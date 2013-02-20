Google Glass'ın arayüzüne ait detayların sergilendiği yeni bir video yayınlandı

Haber Editörü
Google, Google Glass için yayınladığı yeni bir tanıtım videosuyla gözlüğün yapabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Söz konusu videoda kontrolleri sesle sağlanan gözlüğün fotoğraf ve video çekme yeteneklerinin yanı sıra; web aramaları, içerik paylaşımı, mesajlar, navigasyon ve hangout üzerinden video konferans gerçekleştirme yetenekleri de sergileniyor. Ayrıca, gözlüğün kullanacağı arayüze dair detaylarda net bir şekilde görülüyor.
Şirket, videonun yanı sıra, "Bir Gözlüğüm Olsaydı" etiketiyle yeni bir kampanya da başlatmış durumda. Bu kampanya sayesinde, gözlüklerini yaratıcı kişilerle buluşturmayı planlayan Google, ön sipariş sürecini başlatan kampanyayı şimdilik ABD ile sınırlamış durumda.
http://www.google.com/glass/start/how-it-feels/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bkz: TURKCELL
Edit: Bunu yazdığım için kendimi suçlu hissediyorum
Eğer bu ürünün daha ucuza ve daha basit versiyonunu görmek istiyorsanız bu linkteki videoyu izlemelisiniz. Google görsel anlamda bir artı koysa da ortaya, bu adamlar bunu birkaç kişi ile yapıyorlar. Hem de 350$ gibi bir maliyete.
Google Glass ise ülkemize gelmesi 4-5 sene belki de daha fazla sürer. Çünkü 4G ye ihtiyacı olduğunu varsayıyorum ve ülkemiz de hala 4G yok. Ayrıca gözlük eğer normal gözlük takanlar için camı bulundurursa çok iyi olur. Beynimize çok yakın olması ve sürekli sinyal göndermesi kanser riskini arttıracağını düşünüyorum. Bunun için de bence bir çözüm yolu düşünmeleri gerekiyor.
Bu gözlük için yapılan oyunlar harika olacak gibime geliyor. Düşünsenize elinize eldiven şeklinde bir aparat ile Call of Duty oynuyorsunuz, hem de online. Tabi düşündüğüm şey bundan 10-15 yıl sonraki şeyler olabilir. :)
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