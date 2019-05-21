Yonga pazarında lider yeniden Intel

Geçtiğimiz yıl özellikle DRAM sektörünün de etkisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve gelir anlamında yonga pazarının lideri haline gelen Samsung, bu yıl da kötü gidişin etkisiyle liderliği yeniden Intel’e devretmek zorunda kaldı.

Geri aldı

Yılın ilk çeyrek raporlarına göre Intel’in yonga sektöründeki geliri 15.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aslında geçen yıla göre bir artış yok ancak Samsung’un 18 milyar dolarlık geliri bu yıl 12.8 milyar dolara düştü. Liderlik de el değiştirdi.

Ayrıca Bkz.

"ADATA XPG yeni bellek hız aşırtma rekorunun sahibi oldu"

Aslında Intel’in önemli bir başarı yakaladığı söylenebilir zira yonga pazarının hemen tüm oyuncuları gelir kaybına uğradı. TSMC yüzde 16 kayıpla 7 milyar dolar gelir elde ederken SK Hynix de yüzde 26 düşüşle 6 milyar dolara geriledi. Pazarda en büyük düşüş Samsung’un.

Dikkat çeken bir nokta ise Huawei’nin ortağı HiSilicon’un yüzde 40 artışla 1.7 milyar dolar gelir etmeyi başardı. Kirin yonga setleri dışında modem de tasarlayan HiSilicon ayrıca farklı müşterilere de tasarımlar yapıyor. Elbette Huawei’ye getirilen son kısıtlama HiSilicon’u da etkileyecek.

Yıl içerisinde DRAM ve NAND belleklerin ortalama fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Samsung, SK Hynix ve Micron gibi firmaların gelir kaybı devam edecek. Intel ise işlemci üretiminde verimliliği yeniden yakalamaya başladığı için artık liderliği vermesi pek mümkün değil.