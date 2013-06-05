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Google, Glass'ı HDR moduyla güncelledi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Glass'ı HDR moduyla güncelledi
Google, Glass için yayınladığı yeni bir güncelleme ile cihazın görüntüleme yeteneklerine önemli eklemelerde bulundu.

Söz konusu eklemeler arasında en çok dikkat çekeni ise, HDR modu oldu. Bu mod sayesinde, aynı kareyi ard arda çekerek tek bir fotoğrafta birleştirecek olan Glass, daha kaliteli fotoğraflar sunabilecek. HDR modunun yanı sıra, fotoğraflara yazı ekleme özelliğine de kavuşan Glass, fotoğraflara sesli olarak metin girme imkanı da veriyor. Bu sayede kullanıcılar fotoğraf hakkında ne düşündüklerini yazılı olarak bahsi geçen fotoğrafa ekleyebiliyor. 

https://plus.google.com/+projectglass/posts/9CdE6ysitvP Yorum Yaz
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rorschach_ 5 yıl en beğenilen
Guncelleme geldi bana da daha iyi görüyorum.
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PsychicPower 5 yıl
Gören de satışa çıktı, aldık da güncelleme bekliyoruz sanacak
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ukyo29 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
"Benim gözlüğede güncelleme gelecekmi?"
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Lil Bloodred Ridin Hood 5 yıl
adamlar gözlüğü güncelleme getiriyo biz yatağımızı toplamaya üşeniyoruz
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N. Chomsky 5 yıl
Ne zaman çıktı da güncellendi?
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rorschach_ 5 yıl en beğenilen
Guncelleme geldi bana da daha iyi görüyorum.
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