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Google Glass'ın arayüzüne ait detayların sergilendiği yeni bir video yayınlandı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Glass'ın arayüzüne ait detayların sergilendiği yeni bir video yayınlandı
Google, Google Glass için yayınladığı yeni bir tanıtım videosuyla gözlüğün yapabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu videoda kontrolleri sesle sağlanan gözlüğün fotoğraf ve video çekme yeteneklerinin yanı sıra; web aramaları, içerik paylaşımı, mesajlar, navigasyon ve hangout üzerinden video konferans gerçekleştirme yetenekleri de sergileniyor. Ayrıca, gözlüğün kullanacağı arayüze dair detaylarda net bir şekilde görülüyor.

Şirket, videonun yanı sıra, "Bir Gözlüğüm Olsaydı" etiketiyle yeni bir kampanya da başlatmış durumda. Bu kampanya sayesinde, gözlüklerini yaratıcı kişilerle buluşturmayı planlayan Google, ön sipariş sürecini başlatan kampanyayı şimdilik ABD ile sınırlamış durumda. 
 


http://www.google.com/glass/start/how-it-feels/ Yorum Yaz
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Kotaless 6 yıl en beğenilen
Okay glass write a comment.
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Wol4onak 6 yıl
Bu alet iki gunde gozleri bozar benden soylemesi. Insanlardaki bu teknoloji bagimliligi beni tedirgin ediyor
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Guest-334F3CF19 6 yıl
nexus gibi 1 2 3 4 çıkar artık
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DH Misafiri 6 yıl
Röntgencilere gün doğdu artık. etek altı görüntülerde gizli video çekimlerinde patalama olur. gözlük piyasaya çıkınca herkeste olacağı için kafasında kamera taşıyan bir insan normal karşılanacak. şimdi çantalara ayakkabılara gizleyen röntgenciler daha aktif çalışacak hadi hayırlısı.
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netstat 6 yıl
bu cihaz sıkıntılı olacak gibi. yolda yürürken insanın dikkatini filan dağıtır kazalara neden olur. o yüzden göze çok iyi optimize edilmesi lazım.
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Behaviour 6 yıl
gerçekten çok güzel teknoloji o kadar güzel gelişiyorki insanın inanası gelmiyor.gelince fiyatının düşmesini bekleyeceğiz gibi görünüyor
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AktifProje 6 yıl
Harvardlı emily ile harranlı emine örneğini izlerseniz bizim ülkemizin daha sağlam alt yapıya sahip olduğunu görürsünüz.



Bkz: TURKCELL

Edit: Bunu yazdığım için kendimi suçlu hissediyorum
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Profes07sional 6 yıl
Google Labs X Projects

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DH Misafiri 6 yıl
percemler.com/...
Eğer bu ürünün daha ucuza ve daha basit versiyonunu görmek istiyorsanız bu linkteki videoyu izlemelisiniz. Google görsel anlamda bir artı koysa da ortaya, bu adamlar bunu birkaç kişi ile yapıyorlar. Hem de 350$ gibi bir maliyete.
Google Glass ise ülkemize gelmesi 4-5 sene belki de daha fazla sürer. Çünkü 4G ye ihtiyacı olduğunu varsayıyorum ve ülkemiz de hala 4G yok. Ayrıca gözlük eğer normal gözlük takanlar için camı bulundurursa çok iyi olur. Beynimize çok yakın olması ve sürekli sinyal göndermesi kanser riskini arttıracağını düşünüyorum. Bunun için de bence bir çözüm yolu düşünmeleri gerekiyor.
Bu gözlük için yapılan oyunlar harika olacak gibime geliyor. Düşünsenize elinize eldiven şeklinde bir aparat ile Call of Duty oynuyorsunuz, hem de online. Tabi düşündüğüm şey bundan 10-15 yıl sonraki şeyler olabilir. :)
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yec44 6 yıl
google yapar. adamlar üniversiteleri çok iyi kullanıyor. yakında cep telefonları kimseyi tatmin etmeyecek.
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DraGonS 6 yıl
Google gibi loglama manyağı bir firmanın gözlüğünü kullanarak giydiğim donun rengine kadar loglamasına izin veremem. İyice her kişinin yanına her haneye girmeye çalışıyor google. İster paronayakça deyin ister başka birşey. Bir kişinin hatta ve hatta bir firmanın hayatımın herparçasına bu kadar girmesi benim hoşuma gitmiyor.
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Amedra 6 yıl
İlklerden sakının, kesin bunun daha iyileştirilmiş versiyonunu bu çıktıktan yakın bir süre sonra yenisini sürerler. Kullanıcı şikayetleri, sıkıntılar vs her zaman teknolojinin harikası olarak gösterilen aletlerde yenilenme çabalarına girildiğini gördük.
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Legend. 6 yıl
Başarılı
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teramit 6 yıl
güncelleme alacak mı :)
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WiiSmash 6 yıl
bi tek bana mı uzaylı işi gibi geliyor . bence olmasın böyle birşey zaten iyice tembelleşen insanlar şimdi daha da tembel olacak.eskiden parmaklar kullanılıyordu şimdi sesli komut yakında beyin okuyanı çıkar buna üşenip
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murdocklawless 6 yıl
bu cihaz sanıyorum gsm altyapısını kullanıyor olacak. her yerde wifi yok zira. ve yine sanıyorum ki 4g teknolojisini kullanıyor olacaktır. abd içinde var 4g. dolayısı ile bizim ülkedeki gsm internet altyapısı ile bu cihazdan bir cacık olmaz. telefonu sola yatırıyorsun edge oluyor sağa yatırıyorsun h+ oluyor. bu kadar stabil olmayan bir internet ile olmaz bu alet.
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