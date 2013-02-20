Google Glass'ın arayüzüne ait detayların sergilendiği yeni bir video yayınlandı

Google, Google Glass için yayınladığı yeni bir tanıtım videosuyla gözlüğün yapabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi.





Söz konusu videoda kontrolleri sesle sağlanan gözlüğün fotoğraf ve video çekme yeteneklerinin yanı sıra; web aramaları, içerik paylaşımı, mesajlar, navigasyon ve hangout üzerinden video konferans gerçekleştirme yetenekleri de sergileniyor. Ayrıca, gözlüğün kullanacağı arayüze dair detaylarda net bir şekilde görülüyor.





Şirket, videonun yanı sıra, "Bir Gözlüğüm Olsaydı" etiketiyle yeni bir kampanya da başlatmış durumda. Bu kampanya sayesinde, gözlüklerini yaratıcı kişilerle buluşturmayı planlayan Google, ön sipariş sürecini başlatan kampanyayı şimdilik ABD ile sınırlamış durumda.







http://www.google.com/glass/start/how-it-feels/