir kaybına uğradı. TSMC yüzde 16 kayıpla 7 milyar dolar gelir elde ederken SK Hynix de yüzde 26 düşüşle 6 milyar dolara geriledi. Pazarda en büyük düşüş Samsung’un.

Dikkat çeken bir nokta ise Huawei’nin ortağı HiSilicon’un yüzde 40 artışla 1.7 milyar dolar gelir etmeyi başardı. Kirin yonga setleri dışında modem de tasarlayan HiSilicon ayrıca farklı müşterilere de tasarımlar yapıyor. Elbette Huawei’ye getirilen son kısıtlama HiSilicon’u da etkileyecek.

Yıl içerisinde DRAM ve NAND belleklerin ortalama fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi firmaların gelir kaybı devam edecek. Intel ise işlemci üretiminde verimliliği yeniden yakalamaya başladığı için artık liderliği vermesi pek mümkün değil.

 

https://www.techpowerup.com/255753/intel-again-leader-in-silicon-supply-race Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Celonfix 3 hf.
Birileri çok sevinmiş anlaşılan
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 3 hf. en beğenilen
dedi intel dedim ekrem dedi ki tikla habere bakalim kimmiş baktım ekrem
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
wolferto 3 hf. en beğenilen
dedi intel dedim ekrem dedi ki tikla habere bakalim kimmiş baktım ekrem
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 3 hf.
Birileri çok sevinmiş anlaşılan
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı 3 hf. 96-katmanlı Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD duyuruldu 3 hf. Milyonlarca Instagram fenomeninin kişisel bilgiler sızdırıldı [Instagram'dan açıklama geldi] 3 hf. Google Glass Enterprise Edition 2 donanımı belli oldu 3 hf. Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi 3 hf. Google Takvim karanlık mod özelliği ile güncellendi 3 hf. AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı belli oldu 3 hf. ABD’den Çin malı drone uyarısı 3 hf. Profesyonel Nakliyat Hizmetleri 3 hf. OnePlus 7 Pro’nun Çin’deki ilk stokları tükendi 3 hf. General Motors'un yeni araç mimarisi saatte 4.5 terabayt veri akışıyla başa çıkabiliyor 3 hf. Yeni yasa öncesi, ABD Çevre Koruma Kurumu’ndan hava kirliliği tespit yöntemine ayar 3 hf. Tiktok'un yapımcısından yeni bir sohbet uygulaması: Flipchat 3 hf. Mac için Chromium tabanlı Microsoft Edge test sürümü sunuldu 3 hf. Sony PlayStation 5’ten yükleme süreleri ve oyun içi performans karşılaştırmaları ortaya çıktı 3 hf. Gmail, gönderdiği bir bildirimle kullanıcıları korkuttu 3 hf. Efsanevi Formula 1 pilotu Niki Lauda hayatını kaybetti 3 hf. Game of Thrones'un final bölümü, ABD ile ticaret savaşında olan Çin'de gösterilmedi 3 hf. Huawei, piyasadaki telefonlarına güvenlik güncellemesi ve servis desteği sunmaya devam edecek 3 hf. Google Pixel 3a telefonlarda, kendiliğinden kapanma sorunu yaşanmaya başladı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yonga pazarında lider yeniden Intel Sonraki Epic Store'dan ardı ardına oyun alırsanız, hesabınız kilitlenebilir 3 hf. Sony daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını duyurdu 3 hf. BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası! 3 hf. Huawei: Honor 20 serisi güvenlik güncellemelerini alacak 3 hf. ABD’de izne tabi olan Huawei için bir istisna - Güncellendi 3 hf. John Wick 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı 3 hf. TurkNet'te internet kesintisi 3 hf. ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu 3 hf. PlayStation oyunları film ve dizi oluyor 3 hf. NASA, Ultima Thule hakkında yeni bilgiler paylaştı 3 hf. Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama 3 hf. ZOTAC yeni mini iş istasyonlarını duyurdu 3 hf. Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 3 hf. Yara enfeksiyonu tedavisinde elektrik kullanılabilecek 3 hf. AMD işlemciler son açıklardan etkilenmedi 3 hf. Kampçılara özel elektrikli pickup: Rivian R1T Camper 3 hf. Intel ve Qualcomm da Huawei’ye yonga satışını durduruyor 3 hf. Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın ilk 3 uzay gücünden biri olabilirdi 3 hf. TeamViewer, 2016 yılında hacklendiğini itiraf etti 3 hf. Google'ın sanal gerçeklik platformu Jump VR kapanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
40.000km Yol Yapıp 810TL ÖDEMEK!
DH Forum
Halo Infinite 2020'nin Sonlarında Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Fallout 76 için ‘Wastelanders’ Güncellemesi
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
NUSRET: 10 yıl önce ayda 400 dolarla
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim