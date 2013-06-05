Google, Glass'ı HDR moduyla güncelledi

Google, Glass için yayınladığı yeni bir güncelleme ile cihazın görüntüleme yeteneklerine önemli eklemelerde bulundu.





Söz konusu eklemeler arasında en çok dikkat çekeni ise, HDR modu oldu. Bu mod sayesinde, aynı kareyi ard arda çekerek tek bir fotoğrafta birleştirecek olan Glass, daha kaliteli fotoğraflar sunabilecek. HDR modunun yanı sıra, fotoğraflara yazı ekleme özelliğine de kavuşan Glass, fotoğraflara sesli olarak metin girme imkanı da veriyor. Bu sayede kullanıcılar fotoğraf hakkında ne düşündüklerini yazılı olarak bahsi geçen fotoğrafa ekleyebiliyor.

https://plus.google.com/+projectglass/posts/9CdE6ysitvP